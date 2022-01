La reactivación económica del país durante el 2021 tuvo un impacto positivo en la venta de vivienda y vehículos, alcanzando crecimientos frente al año anterior del 17 por ciento y el 32,8 por ciento, respectivamente.



El panorama del sector de vivienda registró un desempeño histórico, llevando a casi igualar las ventas de carros, con 209.638 unidades de vivienda nueva hasta noviembre del año pasado, según datos de Galería Inmobiliaria y revelados por el Ministerio de Vivienda.



Si se comparan las cifras de estos renglones de la economía, los inmuebles tuvieron, aún cuando tienen un costo más elevado que el de los vehículos, un desempeño bastante similar, llevando a que durante el 2021 en promedio cada día se vendieran en Colombia 628 casas nuevas, frente a 686 vehículos comercializados diariamente.

Repunte de vehículos

En diciembre pasado, de acuerdo a los datos del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y cálculos de Andemos, se matricularon 25.303 vehículos nuevos, lo que permitió que el mercado automotor concluyera el año con 250.497 matrículas de vehículos nuevos.



Este comportamiento se da a pesar de las demoras en las entregas por los confinamientos de la pandemia y las dificultades logísticas que se han registrado a nivel mundial.



Renault se posicionó como la marca más vendida en el país en 2021, con 48.032 vehículos, le sigue Chevrolet (34.624), Mazda (23.947), Nissan (20.179) y Kia (17.731).

Además, la venta de vehículos eléctricos e híbridos tuvo un crecimiento anual del 194,8 por ciento, sumando 17.702 unidades vendidas el año pasado. De estos, 1.712 fueron eléctricos, 14.694 fueron híbridos y 1.296 fueron híbridos enchufables.



"A pesar de un año con muchos obstáculos por los confinamientos sanitarios, bloqueos en las vías y déficit en la oferta de vehículos nuevos y un dólar al alza, el 2021 cierra con resultados positivos para el sector automotor", indicó Oliverio García, presidente de Andemos.



Por segmentos, se destaca la preferencia de los colombianos por vehículos tipo Utilitarios, los cuales aumentaron su participación en el mercado obteniendo un alza del 56,4 por ciento con respecto al 2020. Por otro lado, el segmento de comerciales de pasajeros se ha visto fuertemente golpeado, teniendo una variación negativa del -32,8 por ciento.



Con respecto a las marcas premium, durante diciembre pasado presentaron una caída del -13,2 por ciento a causa de la falta de disponibilidad de producto. En el top de marcas premium destacan BMW, con 246 unidades, seguido de Volvo, con 107, y Mercedes Benz, con 89 registros.

Vivienda récord

La vivienda no se quedó atrás, entre enero y noviembre del 2021, se comercializaron en Colombia 209.638 inmuebles nuevos, un 17 por ciento más que las cifras del 2020, cuando se reportaron 178.800 unidades.



Por segmentos, se tienen crecimientos de 35 por ciento en VIS y 29 por ciento en No VIS. Del total de 19.248 unidades vendidas en noviembre, el 71 por ciento corresponden a compras en el segmento VIS, con 13.841 unidades, y el restante a No VIS, con 5.407 unidades.



Este desempeño responde principalmente a la estrategia de 200.000 subsidios para la compra de vivienda VIS y No VIS anunciada por el Gobierno en mayo de 2020. Durante el año pasado, con cifras hasta noviembre, se otorgaron 92.986 subsidios, 65.558 de ellos VIS y 27.428 No VIS.

2.032 motos nuevas al día

El año pasado, la venta de motos en el país creció 40,7 por ciento, con un total de 741.819 motocicletas, lo que indica que cada día entraron al parque automotor más de 2.032 unidades de estos vehículos. Solo en diciembre se matricularon 79.540 motocicletas nuevas, según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).



Yamaha lideró las ventas con 125.950 unidades, seguida de Bajaj y AKT, con 118.381 y 101.348 unidades, respectivamente.

