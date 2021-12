El 2021 fue un año récord para el sector palmero del país, así lo indicó el presidente de Fedepalma, Nicolás Pérez Marulanda, quien señaló que la producción creció casi un 10 por ciento, alcanzando más de 1’700.000 toneladas.

El director gremial indicó, además, que pese a las afectaciones que tuvo el sector agrícola por el aumento en el costo de los insumos, el incremento de los precios internacionales del aceite de palma compensó las alzas en la producción.



¿Cuál es el balance que hacen de este año?

El 2021 fue un año que, a pesar de todas las dificultades que vivimos por los efectos de la pandemia y los bloqueos en el primer semestre, tuvo un excelente desempeño para la palmicultura. Vamos a cerrar con un récord en producción de 1’700.000 toneladas, casi un 10 por ciento por encima del 2020 y con un valor histórico de la producción de cerca de 7,5 billones de pesos, los cuales seguramente impactarán positivamente a todas las zonas y municipios palmeros de Colombia.



¿Cómo ha afectado al sector la crisis logística mundial?

Nicolás Pérez Marulanda asumió la presidencia de Fedepalma en agosto pasado.

El sector palmero se ha afectado al igual que otros sectores de la economía en la dificultad de traer materias primas claves para la producción, como son los fertilizantes, ya que el grueso de estos productos en Colombia son importados, lo que se ha reflejado en mayores costos para los productores. Afortunadamente, en el caso del aceite de palma gracias a los buenos precios hemos logrado compensar parcialmente ese aumento. Hacia adelante, en la medida que se vaya regularizando el transporte marítimo internacional, se irá normalizando este tema en Colombia.



¿Cuáles son las expectativas en los precios del aceite de palma para el 2022?

El próximo año lo que ven los analistas internacionales es que se va a tener una ligera corrección de los precios, han estado particularmente altos en el 2021, el precio promedio fue cercano a 1.300 dólares por tonelada, que es un monto histórico para este sector, pero se van a ir corrigiendo las tarifas, sobre todo porque el aceite de palma compite con otras oleaginosas que son de ciclo corto y que si pueden aumentar su producción en el corto plazo.

¿El aumento de precios del aceite de palma ha afectado el consumo?

El consumo no se ha afectado, de hecho este ha sido un año récord en ventas en el mercado nacional para el consumo en los hogares y el uso industrial. Pero ha habido un incremento en los precios, no solo por los aceites y grasas, que ha tenido un crecimiento muy significativo en el 2021, esperamos que no haya mayores aumentos.



¿Cuál va a ser el impacto del alza del salario mínimo en el sector?

La palmicultura colombiana es un sector que tiene fundamentalmente empleo formal, estos ajustes en el salario mínimo van a afectar el costo del principal rubro de los costos de producción palmeros que es la mano de obra. Este es un sector intensivo en mano de obra y que por tener su empleo formal el ajuste superior al 10 por ciento en el salario lo va a afectar. Pero, no está dentro de nuestras opciones la reducción del empleo, requerimos de la mano de obra para llevar a cabo sus actividades. Así que es por la vía de la productividad y la eficiencia que vamos a compensar ese mayor costo.

En cuanto ha exportaciones, ¿qué está pasando con el mercado europeo?

Europa es un mercado muy exigente en materia de sostenibilidad y es nuestro principal mercado de exportación actualmente. Lo que hemos buscado es que a través de los mecanismos de certificación que existen y que son reconocidos a nivel internacional canalizar buena parte de esa producción certificada del país al mercado de Europa, que es de alto valor y donde se aprecia mucho las particularidades alimenticias y nutricionales de los productos. Es ahí donde creemos que el aceite de palma colombiano se puede diferenciar del de los competidores.



¿Hay proyecciones para nuevos mercados?

Estamos viendo con mucho interés EE. UU., es un mercado muy grande, que está teniendo un cambio interno, porque buena parte de la producción de ellos de soya se ha ido dirigiendo a la producción de biocombustibles, así que vemos una oportunidad de sustituir parcialmente esos volúmenes de soya y también competir gracias a nuestra diferenciación como un origen sostenible con los proveedores del Sudeste Asiático.



