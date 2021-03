América Latina ya venía cojeando y con el covid-19 empeoró

El estancamiento de la economía de América Latina y el Caribe durante el 2019, año en el que el producto interno bruto (PIB) de la región casi ni se movió y avanzó solo un 0,1 por ciento anual, no solo se constituye en el preludio de la agudización de los principales indicadores sociales, económicos y ambientales una vez se conozcan los efectos plenos de la pandemia del covid-19 en las cifras de 2020, sino que evidencia síntomas preocupantes en varios aspectos, que urge corregir.

Así lo revelan las cifras principales consignadas en el Anuario Estadístico de la región, que publicó esta semana la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que tomó en cuenta las cifras de 47 países o estados, incluyendo los territorios del Caribe, y dividió las cifras en tres líneas básicas: los indicadores demográficos y sociales, las estadísticas del comercio internacional y la información sobre medioambiente.



En 2019, si bien la economía técnicamente no decreció, tampoco pudo revertir una tendencia a la baja que viene desde el 2011. En consecuencia, esto genera presión para variables claves como la pobreza, el desempleo y la distribución del ingreso, entre otros, en un entorno de fuerte tensión a causa de las proyecciones de población para los próximos años.



En efecto, para el año pasado, la población de América Latina y el Caribe alcanzó los 654 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento anual del 0,8 por ciento y una población urbana de 81,2 por ciento (531 millones de personas).



Las cifras consolidadas por la Cepal llaman la atención porque ratifican que en los últimos años la pobreza y la pobreza extrema han tenido una tendencia al alza, aun antes de que se manifestaran los costos sociales de la pandemia del covid-19.



En efecto, durante 2019, la pobreza en América Latina llegó al 30,5 por ciento, que corresponde a 187 millones de personas, incluyendo el preocupante dato de 70 millones de habitantes en pobreza extrema (11,3 por ciento de la población). De acuerdo con los datos, frente al 2018, estas cifras evidenciaron un incremento de 0,7 puntos porcentuales en la pobreza y 0,9 puntos en la pobreza extrema.

Región desigual

Y al mirar el resultado del coeficiente Gini, que mide el grado de desigualdad entre cero y uno –donde cerca de cero el ingreso es más igual y cerca de uno es más desigual–, Colombia, Venezuela, Panamá y Guatemala se ubicaron en los peores lugares, al tener indicadores Gini entre 0,500 y 0,538 en 2019.



Los países más iguales en la distribución del ingreso fueron durante ese año Argentina, Paraguay y Venezuela, pero sobre este último país la Cepal aclara y subraya que los datos corresponden al 2014.



Y estas desigualdades que predominan en América Latina y el Caribe siguen sin cambios importantes, ya que mientras que la participación en los ingresos totales es del 35,6 por ciento para el decil de población más rico, la cifra no pasa del 2 por ciento en el caso del decil más pobre (1,7 por ciento). Lo anterior si se tiene en cuenta que para 2018, si bien la primera cifra era de 37,8 por ciento, la segunda era de 1,5 por ciento, lo que indica que las mejoras se dieron en los quintiles dos y tres, principalmente.



En materia laboral, casi la mitad de los ocupados urbanos se sigue desempeñando en labores de baja productividad y baja calificación, en tanto que la tasa de participación de las mujeres en la población activa fue casi 27 puntos porcentuales inferior a la de los hombres.



Según la Cepal, en América Latina, el porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que no asiste a centros escolares y tampoco participan en el mercado laboral es inferior al 10 por ciento entre los hombres, pero superó el 25 por ciento entre las mujeres, principalmente por asumir labores domésticas y de cuidado no remuneradas.

Otros indicadores

El documento señaló que ese bajo crecimiento del PIB regional de 0,1 por ciento en el 2019 evidentemente generó una caída en el ingreso promedio por habitante, el cual alcanzó 8.361 dólares.



Y las primeras estimaciones de la Cepal para el 2020 apuntan a una caída del PIB de 7,7 por ciento en la región, como resultado del impacto que tuvo la pandemia del covid-19.



En materia de intercambio de bienes y servicios, en 2019 las exportaciones intrarregionales alcanzaron un 12,6 por ciento de las exportaciones totales, mientras que las importaciones entre países de la región con respecto a las totales representaron un 13,5 por ciento.



Y sin contar las inciertas y preocupantes cifras de Venezuela en materia de desabastecimiento, los precios al consumidor, medidos por la inflación, habrían avanzado un 7,2 por ciento el año pasado, pero contando a este país la cifra se calcula en 430,6 por ciento.



Entre tanto, el año pasado, la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe retrocedió un 20 por ciento y llegó al 2,2 por ciento del PIB, al tiempo que la deuda externa llegó a 2,16 billones de dólares, equivalente al 41 por ciento del PIB.

La pérdida de bosques en 30 años equivale al área de Perú

En los últimos 30 años, América Latina y el Caribe han visto disminuir su superficie boscosa, particularmente los bosques naturales.



Según la Cepal, de 1990 a 2020 la proporción de cobertura boscosa regional cayó sistemáticamente desde un 53 por ciento a un 46 por ciento, lo cual ha llevado a que hayan desaparecido 138 millones de hectáreas, ya que el área de bosques que aún sobrevivía al cierre del año pasado fue de 932 millones de hectáreas).



“La pérdida total de superficie cubierta por bosques en toda la región es equivalente a poco más de la superficie de Perú”, indicó el organismo.



La tendencia en la disminución de bosque regional se explica principalmente por la caída experimentada en los grandes países boscosos, entre los cuales Brasil alberga el 53,3 por ciento de los bosques de toda la región, y en los últimos 30 años ha perdido 92,3 millones de hectáreas.



Además, entre 2014 y 2021 casi 62 millones de personas se vieron afectadas por eventos extremos y desastres, muy por encima de las 19,8 millones de personas impactadas por estas causas entre 2007 y 2013.



No obstante, uno de los indicadores positivos logrados en 2019 fue el 23,62 por ciento de áreas marinas protegidas con respecto del total, cifra que no solo es la más alta desde el año 2000, sino que superó la meta para 2020, fijada en 10 por ciento.



Y con datos de 2018, en América Latina y el Caribe la oferta de energía renovable es el 28,4 por ciento de la energía primaria total, en tanto que el consumo de energía llegó a 1’305.830 gigavatios hora al corte del mismo año.

