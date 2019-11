Cifras de la impresionante desigualdad entre países ricos y pobres

123RF

PIB



Según los datos del Banco Mundial, Mónaco es la región más rica del mundo, mientras el país africano de Burundi sería el más pobre del planeta. El primero tiene un PIB per cápita de 166.726 dólares comparados con los 275,43 dólares registrados en Burundi.



Mónaco, que no es miembro de la Unión Europea, se destaca por tener una economía impulsada, mayormente, por el turismo. Como dato curioso, el Casino de Montecarlo (mayor atractivo turístico) tiene como política no dejar jugar ni apostar a los habitantes de la ciudad. Su IVA es del 20% y tienen un sistema de impuestos particular; los residentes monegascos no pagan impuestos sobre la renta y el patrimonio, mientras que sí lo hacen sobre las herencias y donaciones.



Por su parte, Burundi se reconoce, lastimosamente, por la escasez de alimentos y alarmantes cifras de hambre. El país africano sería la nación más pobre del planeta por no tener costa. Además, la subsistencia dependería totalmente de la ayuda extranjera. La exportación de café sería el único motor económico de la región.