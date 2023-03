El 2023 ha sido difícil para la economía mundial y Colombia no es la excepción. Se estima que este año su PIB crecerá cerca del 1 por ciento, según pronósticos de la banca de inversión y la multilateral.



Los bancos centrales del mundo han subido significativamente sus tasas de interés a niveles sin antecedentes históricos, con el fin de controlar la inflación generada en las alzas del petróleo y la escasez de alimentos, abono y comida.



Además, a este panorama se le suma la manera como la pandemia del covid-19, la guerra en Ucrania y las sanciones comerciales y financieras han trastocado las corrientes de comercio mundial, el costo de los fletes y el precio de los alimentos, especialmente el de los granos.

Ante este panorama, el expresidente de Colombia y director del Partido Liberal, César Gaviria, considera que es crucial evitar darles golpes a las actividades productivas, al comercio de bienes y servicios, al crecimiento y a los flujos financieros.



"Si no se toman medidas que propicien y defiendan la expansión económica, las actuales decisiones del Gobierno podrían bajar aún más ese modesto potencial de crecimiento estimado", agrega.



Además, advierte que la decisión del Gobierno de no adjudicar nuevos contratos petroleros impactará el crecimiento económico. "Resulta ilógico creer en detener la exploración en nuevas zonas".



Un anuncio que llegó en medio de un difícil contexto y es contrario a lo que están haciendo México, Venezuela y Brasil —gobiernos afines a Colombia—, que se esfuerzan por aumentar su producción de crudo.



"El presidente Petro y su ministra (Irene Vélez) deben ser héroes fuera del país entre los ambientalistas radicales a costa del enorme sacrificio que sus decisiones representan para nuestros ciudadanos", dice Gaviria, quien también se pregunta si valdrá la pena sacrificar la producción petrolera afectando el crecimiento económico.



Y concuerda con Felipe Bayón, presidente saliente de Ecopetrol, cuando afirma que, al tener una industria robusta y sólida, esta se encargará de generar los recursos para financiar la transición energética.



Para el director del Partido Liberal, la desinformación y la falta de rigor de la ministra Vélez "son claras y tangibles", y un ejemplo de esto es su "intento por fundamentar una política de no exploración".



Hoy en día, Colombia emite solo el 0,58 por ciento de los gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial. "Un programa ambicioso para parar la deforestación, sembrar árboles y recuperar la Amazonia hubiese sido suficiente para cumplir los modestos compromisos de Colombia frente a los compromisos de París", considera Gaviria.



Y agrega que el actual gobierno "busca un liderazgo mundial (más papistas que el papa) poco comprensible, únicamente para buscar una popularidad externa inalcanzable entre ambientalistas extremos".



El expresidente también menciona que las economías de Brasil, India, China y Sudáfrica critican la doble moral de los países desarrollados, debido a la presión que estos ejercen para que los demás abandonen los combustibles fósiles, mientras que ellos incrementan su consumo.



Sus argumentos se centran en que, sin el apoyo de estas grandes economías, no se impondrán restricciones y esto podría no darse en un horizonte cercano. Respecto al caso de Colombia, dice que carece de la sabiduría de estos países y se ha preferido sacrificar la economía y el bienestar de las personas, sin lograr nada a cambio.



"El presidente, ingenuamente, cree que con turismo vamos a reemplazar todas las exportaciones minero-energéticas. Supondría uno que se debería mirar hacia el futuro y no al pasado, pero en lugar de eso, vamos a retroceder medio siglo", afirma Gaviria.

Minería en riesgo

El líder político también se refirió a la minería en el país y dijo que el Gobierno desconoce que la explotación de cobre —el metal más importante para la transición energética— no pone en riesgo las fuentes hídricas. Por ello, sugiere realizar "un trabajo investigativo arduo y a conciencia que permita dilucidar los beneficios de este proceso y no lo que están haciendo con Quebradona".



Pues hace unas semanas, durante su visita al municipio de Jericó, en Antioquia, el presidente Gustavo Petro aseguró que durante su gobierno detendrá aquellos proyectos mineros que pongan en riesgo los recursos hídricos. "Su idea es proteger los cultivos de minifundio que allí prevalecen, creando aún más incertidumbre en el proceso de la transición energética del país y, por supuesto, en el futuro de la economía".



Esta situación también impactaría a Risaralda y Caldas pues, según Gaviria, se está dando de manera inconsulta, sin participación ciudadana, sin rigor técnico y saltándose todas las competencias municipales y regionales.



"Pareciera que, según el Gobierno, se pudieran violar todos los trámites e instancias legales y las consultas comunitarias con tal de lograr este propósito tan dañino para nuestra economía que, a la final, podría hacernos retroceder 50 años", señala.



Actualmente, hay proyectos como Quebradona, Volador, Mandé Norte, El Carmen, San Matías, Cómita, Pantanos y Mocoa, que avanzan en diferentes trámites y fases para convertirse en minas de cobre, pues la única que tiene Colombia hoy en día es El Roble, en el Chocó.



De acuerdo con la Asociación Colombiana de Minería (ACM), en menos de 15 años la brecha entre la demanda y la oferta de este metal superará los 5 millones de toneladas anuales, equivalente a cinco veces la producción de la mina más grande del mundo.



"Es inexplicable que, por razones ideológicas, el Gobierno obligue al país a renunciar a valiosas fuentes de riqueza necesarias para la transición energética. Con el cobre se transmite la electricidad y se puede llegar a destacar ante los demás mercados mundiales”, asegura el director del Partido Liberal.



Además, cree que la ministra Irene Vélez "se precipitó con esta desafortunada decisión centralista, totalmente ilegal y de tufillo autoritario. Esta misma decisión sin fundamento busca acabar con grandes proyectos que beneficiarían a la sociedad en general, pero no están teniendo en cuenta esto, ni las gigantes demandas ante tribunales colombianos e internacionales".



Y recuerda que el principio de responsabilidades común acogido por Colombia fue adoptado en la Declaración de Río en la Cumbre de la Tierra en 1992. Este principio considera que, si bien todos los países tienen una responsabilidad de controlar las emisiones de GEI, son los países industrializados los que deben asumir las mayores cargas para reducir estas emisiones y, de esa manera, no afectar a las economías emergentes.



"No cabe duda de que se trata entonces de una cadena de arbitrariedades, cadena que como consecuencia nos costará centenares de millones de dólares en decisiones de inversiones, o incluso, sanciones por parte de instituciones como la Ocde. Todo esto en un ambiente de temor e incertidumbre generalizado", asevera Gaviria.

Efectos en el dólar

El expresidente señala que la devaluación del peso frente al dólar no se le puede atribuir únicamente a la coyuntura internacional. Dice que su causa es el crecimiento del riesgo del país —medido por el temor de las empresas de invertir en Colombia— ante los anuncios de no entregar nuevos contratos para la exploración y producción de petróleo y gas natural; el hostigamiento a los inversionistas; el cambio de reglas de juego en infraestructura y servicios públicos; y la estatización de la salud y otros servicios sociales.



"Tal parece que, si la situación sigue así, terminaremos ante la reducción radical, aún más, del pobre crecimiento esperado de la economía nacional. (…) Ya sabemos que la ministra (Irene Vélez) aborrece la inversión extranjera", agrega.



Así mismo, manifiesta que la suspensión de proyectos frenará la contratación de mano de obra y el pago de regalías cuantiosas que se pagan a todos los municipios. "Sin duda alguna, la ministra de Minas piensa que esta discusión se reduce a un contexto filosófico y no económico. ¿Entonces supondría uno que hay que prepararse para que la economía decrezca?".



Llamado al presidente Petro para ‘construir sobre lo construido’

El director del Partido Liberal, César Gaviria, asegura que es "muy desafortunada y catastrófica" la información que ha surgido sobre la debilidad financiera de las EPS, pues la ministra de Salud, Carolina Corcho, "se encuentra retrasando los giros de la Nación y ya la banca cerró los créditos, precipitando una crisis que se yuxtapone a su discurso de anticrecimiento".



"No puedo calcular cuántos empleos se perderán por los retrasos y los anuncios del cierre de las EPS. Pero claro, ya sabemos que la ministra Corcho dirá que es culpa del sistema de salud y de sus prácticas financieras", afirma.

Sin embargo, reconoce que se necesitan cambios, aunque los que propone la ministra podrían llevar a que personas pierdan su acceso al servicio de salud, las cuales no podrían ser acogidas por la Nueva EPS y saldrán "a las calles a marchar en contra de las decisiones irresponsables del presidente Petro y de la ministra, que se soslaya de alegría al ver cómo logra quebrantar y poner en jaque todo el sistema de salud".



Adicionalmente, Gaviria se pregunta si Petro sabrá que, "de seguir las cosas como van, los colombianos no tendrán a quién acudir y, de seguro, tampoco habrá recursos para la frondosa y abultada burocracia que ella (la ministra de Salud) pretende crear antes de las elecciones de octubre".



Sobre la reforma laboral, el líder político dice que podría aumentar el desempleo en el país y hacer que muchas empresas cierren.



También cuestiona que el gobierno Petro no haya firmado ninguna APP (asociación público privada) luego de siete meses de su llegada y que, por el contrario, quiera suspender este mecanismo en el sector de la infraestructura.



Y calificó como un "chantaje" los cambios que quiere hacer el Gobierno al metro de Bogotá, que aumentarían los costos hasta en 17 billones de pesos, sin contar los 6 años más que tomaría hace un tramo subterráneo.



"Si quieren llámenme neoliberal —insulto de moda para referirse a los adversarios de las ideas del Gobierno nacional— por querer salvaguardar los derechos de todos los colombianos, por querer atraer inversión y por querer mejorar la calidad de todos nuestros ciudadanos", asegura Gaviria.



Pide "ser razonables y analizar lo que el país necesita, apuntar a las verdaderas necesidades y, sobre todo, construir sobre lo construido".



