Desde el 5 de enero hasta este domingo, en Las Vegas (Estados Unidos), están abiertas las puertas del Consumer Electronics Show, CES 2023, que en los últimos años se convirtió en la más atractiva muestra de las recientes novedades tecnológicas, de las cuales no escapan los automóviles, que son ahora protagonistas de primer orden. Una vitrina inesperada para las marcas.

Aunque los elevados costos venían disuadiendo a algunos fabricantes de participar en los grandes salones del automóvil, la llegada de la pandemia en el 2020 acrecentó la crisis de la cual aún no se recuperan. Algunos de los más importantes salones se aplazaron por el coronavirus y otros cerraron definitivamente.



Los costos y la pandemia no son los únicos causantes de la crisis. Las marcas descubrieron que la virtualidad era el más novedoso y mejor camino para llegar directo a su clientela, no solo a la que podía asistir a los salones, sino a todo el mundo, con una inversión mucho menor, todo esto atado a las nuevas tecnologías incorporadas en los autos de hoy cuyos atractivos son la inteligencia artificial, las ayudas a la conducción, mejor desempeño y una gran cantidad de gadgets.

El Consumer Electronics Show (CES), uno de los eventos más importantes en el mundo para la industria tecnológica. Foto: Archivo EL TIEMPO - Frederic J. Brown / AFP

De esta manera, el CES, que abrió por primera vez sus puertas en el 2005, reemplazó al Salón de Fráncfort, que ahora es una exposición en Múnich; el de Ginebra, cancelado en tres oportunidades, que se mudó este año a Catar. Y el de París se mantiene, pero el año pasado tuvo la menor participación de marcas en su historia.



Por todas estas razones, además de las novedades de las compañías electrónicas, los carros y sus nuevas tecnologías, con visiones futuristas y la carrera hacia la electrificación encontraron en el CES el escenario perfecto para lucirse ante una asistencia más entendedora.



Los concept presentados en el CES marcan el futuro de la integración de experiencias virtuales y físicas. Así lo resume Frank Weber, miembro de la junta directiva de BMW AG: “Quien sobresalga en la integración de los mundos digitales cotidianos del cliente en el vehículo en todos los niveles logrará dominar el futuro de la construcción de automóviles”.



“La transformación estará encabezada por el desarrollo de un ecosistema de electrificación. Los avances en los vehículos autónomos y el continuo surgimiento de un modelo comercial de servicio basado en suscripción darán forma a los sectores automotor y de movilidad durante la próxima década”, agrega Steve Koenig, uno de los directivos de la Consumer Technology Association (CTA), que organiza el CES.



Este año se esperan más de 100.000 asistentes al CES y sus estands que ocupan más de siete hectáreas para el regreso en persona, luego de un CES en formato virtual de 2021 e híbrido en 2022. “La edición de 2023 representa un nuevo paso hacia la vuelta a la normalidad”, dijo Koenig. A continuación, un recuento de las grandes revelaciones de autos y concept car innovadores.

Peugeot Inception Concept

Este prototipo introduce el nuevo lenguaje de diseño de la marca y es el inicio de la próxima generación de autos eléctricos que “abre una nueva era basada en los valores de la marca, Allure, Emoción y Excelencia”.



La marca francesa adelantó que ese nuevo lenguaje de este concept car “exalta su actitud felina y atractiva, su interior al diseño revolucionario y su promesa de sensaciones inéditas de conducta”. Este prototipo eléctrico avanza hacia la conducción de los Peugeot del futuro.

Sony Honda Mobility

Con la denominación Affela, los gigantes japoneses de la electrónica y la industria del automóvil presentaron su primer auto prototipo, con el cual se concreta el anuncio del año anterior para desarrollar en conjunto un automóvil eléctrico con ese nombre como nueva marca. El Affela está dotado de alta tecnología, incluyendo un sistema avanzado de conducción autónoma. “Más que un medio de transporte”, SHM quiere ofrecer “un espacio de movilidad agradable basado en tecnologías seguras”. Estará equipado con un sistema de conducción automatizada de nivel 3 en condiciones limitadas, y permitirá la asistencia al conductor de nivel 2+ en entornos urbanos. Cuenta con 45 cámaras y sensores dentro y fuera del vehículo.

BMW i Vision Dee

Es el sedán futurista de tamaño mediano con un lenguaje de diseño nuevo y reducido. El nombre Dee significa experiencia emocional digital, y ese es precisamente su objetivo: crear un vínculo aún más fuerte entre las personas y sus automóviles en el futuro. Las futuras funciones digitales irán mucho más allá del nivel de control por voz y sistemas de asistencia al conductor con los cuales estamos familiarizados hoy. El BMW Head-Up-Display se extiende por todo el ancho del parabrisas, lo que permite vislumbrar cómo sería la próxima generación de vehículos.



A partir de 2025, esta innovación estará disponible en los modelos del Neue Klasse. BMW Group también ha perfeccionado su uso de la tecnología de cambio de color. El BMW i Vision Dee ahora puede cambiar su exterior en hasta 32 colores. Con sus capacidades inteligentes, casi humanas, BMW i Vision Dee acompaña a los conductores no solo en situaciones de la vida real en las carreteras, sino también en su entorno digital.

Chrysler Airflow

Chrysler presenta Synthesis, un concepto futurista de cabina que podrían tener sus autos eléctricos. Es una especie de cápsula que cuenta con dos asientos, un tablero y una pantalla gigante de vidrio de 37,2 pulgadas que sirve como panel de información para el conductor y sistema de infoentretenimiento para ambos ocupantes del vehículo. Está inspirado en la apariencia del concepto Airflow presentado el año pasado, y aunque este prototipo no tiene volante, la versión de producción sí llevará. Los materiales usados son amigables con el medioambiente. El tablero sin botones integra una gran cantidad de software de la marca Stellantis, incluido el sistema operativo STLA Brain, la asistencia al conductor STLA AutoDrive Nivel 3 y el sistema de infoentretenimiento STLA Smart Cockpit.

