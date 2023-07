La Superintendencia de Sociedades anunció sanciones por el orden de $2.941.264.256 sobre las sociedades ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S., que formaban parte de la Unión Temporal Centros Poblados 2020.

La entidad, desde el pasado 6 de octubre de 2021, tiene control las referidas sociedades; esto es, el máximo grado de supervisión.

​

En el caso de ICM ingenieros, estas son las personas sancionadas:



Jorge Ibán Rozo Barragán (ex representante legal suplente), con $290.747.048.

Herles Rodrigo Ariza Becerra (ex representante legal principal), con $390.020.752.

Jeremías Olmedo Cabrera Mosquera (ex representante legal principal), con $4.028.424.

Luis Eduardo Miranda Virguez (ex revisor fiscal), con $390.020.752.



El total de las multas impuestas para la empresa es de $1.074.816.976

Facebook Twitter Linkedin

Centros Poblados dice que los equipos están en bodegas o instalados en más de 840 puntos. Foto: Centros Poblados

Para el caso de Intec de la Costa, los sancionados son Hugo Armando Canabal Hoyos (ex representante legal), con $585.734.096; y Luis Arturo Sánchez González (ex revisor fiscal), con $447.459.096. Con un total de $1.033.193.192.



De otro lado, a la constructora Omega Buildings la sanción incluye a Álvaro Eduardo Torres Buelvas (ex representante legal suplente), con $385.757.048; a Rafael Enrique Romero Payares (ex representante legal principal), con $200.014.992; y a Julio Simón Camargo Escobar (ex revisor fiscal), con $247.482.048; para un total del $833.254.088

Facebook Twitter Linkedin

Emilio Tapia empezó a rendir indagatoria en busca de beneficios. Foto: Andrea Moreno / EL TIEMPO

En el caso de Emilio José Tapia Aldana, que era el controlante de las sociedades Omega Buildings Constructora S.A.S. en liquidación judicial e ICM Ingenieros S.A.S. en liquidación judicial, la entidad decidió imponerle una multa por $232.000.000, al no haber solicitado la inscripción de la situación de control ante el registro mercantil, de conformidad con lo señalado en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995.



En el mismo sentido, sucedió con el señor Hugo Armando Canabal Hoyos como controlante de la sociedad Intec de la Costa S.A.S. en liquidación judicial, a quien le impusieron una multa por $116.000.000, al no haber solicitado la inscripción de la situación de control ante el registro mercantil, de conformidad con lo dispuesto por la misma norma.



El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, sostuvo que decidió convocar a las sociedades mencionadas al trámite de un proceso de insolvencia, en la modalidad de liquidación judicial.



“La Superintendencia de Sociedades continúa desplegando acciones contundentes contra las irregularidades que afectan el interés general, con miras a proteger los intereses del Estado, y velar por que las empresas y sus administradores actúen con responsabilidad”, dijo Escobar.

Más noticias