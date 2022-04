Hace unos días, durante el panel ‘Perspectivas de inversión en activos inmobiliarios 2022’ organizado por Colcapital, Jairo Corrales, presidente del PEI Asset Management, recordó cómo en los momentos duros de la pandemia, cuando se endurecieron las restricciones, muchos analistas presagiaron “el apocalipsis de los centros comerciales”.



Y no era para menos; sin clientes que atender por el encierro y la emergencia sanitaria, pensar en la debacle de esta industria no era tan descabellado. De hecho, recuerdo las visitas durante la época del pico y cédula, donde no solo impactaba la soledad de estos lugares sino la cantidad de locales desocupados. El panorama, sin duda, era desalentador.

Corrales recordó que en el 2020 había menos de 60 centros comerciales en Colombia que no superaban los 1,3 millones de metros cuadrados de área bruta rentable (GLA).



Sin embargo, hoy el país cuenta con 200 establecimientos de este tipo que suman 6,5 millones de metros cuadrados que confirman cómo la industria superó los pronósticos del ‘apocalipsis’.



El presidente del PEI agregó que, de cara a la pandemia, los centros comerciales y las cajas comerciales (supermercados o grandes almacenes minoristas) se comportaron de forma diferente. Por ejemplo, los supermercados nunca cerraron y tuvieron operaciones del ciento por ciento, mientras que los centros comerciales sí enfrentaron momentos complicados los primeros meses de la emergencia; aun así, esta industria salió fortalecida.

(Lea además: ¿Vale la pena comprar un vehículo de salvamento?).

Facebook Twitter Linkedin

La medida del pico y cédula, en centros comerciales y guardando distanciamiento social por el covid. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

En ese entorno, el directivo destacó cómo los activos de un único propietario se defendieron mejor, porque el hecho de estar bajo la ‘sombrilla’ de inversionistas institucionales permitió tomar las decisiones correctas. Con esta figura, los procesos son más expeditos, pues hay menos intermediarios y ese propietario trabaja por un objetivo común.

(Lea además: El kilometraje y otros mitos sobre la compra de carros usados).

Vacancia y ventas

Cierto, hubo vacancia a raíz de las restricciones; sin embargo, del 12 y 13 por ciento en el país, este indicador pasó a menos del 10 por ciento.



En materia de ventas, de 47 billones de pesos en el 2019, este indicador disminuyó a 36 billones de pesos en el 2020, cuando se desató la pandemia, pero el año pasado se revirtió la tendencia y sumó más de 42 billones de pesos, con una dinámica importante en el segundo semestre. Contra todo pronóstico, la amenaza de ‘apocalipsis’ se volvió a superar con creces.

(Lea además: ¿Por qué las llantas nuevas tienen ‘pelitos’ y para qué sirven?).

Facebook Twitter Linkedin

Este 11 de marzo se realizó el primer Día sin IVA de 2022. Una jornada que ayudó a los centros comerciales. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Por eso, tras el ajuste gradual de una emergencia de la cual aún quedan secuelas, los visitantes regresaron a los centros comerciales para reencontrarse, estar en familia y con amigos, pero no como lo hacían antes de la pandemia, porque todo cambió.



Ahora, más allá de las ventas y las compras tradicionales, estos lugares tienen el reto de seguir transformándose para consolidarse, aún más, como verdaderos centros de experiencia.

Gabriel E. Flórez G.

Especial para EL TIEMPO

Más noticias

Los mejores países para el turismo por carretera: ¿cómo le fue a Colombia?

Nuevas obras y más congestión en la autopista Norte de Bogotá

‘Estamos seguros de que esto no se va a caer’