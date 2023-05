La celebración del Día del Trabajo el lunes 1.° de mayo en Colombia puso en evidencia algunas fisuras en una de las centrales obreras más grandes del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), pues mientras un ala de esta organización mostró su respaldo a la convocatoria hecha por el presidente Gustavo Petro de salir a marchar para apoyar sus proyectos, otra rechazó la invitación del Jefe de Estado, tras considerar que con ello se renuncia a la independencia para exigir mejoras en las condiciones laborales.



(Lea también: 'No se harán gastos que traigan desequilibrio': minhacienda, Ricardo Bonilla)

"La CGT Nacional no comparte que el Gobierno quiera instrumentalizar algo que nos pertenece a los trabajadores, reiteramos nuestra autonomía e independencia, con democracia, pluralidad y respeto. Por tanto, la CGT no marchará en respaldo de ninguna reforma. Sin embargo, sí conmemorará esta fecha tan importante para los trabajadores", advirtieron las directivas de dicha central en un comunicado dado a conocer.



Pero al margen de esto, dentro de la CGT hay una lucha por el control de la organización, con denuncias de uso indebido de nombres de terceros, reuniones no autorizadas y decisiones tomadas por unos pocos, y que hoy, según ha trascendido, tiene a la confederación con dos presidentes, Percy Oyola Palomá, quien ha manifestado su apoyo a las reformas que adelanta el Gobierno, y a Miryam Luz Triana, que desde su posición ha dicho que el sindicato debe tener autonomía e independencia para cuestionar o apoyar las políticas de la actual administración.



(Le puede interesar, además: Temores por los $ 24 billones que le llegarían a Colpensiones y no a las AFP)



En el comunicado dado a conocer ayer, la CGT también rechazó el maltrato que han recibido algunos de sus líderes, entre quienes se encuentra su actual presidente, e hicieron un llamado a los entes de control para que tomen cartas en este asunto y se frenen esas acciones adelantadas, según denuncian, por "un grupo de personas que son simpatizantes y avalan las políticas y reformas del actual gobierno.