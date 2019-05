Discapacitados: 3 de cada 10 han recibido pago por un trabajo

Un gran reto tiene Colombia frente a la población en condición de discapacidad, luego de conocer al detalle los datos que halló el Censo de Población, destapados el miércoles por el Dane, según los cuales, son 3’065.361 personas, de una población total enumerada en Colombia (hasta el 2 de noviembre), tasada en 42’786.766, es decir, son el 7,1 por ciento de los colombianos y hasta ahora no había una política clara para ellos.

Las estadísticas, según confirmó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, “se obtienen por primera vez, con el enfoque de funcionamiento humano y con el nivel de desagregación con el cual se contará ahora”.

Esto implica que el Censo preguntó al detalle para obtener datos precisos acerca de la magnitud, la distribución y la composición de la población, pero sobre todo, acerca de la actividad que realizan.



El fin es planificar políticas y ejecutar actividades de desarrollo económico y social que lleven a la inclusión productiva de la población en esta condición. De hecho, este es uno de los pactos previstos en el Plan Nacional de Desarrollo a través del cual, también se crea un observatorio para esta población.

Algunos detalles

Dentro de los resultados que obtuvo el Dane se destaca _además de lo que ya se había mencionado cuando se conocieron los resultados generales del Censo: que más de la mitad de los colombianos con alguna discapacidad son mujeres (54,1 %)_ que la mayoría de personas con alguna dificultad en su funcionamiento humano están en la edad más productiva. El 58,5 % está entre los 15 y los 64 años de edad y de nuevo, la población discapacitada mayoritaria en esa franja son mujeres (31,4 vs. 27,1 % hombres).



Uno de los temas cruciales para esta población es el laboral. De acuerdo con las estadísticas del Dane, en el momento del estudio, el 26,7 % dijo que trabajó por lo menos una hora en una actividad que le generó algún ingreso; un 25,4 % realizó oficios en el hogar; 16,4 % estaba incapacitado de manera permanente para trabajar; 8,7 % vivía de una jubilación, pensión o alguna renta. Un 8,2 % manifestó que estaba en otra situación distinta a las anteriores; 7,7 % ocupaba parte de su tiempo en algún estudio; 3, 5 % buscó trabajo; 2,6 % no trabajaba en ese momento pero había tenido un empleo o negocio por el que recibía algún ingreso, y 0,8 % trabajó o ayudó en algún negocio pero sin pago.



De ese panorama se desprende que solo 29,1 % (3 de cada 10) personas en condición de discapacidad ha recibido alguna vez un ingreso por su trabajo. El Estado, según el Departamento de la Función Pública es uno de los que absorbe laboralmente población en condición de discapacidad, con 2.516 servidores públicos, 0,08 % del total identificado por el Dane.

En el informe aparecen nuevas revelaciones que permitirán crear estrategias de inclusión con más acierto. Por ejemplo, mientras la tasa de alfabetismo en Colombia es del 96 %, entre la población discapacitada que está entre 15 y 24 años la cifra es de 85,8 %.



Otro dato que recabó el Dane tiene que ver con el origen de la discapacidad, en donde se destaca que las cifras más grandes muestran que la dificultad en el funcionamiento humano se adquirió por una enfermedad.



La clase de discapacidad fue otro de los detalles que contabilizó el censo: 36,9 % de ciudadanos tiene dificultad para mover el cuerpo; 18,7 % no puede ver de cerca, de lejos o a su alrededor; 11,3 % tiene problemas para oír la voz o los sonidos, y a un 10,9 % no le es fácil entender, aprender o tomar decisiones por sí mismo.



En el restante porcentaje, las personas están afectadas en su desempeño diario por imposibilidades que van desde no poder hablar ni conversar hasta no lograr comer, bañarse o vestirse solo. El reto, crear o estimular el empleo para los que puedan trabajar.



