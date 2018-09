Censo de población: van casi 41 millones contados y falta solo 4,4 %

Sin una fecha concreta de entrega (entre el 15 y 29 de septiembre) está previsto que se den a conocer las cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda que adelanta el Dane y que, a la fecha, solo le falta el 4,4 por ciento del plan, mientras se han contado ya 40.874.197 personas en todo el territorio nacional.

La investigación más importante para un país, porque de ella depende que la política pública para los ciudadanos sea acertada y se dirija a la población según su necesidad socioeconómica, ha tenido varios momentos difíciles. El primero de ellos comenzó tan pronto se lanzó el estudio, con la etapa del eCenso, alrededor del cual hubo fuertes críticas relacionadas con la vulnerabilidad de la información ciudadana en la plataforma.



Luego vino el conflicto de las comunidades indígenas y campesinos que dijeron no sentirse incluidos en la investigación. En medio de los tropiezos, la fecha prevista para la entrega, en junio, no se pudo cumplir, lo que se conectó con razones políticas: el presidente saliente quería entregar el Censo de población, que no se hacía en el país desde el 2005.



Reclamos de censistas por extensas jornadas laborales y débiles condiciones para adelantar el trabajo se pusieron en medio del debate. Llegó el cambio de gobierno, algo que también puso cierto freno al curso de la investigación.



Finalmente ahora, a mitad de septiembre, el Dane señala que ya se ha visitado un total de 16,2 millones de edificaciones y predios (111,5 % de lo esperado) y el 95,6 % de las manzanas y áreas de trabajo rurales.



12.634.836 viviendas particulares han sido abordadas por los censistas que han cubierto 13.315.508 hogares y contado a 40.874.197 personas.



Según las cuentas del Dane, ya se han censado 467.325 manzanas y áreas de trabajo rurales y se avanza en otras 27.303, lo que representa el 95,6 % del total.



De 1.101 municipios, San Andrés y 20 áreas no municipalizadas, para un total de 1.122 áreas de trabajo, se ha hecho el cierre de la recolección de información en 975 y continuamos avanzando en los 147 restantes para culminar la operación estadística más grande de Colombia.



Y a usted, ya lo censaron?

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

EL TIEMPO