¿Por qué hay sitios con menos censados que afiliados a salud?

¿Por qué en varios departamentos resultó menos gente censada que el número de personas afiliadas a salud? Hay al menos dos respuestas para esa inquietud manifestada por dirigentes regionales.



La primera, las personas contadas no son la población, pues falta calcular las omisiones, es decir, personas que no fueron contadas por el censo, para estimar la población total. Ese ejercicio ya se hizo con la población nacional, pero falta hacerlo regionalmente.

La otra razón, las personas no están registradas para salud necesariamente en el mismo lugar que residen.

Así, por ejemplo, en Antioquia fueron censados 5.974.788 habitantes, mientras que en los registros del sistema de salud hay 6.159.972. Esta misma situación se repite en 21 de los 32 departamentos, y llevó a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a manifestar su temor de que les reduzcan los recursos que llegan del nivel central a través del Sistema General de Participaciones.



“Tenemos 4.300.000 personas afiliadas al régimen subsidiado y contributivo además, tenemos el 10 por ciento de personas pobres no aseguradas. También contamos con 47.000 personas de estrato tres que no están ni en el subsidiado ni en el contributivo”, señaló Toro.

Ante estas manifestaciones, expertos explican que falta el cálculo de la llamada omisión censal, una situación que no es rara en una investigación demográfica.



“Con toda la transparencia del caso, hemos hablado de la omisión censal, es decir, la población que no se contó por diversos motivos: personas que estaban ausentes, que a pesar de visitarlas en varias oportunidades no se logró hallarlas”, explicó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.



De hecho, hay que recordar que hubo problemas logísticos para aplicar el censo en el Valle, donde sacaban corriendo a los censistas; en el Catatumbo, por temas de orden público ni siquiera pudieron entrar; en Bogotá, ciudad dormitorio.



La cifra en ese sentido alcanza los 4,1 millones de personas, lo que equivale a un 8,5 por ciento de omisión, mientras que el promedio en América Latina es del 6 por ciento.

Cifras para planear

La diferencia en las cifras no es un tema menor, puesto que el ejercicio censal es la base para elaborar supuestos sobre los cuales se traza la política social y económica.

Así, el director de estudios macroeconómicos de Planeación Distrital (Bogotá), David Monroy, señaló que en la ciudad, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se continúa realizando con cifras más altas a los 7,2 millones de habitantes que censó el Dane.



Entre tanto,se espera la redistribución de los habitantes que hará el Dane, a partir de la “conciliación demográfica y cruce de datos con otras fuentes alternativas, para garantizar la idoneidad de las cifras”, indicó Oviedo.



No obstante, Monroy expresa que la última palabra la tendrá el Dane, “no es que el ejercicio esté incompleto, es que existen diversas circunstancias que no tendrían por qué hacer coincidir las cifras de la población afiliada a salud con la proporcionalidad de los habitantes. La afiliación no coincide porque hay personas que son atendidas, en materia de salud, en regiones distintas a las que habita”. Esto, sin contar con la población no asegurada de Venezuela que también es atendida y que puede estar subiendo los registros de población atendida en salud en las regiones.

