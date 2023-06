Con el fin de facilitarles a las personas el proceso de cambio de operador de telefonía celular conservando el número de su línea móvil, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) simplificó el proceso de Portabilidad Numérica, para lo cual llevó adelantó un análisis de las principales causales que impiden que ese trámite se pueda cumplir con celeridad y efectividad y procedió a hacer ajustes en esa materia, según lo acaba de informar.



Según la CRC, una de las mayores causales de rechazo de solicitudes de portación es cuando los usuarios están en mora con los pagos de sus líneas telefónicas (83 por ciento del total de los rechazos de los operadores solo en primer trimestre de 2023), por lo que decidió modificar dichas causales.



A través de la Resolución CRC 7151 de 202, la entidad elimina la obligación de estar al día con los pagos para poder portarse. No obstante, "la eliminación de dicha causal no libera al usuario de la responsabilidad de estar al día con sus obligaciones por lo que el operador podrá usar otros mecanismos de cobro", precisó la autoridad del mercado



También se modificó el texto del mensaje que recibirá el usuario a la hora de realizar el trámite con el que se remite el número de identificación personal (NIP), advirtiendo que el código corresponde al cambio de operador de su línea móvil, para que, en caso de no haber solicitado la portación, se comunique con su operador.



“Para lograr la efectividad de esta medida hacemos un llamado a los usuarios para que estén alerta a los mensajes enviados por su operador y puedan actuar con rapidez con el propósito de evitar que los delincuentes roben su línea para cometer delitos financieros”, señaló Nicolás Silva Cortés, comisionado y Director Ejecutivo de la CRC.

Ejemplo del mensaje del NIP

Con este ajuste lo que se busca cerrarles las puertas a los delincuentes para que no cometan fraudes con líneas robadas.

Otro de los cambios adelantados por la Comisión para fortalecer los mecanismos de verificación de la identidad del titular, es la presentación del NIP (código para la solicitud del trámite) para el caso de las solicitudes realizadas por personas jurídicas, requisito que sólo aplicaba a personas naturales.



Para la portación de las líneas en modalidad prepago se incluye la obligación de validar la identidad del usuario por parte del operador, por lo que se recomienda a los ciudadanos registrar y mantener actualizada su información, para que al momento de solicitar el cambio ésta no sea rechazada.



“Sin duda, la implementación de estas medidas, contempladas en la Resolución 7151 de 2023, fortalecerá la portabilidad estableciendo nuevas reglas para proteger los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones móviles en el país, simplificando el proceso de cambio de operador y evitando el ejercicio de malas prácticas en el trámite", precisó Silva Cortés.



Las medidas se adoptaron no solo para facilitar el trámite a los usuarios de esta telefonía sino porque la CRC encontró que el número de portaciones exitosas ha disminuido de 87 a 48 por ciento entre 2020 y 2023, alcanzando 1,92 millones solicitudes rechazadas entre enero y marzo de este año.