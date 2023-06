Hace apenas dos meses Cecilia López Montaño era la ministra de Agricultura del gobierno Petro, siendo una de las fichas de experiencia y trayectoria, terminó saliendo en el remezón del Presidente.



Ahora, ya en la distancia y como líder del Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico (Cisoe) habló con EL TIEMPO y reveló los motivos detrás de su salida.

Cecilia López comentó que la reforma rural iba lenta, aunque Fedegán había ofertado tierras. Foto: Prensa Unidad para las Víctimas.

Sobre los rumores de si su salida tuvo que ver con su posición ante la expropiación, López confirmó que un artículo del Plan de Desarrollo que lo permitía fue motivo de fricción.



"Un día me llamaron de Palacio y me dijeron que llegó un artículo del Plan de Desarrollo con el que se podía expropiar. Inmediatamente llamé a Gerardo Vega (director de la Agencia Nacional de Tierras) y le dije: ¿usted cómo está haciendo esto sin consultarme? Respondió que cumplía el mandato del Presidente. Así que me fui para allá y Laura (Sarabia) llegó con Gerardo, lo cual me pareció insólito. Pregunté de quién era ese artículo. Del Presidente. Y yo golpeé la mesa y dije: yo soy una demócrata, no voy a expropiar y tienen mi renuncia irrevocable", afirmó en entrevista con este diario.



Agregó que cuando se fue del lugar, Sarabia le informó que el presidente Petro había retirado dicho artículo, por lo que se sintió respaldada, una sensación que no duró mucho, pues su salida se dio a las pocas semanas.

"A mí no me nombró el Partido Liberal ni en el Conservador. Me nombró él y cuando yo le pregunté me dijo que salía porque yo representaba el establecimiento, algo que me pareció raro. Entonces, sí creo que salí por esa visión", afirmó.



Para una mujer de trayectoria como ella, la prueba de que esta fue la causa es que al día siguiente la nueva ministra, Jhenifer Mojica, aun sin posesionar, y Vega fueron al Congreso para tratar de volver a meter el artículo en el PND, pero finalmente no quedó.

Otra polémica sobre la que se refirió fue su posición frente a la reforma de la Salud, impulsada por la exministra Carolina Corcho, y la transición energética que lidera la actual jefe de la cartera de Minas, Irene Vélez.



"Lo que a mí sí me preocupa y, diciendo que yo valoro mucho el activismo, es que esto no puede ser a punta de activismos. Es imposible porque el activismo no tiene experiencia y no conoce los límites que exige estar en el Estado", apuntó.

'Espero que Gobierno entienda que solo no puede sacar proyectos': Cecilia López

