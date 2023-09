Los ahorradores que han aprovechado las altas tasas de interés que llevan ofreciendo los bancos desde el año pasado no se deberían extrañar ahora si, en algunos casos, les sube el monto a pagar en la declaración de renta, por cuenta de los mayores rendimientos generados por los certificados de depósito a término fijo o mejor conocidos como CDT.



(Puede leer también: Estos son los mecanismos para bajar la base de retención en la fuente en el 2023).

“De un año a otro me subió el monto que pagué en la declaración por cuenta de los rendimientos del CDT que se me venció el año pasado”, cuenta Carlos (nombre ficticio).



Y es que con el objetivo de atajar la alta inflación, el Banco de la República inició un ciclo de alza de tasas de interés desde septiembre del 2020, cuando los tipos estaban en 1,75 por ciento. El año pasado subieron de 4 a 12 por ciento y hoy ya están en 13,25 por ciento, el nivel más alto desde 1999.

Al ir subiendo los intereses, el emisor ha pretendido enfriar el aumento del consumo, que baje la demanda y posteriormente los precios. Al contrario, esta también ha sido una oportunidad para que los ahorradores metan su dinero en mecanismos de inversión con rentabilidades atractivas y con poco riesgo, como los CDT.



En algunos casos, el año pasado, las personas encontraron rendimientos de más de 15 por ciento, es decir, hasta 4 y 5 puntos por encima de la inflación en función de la cantidad de dinero depositada y de cuánto tiempo lo dejaron en el banco, por ejemplo, 90, 180 o 360 días.

Facebook Twitter Linkedin

Al ir subiendo los intereses, el emisor ha pretendido enfriar el aumento del consumo, que baje la demanda y posteriormente los precios. Foto: iStock

Según los reportes de la Superintendencia Financiera, desde mayo del año pasado, se viene registrando un crecimiento sostenido de estos mecanismos de inversión. De hecho, el saldo que los colombianos invirtieron en los CDT alcanzó los 222,4 billones de pesos en el 2022, lo que representó un aumento de 45,5 por ciento nominal (a su vez equivale a un incremento de 28,6 por ciento real).



Y en junio lo que las personas tienen guardado en los CDT ya va por los 278 billones de pesos, una cifra incluso superior a los depósitos que están en las cuentas de ahorro, que en ese mismo mes llegaron a 275,2 billones de pesos.



“Probablemente, las personas ven un mayor impuesto generado por altas tasas del año pasado, lo que hace que nominalmente tengan un mayor interés y desde luego que paguen más impuesto”, afirma Julio Lamprea, exdirector de Ingresos de la Dian y director de Societá, firma de consultoría legal.

Cómo declarar un CDT



Existen dudas sobre cómo hay que declarar ante la Dian estos mecanismos de inversión, para lo que hay plazo hasta el 19 de octubre en función de los dos últimos dígitos de la cédula de cada contribuyente. ¿La persona debe declarar el valor invertido o solo los rendimientos que consiga por tener ese dinero durante un tiempo en el banco?



Ángela González, associate partner de impuestos de la firma EY Colombia, explica que hay al menos dos secciones del formulario de la declaración de renta en los que debe reportarse un CDT.

Facebook Twitter Linkedin

Los recursos conseguidos con CDT sumaron $ 77,5 billones en el 2016. Foto: Archivo / EL TIEMPO

En primer lugar, dice que se debe poner en la parte del patrimonio. “Allí se reportan los saldos de los bienes o de los activos que el contribuyente tenía al cierre del año gravable. Por lo tanto, habrá de reportarse el saldo de ese CDT al 31 de diciembre. En principio, este reporte es informativo y no afecta el valor del impuesto de renta”, explica.

Del otro lado, dice que los rendimientos generados por un CDT deben reportarse como un ingreso, que por naturaleza es base del impuesto sobre la renta. “No obstante, la norma tributaria reconoce que parte de ese ingreso no enriquece al contribuyente, sino que es reconocimiento de la inflación y, por tanto, dicha porción no paga impuesto”, asegura.



En ese sentido, Lamprea apunta que los intereses se clasifican en la cédula de rentas de capital y que la parte del componente inflacionario se cataloga como un ingreso no constitutivo de renta. “Ese componente lo certifica la entidad financiera”, indica. Es decir, que realmente lo que afecta en la declaración de renta es la otra parte.

Facebook Twitter Linkedin

Hay plazo para presentar la declaración de renta ante la Dian hasta el 19 de octubre, según sus últimos números de cédula. Foto: iStock / TikTok: @luiscarlosrh

Adicional a ello, también hay dudas sobre si las personas deben declarar los rendimientos en el caso de que, por ejemplo, los pusieron al vencimiento y en el 2022 no se cumplió el plazo, pues lo hará en este 2023.



En ese caso, la experta de EY Colombia explica que el saldo que se tenga al cierre del año debe reportarse como parte del patrimonio, sin que ello implique un aumento en la base del impuesto de renta. “Si no se causaron rendimientos sobre ese CDT, no procede reportarlos en ese año gravable”, señala.

Y otra de las dudas frecuentes es qué pasa si un CDT se renueva de manera automática. En este otro hipotético caso, para efectos del impuesto de renta, la experta asegura que habrá siempre que observarse el saldo que cada contribuyente tenga al 31 de diciembre más la totalidad de los rendimientos que se hayan causado en el año. “Hay que reportar los dos conceptos en la declaración”, dice.

Facebook Twitter Linkedin

¿Hay que reportar ante la Dian los ingresos que me hagan por Nequi? Foto: iStock

¿Declaro los pagos que me hicieron por Nequi y Daviplata?

Otra de las dudas frecuentes de las personas a la hora de presentar su declaración de renta es si los pagos que les fueron realizando a lo largo del año a través de Nequi o Daviplata los tienen o no que declarar. Según la experta de EY Colombia, el saldo que se tenía a 31 de diciembre en cualquiera de estos productos debe reportarse como parte del patrimonio, sin que sea base del impuesto de renta.



“La persona tendrá que revisar la naturaleza de tales pagos, pues si constituyen un ingreso, debe reportarlos como tal en su declaración de renta según la naturaleza del pago. Por ejemplo, si el pago lo recibió como contraprestación de algún servicio, deberá reportarlo como un ingreso”, explica.

Todo lo que debe saber para presentar su declaración de renta Hoy comienzan los primeros vencimientos para que las personas naturales obligadas a declarar renta presenten ante la Dian la declaración y, si corresponde, paguen. En total, la entidad espera que cumplan con esta obligación unos 4,8 millones de contribuyentes. Luis Carlos Reyes, director de la Dian, le resuelve todas sus dudas. Foto:

ECONOMÍA