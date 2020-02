Mercado petrolero afectado por coronavirus y desacuerdo de la Opep

El petróleo borró sus ganancias cuando un comité de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (pep) recomendó recortes de producción, pero no llegó a una decisión sobre una reunión de emergencia en medio de la resistencia de Rusia.

El panel recomendó un recorte de producción de 600.000 barriles por día para compensar el impacto de la demanda del brote de coronavirus, pero no pudo establecer una fecha para una reunión de emergencia de ministros con el objetivo de implementar la sugerencia.



El ministro de Energía ruso, Alexander Novak, reitero el jueves que su país necesita más tiempo para evaluar el impacto del brote, lo que resalta la brecha que queda entre Moscu y Riad.



Incluso si el cartel acordara un recorte de 600.000 barriles por día, sería "insuficiente a menos que Arabia Saudita decida recortar más por su cuenta", asegura Carsten Fritsch, analista en Commerzbank AB.



"Es poco probable que Rusia participe, lo que no será un problema si los sauditas hacen más".



Aun así, el crudo ha tenido una caída de alrededor de 16 por ciento este año, a medida que la propagación del coronavirus reduce los viajes y el consumo de combustible. La estructura del mercado petrolero también se profundizó aún más en un contango bajista esta semana, lo que sugiere que persistirá una amplia oferta.



Las principales empresas, desde BP Plc hasta Total SA, esperan que la enfermedad desaparezca hasta un tercio del crecimiento de la demanda mundial en 2020, pero la propia Opep ha pronosticado una disminución más modesta, incluso en su peor escenario.



El crudo West Texas Intermediate (WTI) avanzó, en las primeras horas de ayer 0,1 por ciento a 50,80 dólares por barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York, luego de haber ganado anteriormente hasta 2,9 por ciento. El Brent, por su parte, bajo 0,5 por ciento a 54,99 dólares.



Los funcionarios de Moscú, que asistieron a la reunión del comité técnico de la Opep solicitaron más tiempo para realizar consultas en Rusia, dijo un delegado.



La dinámica entre Arabia Saudita y Rusia no es nueva. A menudo no han estado de acuerdo sobre si frenar la producción desde que se formó la alianza Opep, pero en últimas han encontrado algún arreglo.



"Con millones en cuarentena debido al coronavirus y su desaceleración económica, China va a recortar las importaciones de petróleo de todos modos, haciendo que la reducción de los aranceles sea menos significativa para levantar las compras de petróleo", aseguró John Driscoll, estratega jefe de JTD Energy Services Ltd.



