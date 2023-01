A raíz del deslizamiento de tierra que se presentó en el kilómetro 75 de la vía Mojarras-Popayán, sector Rosas, debido a las fuertes lluvias en la zona, el Ministerio de Transporte anunció alivios para los vehículos que deben transitar por el peaje El Bordo que se encuentra en la vía Pasto-Popayán.



EL TIEMPO conoció que este viernes el Ministerio de Transporte emitirá el decreto que suspende el pago en este peaje, para así beneficiar a quienes se han visto afectados por el deslizamiento de tierra en el municipio de Rosas y que tiene prácticamente incomunicado al departamento de Nariño.



(Lea también: Anuncian medidas para garantizar abastecimiento de combustible en Nariño y Cauca)

"He decretado el día de hoy la suspensión temporal del peaje El Bordo, que no tiene ningún sentido a raíz del desprendimiento de tierra y la afectación total de la vía", aseguró el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.



Por la emergencia en la vía Panamericana, la Seccional de Tránsito y Transporte Nariño anunció un manejo de tráfico para este jueves y viernes para la vía alterna, de la siguiente manera:



• Jueves: vía alterna Peaje El Bordo-Sierra-Rosas sentido sur-norte entre las 7:00 y 19:00 horas. vía Pasto-Popayán.



• Viernes: vía Alterna sentido Rosas-La Sierra-Peaje El Bordo, sentido norte-sur entre las 7:00 y 19:00 horas. vía Popayán-Pasto.



(Lea también: Por emergencia vial empiezan a escasear alimentos en el suroccidente del país)



El ministro de Transporte también manifestó que se están explorando otras suspensiones temporales de peajes, como los de la Ruta del Sol. "Se han presentado y se han determinado numerosas afectaciones en la red vial que ameritan considerar un menor impacto para el usuario de la vía a través de una suspensión en el cobro del peaje, mientras se rehabilitan las vías”, dijo.



En esta vía también se activaron varios frentes de obra para hacer reparaciones y mantenerla en condiciones adecuadas de transitabilidad. Por lo tanto, para el próximo puente festivo, que será entre el 18 y 20 de marzo, ya no estarían lo huecos que denunciaron los colombianos el pasado fin de semana.