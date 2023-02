La ‘Estrategia de movilidad eléctrica sostenible’ avanza con el freno de mano puesto. No de otra manera se explica que, mientras por un lado el Estado busque masificar el uso de vehículos más amigables con el medio ambiente, por otro lado le ponga palos a la rueda a esa transición.

Esa política, que tiene entre sus objetivos reducir el 51 por ciento de las emisiones de carbono para el 2030, sufre un cortocircuito provocado por el mismo Estado, que fijó un cupo de 3.000 unidades para la importación de híbridos, una decisión que desconoce la realidad del mercado y el apetito de la clientela por este tipo de vehículos, de los cuales tan solo el año pasado se vendieron 24.571, un crecimiento de 49,8 por ciento frente al 2021. De estos, 22.141 unidades corresponden a los llamados mild-hybrid.



Como una forma de incentivar la compra de este tipo de carros, a través de un decreto se determinó que estos pagarán un arancel del 5 por ciento, y aunque en el 2021 se liberaron los cupos, estos volvieron a fijarse en 3.000 desde el año pasado y hasta el 2027.

Una buena parte de los importados quedan castigados con el arancel y el mayor IVA, es decir, son más costosos. Foto: iStock

Esto significa que, en el papel, una buena parte de los importados quedan castigados con el arancel y el mayor IVA, es decir, son más costosos. Esto echa por la borda buena parte de los argumentos de los funcionarios públicos que en su momento sustentaron la reducción del arancel no solo en “facilidades en el mercado y de cara a los consumidores”, los “enormes beneficios ambientales y energéticos”, y el “aporte a la salud de los colombianos”.



Además, los híbridos que estén dentro del cupo pagan cinco por ciento de IVA y el mismo impuesto al consumo dependiendo del valor FOB, 8 o 16 por ciento, es decir, si se supera o no el umbral de los 30.000 dólares vigente desde el año 2007.



Los vehículos híbridos, que funcionan con un motor de gasolina y uno eléctrico y que son los llamados a hacer la transición en el uso de combustibles fósiles a energías limpias no solo padecen estas limitaciones. El jueves 2 de enero, durante el día sin carro en Bogotá, se les prohibió su circulación. En Medellín, el año pasado el alcalde Daniel Quintero intentó quitarles la exención del pico y placa con el argumento de que al tener un motor de gasolina también contaminan, lo cual es una verdad a medias pues desconoce el esfuerzo de los fabricantes por reducir las emisiones ya que la mayoría cumple con la norma euro 5, que es bastante exigente en esta materia.

Y más allá del debate de si los colombianos compran estos carros para eludir restricciones como el pico y placa –idea que no está descartada ni en Bogotá ni en Medellín–, o por el alto costo de la gasolina, lo cierto también es que al existir un vacío legal en la definición de un vehículo ‘híbrido’, los fabricantes aprovecharon ese hueco para vender carros con tecnologías que tienen diferencias en su funcionamiento, pero que mezclan motores eléctricos y de combustión interna, sin que todos aporten reales y significativas reducciones en las emisiones que los hagan merecedores de esas gabelas tributarias.

Los híbridos tuvieron restricciones en la pasada jornada del Día sin carro en Bogotá. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Desde el punto de vista técnico, híbrido que no ande con el motor eléctrico solo es carreta FACEBOOK

De ahí que además de revisar el tope de los cupos, como lo han pedido infructuosamente las marcas, bien valdría la pena que el Gobierno hiciera claridad sobre el asunto para que importadores y usuarios sepan a qué atenerse y que además tengan unas reglas claras.



En esas está la Dian desde el año pasado, cuando se encontraron con las diferencias en el funcionamiento de los híbridos y el impacto real de sus emisiones; y claro, para ellos lo más importante es definir si todos los híbridos merecían el mismo tratamiento de descuentos o si este debería ser proporcional dependiendo del tipo de tecnología que ofrecieran.

Lo cierto es que a la fecha no se ha decidido nada desde cuando les hicieron saber a los importadores que revisarían y harían una correcta verificación arancelaria con base en las características de la ficha técnica de los vehículos híbridos.



Lo único que se conoce de manera extraoficial es que no les ha permitido a algunas marcas vender como híbridos vehículos que apenas tienen condiciones técnicas mínimas para ser clasificados como tales, más conocidos como Mild Hybrid o híbridos ligeros.

Carros híbridos más vendidos de 2022. Foto: EL TIEMPO | Fuente: RUNT

¿Qué tan híbrido es su carro?



El Diccionario de la Real Academia define la palabra híbrido-da, en su cuarta acepción como “Dicho de un motor y, por extensión, de un vehículo. Que puede funcionar tanto con combustible como con electricidad”.

“Desde el punto de vista técnico, híbrido que no ande con el motor eléctrico solo es carreta”, dice José Clopatofsky, director de la revista Motor.

Hasta ahí más claro no podría ser. Sin embargo, la industria ofrece varias tecnologías: HEV: Hybrid Electric Vehicle (Vehículo Híbrido Eléctrico); BEV: Battery Electric Vehicle (Vehículo Eléctrico de Batería)



PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle (Vehículo Híbrido Eléctrico Enchufable) y más recientemente, los E-REV: Extended Range Electric Vehicle (Vehículo Eléctrico de Autonomía Extendida).



Esa cantidad de siglas intentan marcar diferencia entre las tecnologías de los vehículos que dependen del tipo de motores de combustión, de la capacidad de los motores eléctricos y aún más del tamaño y capacidad de las baterías, pero, sobre todo, por la forma como almacenan y conservan la energía para transferirla a las ruedas.



La polémica por los aranceles surge precisamente por otra derivación de vehículos híbridos, los llamados mild hybrid o híbridos ligeros, pues su impulso proviene totalmente de un motor de combustión, al que acompaña una batería y un pequeño generador eléctrico, que brinda un leve apoyo a la marcha.



Los HEV: Hybrid Electric Vehicle (Vehículo Híbrido Eléctrico) son los híbridos convencionales, que no son enchufables, es decir, no necesitan recargar sus baterías conectados a una fuente de energía eléctrica.

Facebook Twitter Linkedin

La polémica por los aranceles surge precisamente por otra derivación de vehículos híbridos, los llamados mild hybrid o híbridos ligeros. Foto: iStock

Se mueven principalmente gracias a un motor de combustión (gasolina o diésel) y cuentan con una batería y un pequeño motor eléctrico que sirven de apoyo en algunos momentos como al arrancar o en aceleraciones fuertes. Pueden andar en modo totalmente eléctrico, aunque por poco tiempo y en distancias muy cortas (menos de 30 kilómetros). En términos prácticos lo que hacen es ‘estirar’ el tiempo entre una y otra tanqueada. Su batería se recarga gracias al sistema de recuperación de energía en la frenada (frenada regenerativa) y al motor térmico.



Los PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle (Vehículo Híbrido Eléctrico Enchufable), a diferencia de los anteriores sí necesitan una fuente de energía externa. También funcionan principalmente gracias al motor de combustión, pueden tener uno o varios motores eléctricos, y baterías de mayor capacidad que se recargan enchufándolo a la red eléctrica.

El tener baterías de mayor capacidad (más grandes) les brinda mayor autonomía en modo eléctrico, que dependiendo del modelo puede alcanzar los 50 o más kilómetros. Este tipo de carros permiten cierta autonomía circulando sin emisiones y en silencio, y a la vez se cuenta con el motor de combustión, de ahí que sean catalogados como los verdaderos encargados de la transición de los combustibles fósiles a las energías limpias.



En los híbridos enchufables cuando se anda en modo eléctrico, pero en algún momento se necesita más potencia, entra en funcionamiento el motor de combustión y se desconecta el eléctrico. Pero también en aceleraciones fuertes, el o los motores eléctricos trabajan de forma paralela con el motor térmico para ofrecer las máximas prestaciones. Entre estos hay modelos como Hyundai IONIQ, Mitsubishi Outlander y DS7 Crossback E-Tense.

Por último, están los E-REV: Extended Range Electric Vehicle (Vehículo Eléctrico de Autonomía Extendida). Estos tienen batería, motor eléctrico y motor de combustión o térmico, pero este último no mueve el carro. Este solo alimenta las baterías cuando su carga empieza a bajar. Un ejemplar con estas características es la Nissan X Trail e-Power.

REDACCIÓN VEHÍCULOS