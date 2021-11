Gremios alertan por menores ventas ante exigencia del carnet de vacunación

Luego del anuncio del presidente Iván Duque, sobre la exigencia del carnet de vacunación con esquema completo a partir del primero de diciembre, para el ingreso a eventos de carácter público o privado los diferentes sectores de la economía han manifestado su preocupación frente a esta medida.



(Lea también: Conozca las ofertas de trabajo en Arturo Calle en distintas ciudades)

Dicho carnet se exigirá para el ingreso a bares, cines, discotecas, casinos, bingos, estadios, iglesias, museos y parques de diversiones, entre otros.



Según Adriana Plata, presidenta ejecutiva de Asobares, la medida del Gobierno les preocupa a los empresarios del sector debido a que temen que las ventas se vean afectadas en las próximas semanas, y además que se presenten altercados en los establecimientos al momento de pedir el carné de vacunación.



Asimismo, la representante destacó que el gremio apoya la medida adoptada. Sin embargo, la petición de los empresarios es que la norma empiece a regir en dos semanas, para que los establecimientos tengan más tiempo de adaptarse y que los ciudadanos se concienticen de la “orden nacional”.



(Le puede interesar, además: ¿Dónde puede cobrar el beneficio de devolución del IVA?).



“El panorama del sector venía en forma ascendente. La medida del carnet no es algo que rechacemos, al contrario le da mayor seguridad a los empresarios, porque nos preocupa la salud de nuestros clientes y trabajadores. Pero nos preocupa también que la medida nos afecte las ventas durante la primera semana de diciembre, que es importante para el sector. Le pedimos al Gobierno que nos den dos semanas más de adaptación”, dijo Plata.



Otra de las preocupaciones del gremio es que se disparen las fiestas clandestinas y que establecimientos, que se mantengan en la ilegalidad no pidan el carnet de vacunación.



Por su parte, el gremio de los restaurantes, Acodres, ha manifestado que, sin duda, la medida afectará las ventas de muchos establecimientos. Lo que preocupa a muchos empresarios que vienen acumulando deudas y enfrentándose al alza de los precios de muchas materias primas.



Bajo esa línea, el gremio le pide al Gobierno que exima a los restaurantes de la medida de pedir el carnet de vacunación con el esquema completo.



“Lo que nosotros confrontamos es la coherencia de la medida frente a la reactivación económica, recuerdo que cuando empezó a regir el Pico y Cédula, reportamos el impacto. Esperamos que el Gobierno tenga la misma consideración y así como nos eximieron de pedir las cédulas nos exima de pedir el carnet de vacunación”, dijo Guillermo Henrique Gómez París, presidente de Acodres.



El representante del gremio también destacó que los restaurantes siguen aplicando los protocolos de bioseguridad. “Nosotros creemos que el Gobierno está haciendo lo que tiene a su alcance para procurar una mayor cobertura de la vacunación y eso está bien, pero no a costa de la subsistencia de los negocios, nosotros seguimos aplicando los protocolos de bioseguridad”, agregó Gómez París.



(Continúe leyendo: Los productos típicos colombianos que están conquistando el mundo).



Otros de los gremios que ha manifestado su preocupación frente a la medida es el del los cines: Acocine.



Según Gustavo Palacio, director del gremio, “la medida tiene el potencial de afectar precisamente a las actividades comerciales que en este tiempo han tenido las mayores restricciones y afectaciones”. “El fin de año ciertamente es un periodo muy relevante para la industria y de darse una afectación en los ingresos de espectadores agravaría la difícil situación de la industria”, señaló.



Si bien las opiniones han estado divididas, teniendo en cuenta las afectaciones económicas que se puedan presentar en los diferentes sectores, algunos empresarios del entretenimiento y de realización de eventos han manifestado que la medida es positiva, ya que genera tranquilidad entre el público que quiera disfrutar de conciertos o espectáculos este fin de año.



Andrés Chamorro, gerente general de Chamorro City Hall, compañía que realiza eventos en Bogotá y Medellín, manifestó que esta medida en vez de afectar negativamente al sector es un aporte positivo, ya que “motiva a que más personas salgan y sienta la seguridad de asistir a eventos”.



“Soy de la línea que prefiero que vengan personas con su esquema completo de vacunación y se sientan seguros en los eventos. Claro que sí me veo en una afectación económica, pero prefiero cuidar la salud de los asistentes”, afirmó Chamorro.

Parques de diversiones

El sector de parques de diversiones y atracciones también ha mostrado su preocupación. Según Ángela Díaz Pinzón, directora ejecutiva de Acolap, gremio que los representa, la implementación de la medida ha sido “compleja”.



“En promedio, las ventas el fin de semana pasado disminuyeron un 30%, lo que es inquietante porque se aproxima la temporada alta y la medida se va a intensificar”, afirmó.



Igualmente Díaz Pinzón destacó que el gremio entiende la medida y vienen en conversaciones con el Gobierno para acordar términos medios que beneficien al sector.

La medida

Según el Decreto 1408, que busca exigir de manera obligatoria el carnet de vacunación completo, el cumplimiento de la norma “estará a cargo de los propietarios, administradores u organizadores de eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva y en aquellos lugares señalados”.



Asimismo, el decreto, apunta que en caso de incumplimiento “las autoridades competentes adelantarán las acciones correspondientes”.



Por: Portafolio.com