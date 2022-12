El ingeniero electricista Carlos Adrián Correa se posesionó como el nuevo director general de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme). Según el Ministerio de Minas y Energía, su principal desafío será renovar la entidad para que sea protagonista en los planes de la transición energética propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro.



Es egresado de Ingeniería Eléctrica y de la maestría en Ingeniería Eléctrica en el área de Planeamiento de Sistemas Eléctricos de la Universidad Tecnológica de Pereira y es Ph. D. en Energía y Procesos de la Universidad Paris Sciences et Lettres.



Correa se venía desempeñando como director de la maestría en Energía y Sostenibilidad de la Pontificia Universidad Javeriana y como asesor de política energética del Plan de Energización Rural Sostenible del Cauca. En julio de este año hizo parte de la comisión de empalme del sector minero-energético del nuevo Gobierno.



En su trayectoria profesional, se destacan más de 17 años de experiencia entre sistemas de energía eléctrica a nivel industrial, investigación en múltiples áreas de la ingeniería eléctrica, energías renovables, planeación de redes de transmisión y redes inteligentes. En el 2020 fue el ganador del premio Think Smartgrids1 (Francia), el cual se concede por los aportes relacionados con la sostenibilidad y las energías renovables.



El nuevo director de la Upme también ha participado como coinvestigador e investigador principal en múltiples proyectos de innovación e investigación y ha sido autor/coautor en 80 publicaciones científicas en journals, conferencias y capítulos de libro.



Además, trabajó como docente investigador en la Universidad de La Salle y ha estado vinculado al sector público en la Dirección Técnica de Gestión de Energía de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; en el sector privado, estuvo vinculado a empresas como 3M de Colombia y a entidades internacionales como H-J Family of Companies (Estados Unidos) y la Association pour la Recherche et le Développement des Méthodes et Processus Industriels (Francia).



En el marco de estas actividades, asumió responsabilidades en los mercados de Suramérica y Centroamérica, la supervisión a empresas de servicios públicos en el sector energía, actividades relacionadas con redes de media y alta tensión, el desarrollo de soluciones para redes inteligentes asociadas al proyecto de la Unión Europea ‘Sensible’ (Storage-Enabled Sustainable Energy for Buildings and Communities).