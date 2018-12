Cárcel para evasores de impuestos agita debate en el Congreso

El artículo 63 del proyecto de ley de financiamiento, que se discute en el Senado y en la Cámara de Representantes, despertó las alertas de los parlamentarios de la primera cámara legislativa, quienes, mientras la subcomisión nombrada analiza 113 proposiciones nuevas al proyecto, señalaron que este punto, relacionado con las penas de cárcel para evasores, puede prestarse para diversos abusos en el futuro.

El senador Luis Fernando Velasco invitó a la plenaria a revisar muy bien este artículo, pues la norma puede llevar a que el gobierno de turno persiga a sus opositores políticos a través de la Dian. “El país no está listo para eso”.



Según el artículo en mención del proyecto, la pena de cárcel entre 48 y 108 meses aplicará para los contribuyentes que omitan activos o presenten un menor valor de estos hasta por 5.000 salarios mínimo mensuales (hoy 3.906 millones de pesos), así como para los que que declaren pasivos inexistentes hasta por este valor.

Al respecto, la senadora Dayra Galvis señaló que la norma no aclara cómo se determinará este menor valor, si frente al avaluó comercial u otro, dejando ambigüedades que pueden llevar a la privación de la libertad a las personas por diferentes interpretaciones de la Dian.



“Se propone excluir el término menor valor, porque es un régimen de apreciaciones subjetivas que es usual de la Dian, porque su actitud siempre ha sido restrictiva, aseguró la parlamentaria.



Entre tanto, el senador Carlos Fernando Motoa pidió revisar que no se cometa un error de procedimiento en este aspecto, ya que al parecer este punto no tiene previo concepto del Comité Técnico de Política Criminal, y está creando temas penales de omisión y evasión.



Hacia las 5:30 p.m. el análisis de la subcomisión del Senado a las 113 proposiciones al proyecto de ley continúa, pero se prevé que en la jornada se iniciará la votación del proyecto.



