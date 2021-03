'Tenemos que sincerarnos sobre si queremos o no la minería del carbón’

La profunda crisis en la que se hunde la minería del carbón en Colombia, que no se dio de la noche a la mañana por la renuncia a los títulos mineros en el Cesar que radicó hace unas semanas la compañía Prodeco, llevó a este renglón a carear al Estado, representado en el Gobierno, los mandatarios departamentales y municipales de las regiones productoras; y a las comunidades, para que se defina, de una vez por todas, si se va a trazar o no una hoja de ruta que permita sacarle el jugo a este recurso natural antes de que su declive mundial llegue a su fin en dos o tres décadas.

A los aprietos de Prodeco se suman la inactividad de Colombian Natural Resources (CNR), también en el Cesar, y las continuas barreras para que en La Guajira la minera Cerrejón haga su actividad (bloqueos a la vía férrea e imposibilidad de explotar el tajo La Puente), que desembocaron en el anuncio de un plan de reestructuración, que incluye retiro de trabajadores.



Y es que según la Asociación Colombiana de Minería (ACM) desde mucho antes de la pandemia del coronavirus se comenzó a insistir en la necesidad de estructurar una política pública, a través de un documento Conpes que revise integralmente este negocio a la luz de una nueva realidad mundial, en la que Europa decidió iniciar la retirada como comprador, con lo cual el mercado se fue reacomodando hacia el Asia, pero poco y nada ha pasado a nivel de política pública para el sector.



Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, explica que mientras Colombia no hizo los ajustes que debía, el mineral térmico como el que produce Colombia lo están demandando países de ese continente, con crecimiento importante en generación eléctrica con carbón como Indonesia, Vietnam, Filipinas, Australia, Bangladés y Japón.

En este último se construyen cuatro termoeléctricas que entrarán en los próximos años.

El directivo explica que estas centrales de generación en Japón no se construyen para seguir contaminando, porque tienen tecnologías modernas, y así lo han entendido los competidores, que en los últimos años recortaron la ventaja que les llevaba el país en competitividad y “generaron políticas internas para producir de manera más eficiente y llegar más eficientes a esos mercados”.



Según datos de la firma Standard & Poors Global Platts, desde marzo de 2020 los costos de la tonelada de carbón puesta en los puertos de India, China y el noreste de Asia bajaron de forma importante y se acercaron a los del mineral colombiano, a niveles de 50 dólares por tonelada.



“Al estar más lejanos debemos hacer más esfuerzos, y acá lo que ha sucedido, por las decisiones ambientales y judiciales, que tienen impactos profundos en la operación, se ha perdido competitividad”, agrega Nariño.



El directivo insiste en ese Conpes y menciona que entre los aspectos para revisar los nuevos mercados, están la lejanía de Colombia y la manera como se conciben los contratos, que son muy rígidos y no les dan flexibilidad ni margen de maniobra al Estado ni a las mineras en las coyunturas de mercado.“El carbón necesita tener cintura para meter goles y hoy no la tenemos”, agrega Nariño.

‘No conocen el negocio’

Óscar Eduardo Gómez, vicepresidente Legal de Prodeco, y quien conoce estas problemáticas, sostiene que hay que mirar todo de forma integral, ya que si la hoja de ruta es Asia, hay que revisar en detalle a Sudáfrica y Australia y cómo los costos de transporte del carbón colombiano, con un flete mucho más caro, se compensan con los costos internos.



“No es solo hacer un ajuste en regalías. Hay que entender el negocio en su totalidad. Solucionando cosas pequeñas no se llega a nada”, señala el directivo, quien lamenta que con decisiones como la que tomó la Agencia Nacional de Minería (ANM), de negarles la suspensión de la producción, se desconocieron de tajo los problemas que tiene la industria y en particular los que afrontó Prodeco.

“Es un problema de entendimiento y dimensionamiento de las decisiones, porque cuando hay un entorno negativo de todo el mercado mundial, hay que mirar cómo las decisiones impactan no solo unos contratos, sino la región Caribe, al departamento del Cesar y a todo el país. Primero hay que tener un entendimiento claro de qué implica una decisión cuando uno está administrando recursos minerales y eso fue lo que no pasó aquí”, insiste Gómez.



Y agrega que están muy a la expectativa de la decisión que tome la ANM en el caso de CNR, cuya operación lleva suspendida 8 meses y presentó una solicitud de suspensión en las mismas condiciones. “Si la ANM les da la suspensión a ellos, no sería consecuente. Y si no lo hace, vuelve al mismo problema de falta de entendimiento”, reitera.



“Tenemos que sincerarnos en las discusiones públicas, de si queremos o no la minería del carbón en el Cesar, en La Guajira y en el centro del país. Y si es así, qué se va a hacer para ganar competitividad”, concluye Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.

Miles de empleos y de pesos, en juego

Según la Asociación Colombiana de Minería, mientras el país está buscando de dónde sacar billonarios recursos para cuadrar las cuentas tras la pandemia del coronavirus, la minería del carbón todavía tiene mucho que contribuir en este frente.



Por ejemplo, mientras que en conjunto la minería aporta el 15 por ciento de la inversión extranjera directa, el 2 por ciento del PIB, 350.000 empleos y el 30 por ciento de las exportaciones, para el Cesar el carbón genera 875.000 millones de pesos al año en regalías (el 36 por ciento lo aportaba Prodeco), 7.600 empleos directos en el departamento y 10.500 indirectos, e inversiones sociales por 340.000 millones de pesos en 2019.



Y es que luego de que en 2017 Colombia produjo 90 millones de toneladas, el año pasado con la huelga de Cerrejón la cifra será de 51 millones para 2021 habrá restar por ahora lo que aportaba Prodeco.

Tres preguntas a Diego Mesa, ministro de Minas y Energía

'Tenemos definida una agenda para el sector'

¿Confían en que bajo la crisis actual haya algún interesado en la operación que dejará Prodeco?

Las calidades de estos depósitos y las reservas son interesantes para algunos inversionistas que pueden aprovechar oportunidades de los nuevos mercados del carbón.



Si bien el proceso de devolución de títulos lo administra la ANM, entidad que se encuentra evaluando de manera rigurosa este proceso, ha habido conversaciones con empresarios de países asiáticos y empresarios presentes en el país, quienes se han mostrado interesados en continuar con la extracción en estos territorios.



¿Lo que pasó con Prodeco y pasa con CNR muestra que Gobierno sí le está dando la espalda al carbón?

Por el contrario, tenemos definida una Agenda del Carbón que plantea soluciones estructurales para el sector. Se construyó con base en tres líneas de acción:

Competitividad y diferenciación para que el sector carbonífero establecido, que representa oportunidades actuales en las regiones productoras, responda a las nuevas dinámicas del mercado. Esto incluye estrategias como inclusión financiera, agilidad en trámites y búsqueda y fortalecimiento de nuevos mercados para el carbón colombiano, entre otras. Seguridad, legalidad y mejores prácticas para promover una cadena de carbón legal, limpia y segura, a todas las escalas. Comprende asistencia técnica, fiscalización fortalecida, apoyo en el tránsito a la legalidad, entre otras acciones. Adaptación y transición para responder de manera oportuna a la transición energética mundial y nacional, a la reducción de emisiones de carbono en los procesos mineros, compensación de las emisiones y oportunidades de diversificación productiva para los territorios que se vean impactados por la menor demanda de carbón, así como la identificación de usos alternativos de este energético.

El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, asegura que se están planteando soluciones estructurales para la minería del carbón. Foto: Ministerio de Minas y Energía

El carbón no es un tema netamente minero y por ello, estamos trabajando para plantear soluciones, iniciativas y acciones que impacten de manera positiva a miles de familias que históricamente se han visto beneficiadas con esta industria.



¿En concreto cuál es el plan de política para la competitividad del carbón?

Con la estrategia de Agenda de Carbón que contempla un punto importante en competitividad. En ese punto específicamente, la Upme y la ANM han venido implementando acciones y trabajando en una revisión integral de la metodología de cálculo de regalías, que sea consistente con los nuevos mercados de exportación del carbón colombiano.

