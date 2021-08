La fiebre del cannabis medicinal apenas acaba de comenzar

El decreto 811 de 2021 que autoriza la exportación de flor seca de cannabis medicinal e impulsa el desarrollo de productos derivados como alimentos o bebidas abre una oportunidad para que Colombia se convierta en una potencia de esta incipiente industria y deje de lado tanto la violencia como los estigmas asociados con esta planta.



Actualmente, la flor seca representa el 48 por ciento del valor del mercado mundial por lo que el potencial de este sector, que apenas empezó a tomar fuerza en el terreno local a partir de 2016 con la regulación del cultivo, es prometedor.



Si bien el año pasado las exportaciones colombianas de cannabis medicinal superaron los 5 millones de dólares, estas se podrían disparar en menos de una década. Según ProColombia, bajo un escenario de precios internacionales intermedio de unos 2.000 dólares por kilogramo de extracto, el nivel llegaría a 1.733 millones de dólares en 2030, es decir, superior a las ventas externas actuales de las flores. Y con otro más optimista de 3.000 dólares, el monto alcanzaría los 2.599 millones de dólares, más de lo que se saca hoy en día de café.



Además, con la nueva posibilidad de exportar flor seca, el número de empleos generados aumentaría. Si bien un estudio de Fedesarrollo decía hace años que el sector podría generar casi 27.000 empleos agrícolas formales para el 2030, las nuevas cifras de ProColombia son más alentadoras y hablan de 44.000 puestos de trabajo para esa fecha.



Mercados potenciales

Principalmente, los mercados potenciales de exportación son Australia, Estados Unidos, Europa, Reino Unido y algunos países de la región como Perú, Ecuador y Brasil. Sin embargo, como indicó Rafael Amador, director corporativo de Procannacol, gremio que promueve la industria, todavía hay que esperar a que el Gobierno defina las nuevas reglas del juego para empezar a exportar.



“Esperamos que en menos de tres meses estén listas las implementaciones que exige el nuevo decreto y se empiece después a exportar. Estos cambios también beneficiarían a las medianas y pequeñas empresas, sobre todo a los productores que han sido afectados por la violencia en algunas regiones. Para ello, uno de los retos será el acceso al crédito y la bancarización”, indicó Amador.

Más competidores

A la fecha, el Ministerio de Justicia ha autorizado el cultivo de cannabis psicoactivo y no psicoactivo a más de 1.570 empresas que están repartidas por todo el territorio nacional. En especial, destacan algunos departamentos como Meta, Magdalena, Cundinamarca, Valle del Cauca o Antioquia.



Entre las empresas que se podrían beneficiar de este boom de exportaciones que podría llegar están algunas que ya operan en el terreno local como Clever Leaves, Flora Growth, Avicanna, PharmaCielo, Khiron o Pideka. Igualmente, estos cambios en la regulación podrían atraer a nuevos inversionistas. Según Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, ya han llegado 18 proyectos de inversión extranjera por 288 millones de dólares.



De acuerdo con Andrés Fajardo, cofundador y presidente de la multinacional de cannabinoides Clever Leaves, estos cambios vendrán acompañados de una mayor inversión de las empresas, pues se tendrán que adoptar procesos de cultivo altamente especializados y tocará trabajar en los estándares de calidad y las certificaciones requeridas por los diferentes países a la hora de exportar.

Clever Leaves produce cannabis medicinal en el municipio de Pesca (Boyacá)



“Es muy positivo, se nos abre una gran oportunidad. Es importante que la regulación no se complique en la letra fina. Es una industria que requiere inversión y trabajo para poder atender a los pacientes”, manifestó Fajardo, quien lidera una empresa con operaciones en el municipio de Pesca (Boyacá) que exporta actualmente a más de 15 países.



Otra de las que ya está exportando y podría aprovechar esta oportunidad es Avicanna. La biofarmacéutica colombocanadiense, a través de su subsidiaria Santa Marta Golden Hemp, anunció hace unas semanas que completó sus dos primeras exportaciones comerciales de derivados de cannabis psicoactivo con THC hacia Austria y Perú y envió un nuevo lote de derivados no psicoactivo de cannabidiol (CBD) hacia el Reino Unido.



Según su presidente, Lucas Nosiglia, Colombia tiene que aprovechar la ventaja competitiva que tiene debido a sus condiciones ambientales y geográficas. “Estamos ubicados en un microclima especial en la falda de la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que permite utilizar técnicas orgánicas y no tener que recurrir a otros medios. Tenemos la posibilidad de cultivar cannabis al aire libre”, indicó.



Y es que como Colombia está sobre la línea del ecuador puede contar con hasta 12 horas de radiación solar durante todo el año y con ello se logra maximizar el rendimiento de los cultivos y se reducen los costos de operación.



“Colombia está en una posición estratégica para ser ganadora en esta industria. Se necesita tener una visión de largo plazo. Hay que entender que esto no es oro verde, hay que hacer unos análisis de los estándares y requerimientos que tienen que tener las empresas para exportar y cuáles son los requisitos de los países importadores. Ese proceso va a llevar unos meses más”, añadió Nosiglia.



Aparte de la posibilidad de exportar flor seca, otro de los cambios más importantes del decreto es la activación de los usos industriales del cannabis lo que incluye categorías como alimentos y bebidas. En este frente, la compañía colombocanadiense Flora Growth, la cual debutó recientemente en Nasdaq, está trabajando con sus respectivas divisiones Kasa Wholefoods y Hemp Textiles & Co.



Esta compañía cuenta hoy en día con el cultivo a cielo abierto de cannabis más grande del país en Santander y adquirió un laboratorio en Bogotá con tecnología de punta y más de 1.600 metros cuadrados. Con estas dos iniciativas, se prepara para la expansión a Australia, Estados Unidos y Europa.



“La situación es que el mercado mundial está en un alto momento de demanda, cada vez se abren más las regulaciones y los países productores como Canadá, Holanda, Israel y Uruguay no estaban logrando satisfacer la demanda. Por eso, gracias a este espaldarazo del Gobierno, Colombia se perfila como una nueva potencia mundial”, indicó Luis Merchán, presidente de Flora Growth Colombia.

Mercado a nivel global

No todo son buenas expectativas hacia el futuro para esta industria, pues según estimaciones de Euromonitor, el negocio del cannabis medicinal en flor disminuiría cerca de 3 por ciento anual entre 2020 y 2025 para alcanzar 2.500 millones de dólares a nivel global en 2025.



“Las noticias de la exportación de flor seca desde Colombia son significativas porque permite a las empresas acceder a este mercado con sus productos. Sin embargo, los pronósticos no son tan alentadores”, señaló Erwin Henríquez, analista sénior de la firma.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS