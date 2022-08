El presidente Gustavo Petro durante el encuentro con alcaldesas y alcaldes del litoral Pacífico propuso que sería posible legalizar el cannabis en Colombia sin licencias para que al igual que con otros cultivos las personas sembraran la planta y luego si se cumplen las características requeridas se exporte para que los colombianos reciban esos dividendos y no empresas extranjeras.

Ese parece ser el punto clave de la propuesta que el beneficio de los cultivos y sus ventas no se está dando a colombianos, “¿Va a ser la multinacional canadiense la que se quede con los dólares y haga las plantaciones de cannabis o van a ser los campesinos del cannabis del Cauca?”, cuestionó el presidente.



Ante este propuesta expertos del sector señala que aún se tiene que analizar hasta donde y que implicaciones tendría.



"Esta propuesta es un cambio en el orden legal frente a la Convención de Naciones Unidas 1961 donde se estipula que los cultivos deben tener un control, es decir para el Cáñamo que sea no psicoactivo y esté por debajo de 0,2 % de THC las licencias existen solo para control. Pero en el caso del psicoactivo se podría cambiar la legislación" agregó el experto.



De acuerdo con Clever Leaves, un destacado operador multinacional de cannabis, solo con las licencias se puede garantizar y dar una trazabilidad al producto para dar acceso a los usuarios.



"Ese mecanismo tiene que existir, para darle la tranquilidad a los usuarios, de la misma manera que se hace en todos los países del mundo , podría verse cuál es la mejor forma de hacerlo, y eso se podría debatir y mirar con los diferente actores cuál es ese nivel de control que permita una participación democrática en esta industria", dijeron.

Cuestión de cifras

Facebook Twitter Linkedin

Cannabis para uso medicinal, un mercado en crecimiento en Colombia Foto: AGENCIA

Colombia tiene la posibilidad de convertirse en potencia en esta incipiente industria, que se calcula que puede llegar a mover hasta 200.000 millones de dólares en el mundo.



A la fecha, el Ministerio de Justicia ha autorizado el cultivo de cannabis psicoactivo y no psicoactivo a más de mil empresas repartidas por todo el territorio nacional. En especial, destacan algunos departamentos como Meta, Magdalena, Cundinamarca, Valle del Cauca o Antioquia.



Estas compañías trabajan en acuerdos comerciales que les permitan llevar la flor seca de cannabis a países como Australia, Israel, Alemania, Brasil y Tailandia, entre otros.



"Uno espera que este sea un negocio rentable, en el que se tengan una proyecciones mesuradas y se haya aprendido de las lecciones del cannabis de uso medicinal y no generar falsas expectativas", indicaron desde Clever Leaves.



A su turno, Julián Tobar, CEO de ExpoCannabiz, empresario de cannabis en Colombia dijo que aunque es muy valiosa la apreciación , el pensar en comercializar el Cannabis a la mismo nivel del maiz y del arroz, daña las perspectivas de un negocio lucrativo.



"Estoy de acuerdo en que es un negocio que debe ser mas incluyente y de esta manera fortalecer a los grupos indígenas y pequeños cultivadores como lo somos el 90 por ciento de los que tenemos licencia de pequeño cultivador, pero no podemos desconectar nos de la realidad y es que no existen la suficiente demanda para poder pensar en hacer algo sin licencias, también tenemos que tener en cuenta el sacrificio que han hecho mucho cultivadores e inversionistas nacionales", dijo Tobar.



Para el empresario, es clave que no se puede desconocer el capital extranjero que a sido tan valioso para desarrollar proyectos nacionales en este nuevo negocio de “El oro verde”.



"Estoy completamente de acuerdo en bajar los costos de los permisos o licencias. Legalizar el consumó y uso adulto y así generar también otros modelos de negocio que sean amigables a este tipo de clientes consumidores de cannabis recreativo", apuntó.



​Según un informe regional sobre el avance legislativo en Chile, Ecuador, México, Perú, Colombia y Panamá , hecho por Seguimiento y Estrategia en Colombia, reposan en el Congreso dos Proyectos de Ley que buscan la regulación del cannabis para uso adulto y su consumo de forma recreativa.



Por otro lado, en el gobierno saliente de Iván Duque, se adelantó el proceso de otorgamiento de licencias para el cultivo de marihuana. No obstante, en el informe del equipo de empalme (apartado de Alertas Críticas) del Presidente Gustavo Petro, se recomienda suspender el otorgamiento de estas licencias, debido a que en

su mayoría han beneficiado a empresas multinacionales. La nueva propuesta pretende dar un enfoque que beneficie a las organizaciones campesinas.

Momento de analizar

Desde la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis - Asocolcanna celebraron la propuesta pero señalaron que es un asunto que se debe analizar en un diálogo constructivo y ágil, que parta de un diagnóstico de las características y

perspectivas reales del sector; una construcción conjunta con todos los actores.



"Para diseñar una política pública responsable, sostenible y respetuosa de las libertades civiles, donde prime el acceso legal y bajo estándares de calidad que protejan a los colombianos de los riesgos de los mercados ilícitos y no regulados.

La legalización y la experiencia con el cannabis medicinal nos deja importantes enseñanzas sobre cómo encauzar el consumo ilegal hacia el mercado regulado" estableció la asociación.



La idea principal requiere de mayor apoyo, trazabilidad y menos fiscalización para que los consumidores puedan acceder a productos legales, y se desarrolle un mercado interno innovador y sostenible, que proyecte el potencial exportador de Colombia.



"Durante los últimos seis años, hemos adquirido un amplio conocimiento que ponemos a disposición del Gobierno Nacional, el Congreso, las comunidades interesadas y la sociedad civil, para que se instale, lo más pronto posible, una Mesa de Trabajo que nos permita construir sobre lo aprendido y avanzar audazmente hacia el desarrollo integral, efectivo e incluyente del cannabis en Colombia", apuntaron.

Más noticias

Allied Corp los primeros en exportar flor seca de cannabis desde Colombia

Flora y Clever, entre las empresas que exportarían flor seca de cannabis