Las oportunidades que se le abren al país con el nuevo decreto del cannabis

El pasado 23 de julio, el Gobierno Nacional presentó el decreto 811 con el cual busca seguir impulsando la industria del cannabis en el país y abrir nuevas puertas para la creación de otros productos derivados de la planta y la exportación de la flor seca para fines medicinales.



La normatividad, la cual está aún pendiente de su reglamentación y se espera que esté lista para finales de octubre, según el Ministerio de Salud, da las bases para promover el desarrollo de productos alimenticios, suplementos dietarios u otros derivados con base en cannabis no psicoactivo. Esto amplía el posicionamiento del país en esta industria a nivel internacional, en donde ya se calculan millonarias exportaciones.



(Le puede interesar: Cannabis: impulso a un mercado en plena fase de expansión)

Un informe de ProColombia de agosto pasado señala que para 2030, Colombia podría registrar exportaciones por cerca de 1.733 millones de dólares, lo cual supera las ventas actuales al exterior de flores, que después del café es la que registra mayores exportaciones no minero energéticas del país. Esto representa 44.000 puestos de trabajo.



Las disposiciones del decreto le abren dos grandes frentes a Colombia en el mercado internacional, señala Efraín López, experto en regulación del cannabis y quien fue parte del equipo del Ministerio de Justicia que lideró la formulación de la nueva norma.



El primero de estos se da con la exportación de la flor seca, lo que permite atender a un importante sector del mercado internacional, algo que no estaba permitido en el decreto 613 de 2017, y da la posibilidad de que en zonas francas se realice la transformación y empaque del producto.



(Además: ¿Cómo solicitar una licencia para cultivar marihuana?)



“Actualmente, en el mundo, el 55 por ciento de las prescripciones médicas se está dando en flor y no en producto terminado. Vemos que la mitad del mundo se volcó a la prescripción de cannabis y Colombia juega un papel preponderante, porque las principales potencias mundiales que están prescribiendo cannabis no lo producen”, detalla.



En ese sentido, Alemania se convierte en un mercado muy interesante para el país, ya que es el primer importador a nivel mundial de flor seca de cannabis. De acuerdo con el experto, si el país suple la demanda de este país y reemplaza a Canadá como principal exportador, en este campo se podrían generar ventas por 0,69 billones de pesos anuales, sin contar lo correspondiente al tema tributario.



(Lea también: Estos son los países que permiten el uso de cannabis medicinal)



Para esto, las empresas del país que tengan licencias para su producción, que hasta junio de este año llegaban a 1.782, de acuerdo con datos del Ministerio de Justicia, deben cumplir con los estándares exigidos a nivel internacional para esta flor con fines farmacéuticos, los cuales contemplan, entre otras cosas, su cultivo en invernadero, sin pesticidas ni metales pesados. Esto implica que las compañías en Colombia tengan que invertir más en el desarrollo e investigación para la producción de cannabis.

Uso industrial

El decreto 811 da a su vez la posibilidad de que el cannabis se produzca no solo para fines médicos y científicos, sino también para el desarrollo industrial en campos como el uso de fibras textiles, hortícolas, alimenticios, bebidas y suplementos dietarios a partir de cannabis no psicoactivo con el porcentaje inferior del 0,2 por ciento de THC.



En este sentido, durante la ExpoCannaBiz Business Conference 2021, que se realizó la semana pasada en Cartagena, Leonardo Arregocés, director de Medicamentos y Tecnologías de Salud del Ministerio de Salud, aseguró que la normatividad permite precisar las normas y los requisitos que debe cumplir la industria para la elaboración de alimentos y bebidas.



Precisó que esto da una mayor estabilidad a la industria para impulsar el desarrollo de este tipo de productos; si bien en el mercado colombiano ya hay empresas que están incursionando.



(Además: La marca que comercializará ropa con cáñamo de cannabis en Colombia)



Una de estas es Flora Growth, compañía que recientemente salió al mercado de Nasdaq y que proyecta ventas este año por más de 11 millones de dólares. La multinacional colombo-canadiense anunció en julio pasado un acuerdo entre su división Kasa Wholefoods Company y Tropi S. A. S., uno de los principales distribuidores de alimentos de Colombia, para la comercialización de jugos naturales y enlatados de atún con componentes de cannabis.



Así mismo, se abren posibilidades para el uso del cáñamo en el sector textil, detalla Efraín López, debido a que puede llegar a ser un material que reemplace al algodón. “Es un producto amigable con el medioambiente y que en esta nueva era resulta muy atractivo para las personas”, detalla.

Los téxtiles de cáñamo son hipoalergénicos y biodegradables. Foto: Cortesía Stardog Loungewear La marca Stardog Loungewear ya ofrece prendas con tela de cáñamo en el país. Foto: Cortesía Stardog Loungewear Mamba es la línea de alimentos y bebidas de Flora Growth. Foto: Cortesía Flora Growht El decreto permite el desarrollo de productos a base de cannabis no psicoactivo con el porcentaje inferior del 0,2 por ciento de THC. Foto: Cortesía Flora Growth Mind ofrece diferentes productos cosméticos con extracto de CBD. Foto: Cortesía Flora Growht En Colombia hay aprobados 388 cosméticos con cannabis. Foto: Cortesía Flora Growth

En esto también coincide Luis Merchán, CEO de Flora Growth, que cuenta con una división exclusiva para la producción textil en donde ya tienen zapatos, buzos y pantalones fabricados con cáñamo. “Esta es la fibra textil del futuro, y es que el 60 % de la fibra textil que está creada en este momento es sintética. El cáñamo utiliza solo un cuarto del agua que el algodón, es bueno para el suelo en el que es plantado y es altamente resistente, tanto o más que el nilón”.



A esto se suma la elaboración de productos veterinarios. Aura María Pulido, directora técnica de Inocuidad e insumos veterinarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), indicó en ExpoCannaBiz que en el país se están adelantando solicitudes de registro no solo de productos medicinales para las mascotas, sino otros elementos cosméticos, como champús, perfumes y crema dental.



(También: Cannabis medicinal: también para los amigos peludos)

Los retos pendientes

Aunque el sector de cannabis en Colombia ve con buenos ojos el decreto 811 porque da un mayor soporte regulatorio para la industria, aún faltan algunos aspectos para atender en este sector, como es el tema financiero, indica Merchán.



“El problema número uno que tiene la industria es el acceso a métodos de capitalización normales como la industria bancaria, esto ha comenzado a cambiar, y si cambia en Estados Unidos, se va a poder cambiar con todos los países de Latinoamérica”, detalla.



(Además: Clever Leaves, primera colombiana de cannabis que llega a Wall Street)



Por otro lado, asegura López, experto en regulación del cannabis, uno de los faltantes sigue siendo que “se abra paso a la industria del cannabis con uso adulto” o recreativo en el país, ya que esto va a flexibilizar “la regulación medicinal, en específico en términos de requisitos”, lo que le dará mayores garantías a esta industria, que solo promete seguir creciendo exponencialmente.

También le puede interesar:

- Los primeros indígenas con licencia para producir marihuana medicinal



- Reglamentación de nuevo decreto sobre cannabis estaría lista en octubre



- Menos coca y más sintéticas, así ha cambiado el consumo de drogas



MARÍA FERNANDA ARBELÁEZ M.

Redacción EL TIEMPO

Twitter: @mafearbelaezmen