Con la reglamentación del uso industrial del cannabis medicinal, a través de la Resolución 227 del 2022, se abre una oportunidad para el desarrollo de productos alimenticios, bebidas, suplementos dietarios y textiles del país.



A partir de ahora, las empresas que operan en Colombia podrán producir, distribuir y exportar este tipo de productos a partir de cannabis no psicoactivo.



(Puede leer también: Malta, harina y semillas, entre los 182 productos que tendrán arancel cero)

Con ello, se va armando el marco regulatorio de una industria incipiente que el año pasado exportó unos 4,9 millones de dólares, principalmente, a Australia, el Reino Unido, Israel y Estados Unidos, y que podría convertir a Colombia en uno de los principales jugadores a nivel mundial. Además, según ProColombia podría generar más de 44.000 puestos de trabajo para el 2030.



Sin embargo, todavía falta por sacar varias resoluciones: la del comercio exterior de flor seca, la cual representa el 50 por ciento del valor del mercado mundial, una de las tarifas y otra que reglamente la comercialización en Colombia de los alimentos y bebidas con estos derivados.



De acuerdo con Luis Merchán, CEO de la multinacional colombo-canadiense Flora Growth Corp., esta nueva reglamentación pone a Colombia a la vanguardia de la regulación del cannabis medicinal en el mundo. “La planta de cannabis aporta un valor muy importante en industrias secundarias como la de alimentos, bebidas, suplementos dietarios y otros usos industriales como el bioplástico, el papel y los materiales de construcción. Este paso genera optimismo para la industria, con la cautela de reducir barreras para activar estas líneas de negocio de manera inmediata”, expresó.



En la resolución también se establecen las reglas para solicitar licencias y cupos o los tipos de usos industriales que van a estar permitidos. Las respectivas solicitudes se deberán adelantar a través de Mecanismo de Información para el Control de Cannabis (MICC) del Ministerio de Justicia.



“El sistema de cupos será más ágil y se amplía su vigencia. Se crean cupos suplementarios con cantidades predeterminadas que tengan un trámite más rápido y cupos ordinarios que no tienen límite de cantidad. Estas nuevas reglas ayudarán a generar más empleo en la industria y darán confianza a los inversionistas”, aseguró el ministro de Justicia, Wilson Ruiz.



(Lea también: El ajuste actual baja la presión fiscal al Gobierno que siga: FMI)



Para exportar cannabis, las empresas deberán solicitar la inclusión de la modalidad de exportación en la licencia de cultivo de cannabis psicoactivo. En caso de cannabis psicoactivo, haber solicitado el respectivo cupo. En caso de no psicoactivo, no se requerirá de cupo y solo tendrá que indicar el número de radicado en la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Lo anterior, únicamente con fines científicos hasta tanto no se expida la resolución de comercio exterior, la cual establece las condiciones y requisitos necesarios para exportar con fines comerciales.



Julián Wilches, cofundador y director de asuntos Corporativos y Regulatorios de Clever Leaves, dijo que dicho anuncio es una buena noticia porque le permite a la industria ir completando el marco regulatorio para exportar la flor seca, pero también para operar de manera más ágil y más competitiva en el territorio nacional.



(Puede leer también: Así está el costo de la gasolina en América Latina con el alza del petróleo)



Según Ernesto Castilla, director legal de Avicanna Latam, si bien esta resolución es un paso en la dirección correcta para crear un mercado nacional de productos terminados con cannabis, en el sentido de que aterriza ciertos criterios de calidad aplicables a los alimentos, bebidas alcohólicas y suplementos, aún queda un espectro muy grande de temas que están sujeto a una futura regulación por parte del Ministerio de Salud.



“Hasta que esto no suceda, en la práctica no va a ser posible comercializar este tipo de productos en Colombia pues no será posible obtener un registro sanitario o equivalente con el Invima. La comercialización queda sujeta a una futura reglamentación”, expresó.



El presidente Iván Duque dijo que ya se ha avanzado en los créditos para pequeños y medianos productores a través del Banco Agrario.