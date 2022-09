La Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, encargada de la APP Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, informó este martes que mientras la Corte Constitucional no decida la competencia del juez de tutela encargado de resolver la acción de tutela en la que se decretaron medidas cautelares al proyecto, la etapa de adjudicación prevista para el próximo 30 de septiembre se suspende de manera indefinida.



En un comunicado, la ANI indicó que el caso llegó al Alto Tribunal, luego de que el Juez Sexto Administrativo de Cartagena remitiera el proceso por el conflicto negativo de competencia surgido entre este y el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Sincelejo, que con anterioridad había conocido de un proceso similar relacionado con la APP.



La tutela fue presentada inicialmente por el Consejo Comunitario del corregimiento de Hato Viejo, Bolívar, y admitida por el Juez Sexto Administrativo de Cartagena. Con esta acción, la comunidad exigía el derecho a que se llevara a cabo el proceso de consulta previa, razón por la cual el despacho decretó medida cautelar consistente en la suspensión provisional del proceso de licitación y adjudicación de esta Alianza Público Privada-APP.



Tras esta decisión, la ANI y Cormagdalena solicitaron remitir el expediente al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Sincelejo, teniendo en cuenta que en ese despacho se habían tramitado múltiples tutelas bajo el concepto de “tutelas masivas” que debe conocer un mismo juez constitucional.



El Juzgado de Sincelejo, sin embargo, consideró que no existía identidad de esta nueva tutela con las anteriores que había conocido por lo que propuso conflicto negativo de competencia. Ante la controversia judicial, el caso fue remitido a la Corte Constitucional para que tome una decisión sobre cuál juzgado debe decidir sobre la tutela presentada por la comunidad de Hato Viejo.



Mientras se surte este trámite jurídico, la ANI seguirá avanzando en las mesas de diálogo y concertación con poblaciones de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre, donde tiene influencia este proyecto.



En estos espacios se seguirán dando a conocer detalles de la APP, pero también se recibirán inquietudes y propuestas que las comunidades tengan sobre este megaproyecto.



“La entidad sostendrá diferentes reuniones con actores relevantes del proyecto, entre ellos la Sociedad Colombiana de Ingenieros y expertos académicos, para resolver inquietudes sobre esta APP”, también se lee en las líneas del comunicado.

Programación de mesas de diálogo

El 6 y el 7 de septiembre pasados, la ANI efectuó tres mesas de diálogo: Suán (Atlántico), Cartagena (Bolívar) y San Onofre (Sucre) a las que asistieron más de 300 personas.



La programación de las 22 mesas de diálogo y concertación es la siguiente:



Martes 27 de septiembre: Campo de la Cruz, Candelaria, Manatí (Atlántico) y San Estanislao (Bolívar).

Miércoles 28 de septiembre: Luruaco (Atlántico) y Calamar (Bolívar).

Jueves 29 de septiembre: Repelón y Sabanalarga (Atlántico). San Cristóbal (Bolívar).

Viernes 30 de septiembre: Tierra Bomba, Punta Arena Bolívar, Caño Loro y Boca Chica (Bolívar).

Lunes 3 de octubre: Suán (Atlántico) y Mahates, Arjona y Puerto Badel (Bolívar).

Martes 4 de octubre: San Onofre (Sucre), Cartagena y Pasacaballos (Bolívar).

Jueves 6 de octubre: Gobernación del Atlántico- Corporación Regional del Atlántico.

Viernes 7 de octubre: Gobernación Sucre - Tolú - Coveñas – CAR Sucre.



Además, a estas jornadas de diálogo, la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI seguirá atendiendo las diferentes inquietudes planteadas por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP- relacionadas con detalles del proyecto, así como otras entidades y personas interesadas en el proceso.



El Canal del Dique es un proyecto fluvial que tiene inversiones estimadas por $ 3,25 billones y una longitud total de 115,5 km, que abarcan la hidrovía, entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena.



EL proyecto, dentro de las etapas previas, tuvo aprobaciones de entidades del orden nacional como: el ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación-DNP, las cuales garantizaron los recursos para la ejecución total de las obras.