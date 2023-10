Las razones por las que Canacol canceló la  construcción de gasoducto a Medellín 

Canacol Energy decidió renunciar a la construcción de un gasoducto para el transporte de gas natural desde Córdoba a Medellín, el cual venía planeando desde hace varios años.



La compañía aseguró que el proyecto se encontraba aún en el proceso de obtención de la licencia ambiental requerida para su construcción para llevar gas desde la planta de procesamiento de gas Jobo hasta la ciudad de Medellín.



Inicialmente, Canacol Energy esperaba que este proceso hubiera finalizado en julio pasado. Y aunque este retraso no era suficiente por sí mismo para poner en peligro la ejecución oportuna del proyecto, dice que ha sido parte de "un patrón de obstáculos legales, sociales y de seguridad cada vez mayores que han surgido en los últimos meses".



Esto llevó a la compañía a reevaluar el futuro probable y la prioridad asignada a la construcción de este gasoducto que tendría 289 kilómetros de longitud y que estaría a cargo del consorcio Shanghai Engineering and Technology Corp. (Setco).



Como el gasoducto ya no se va a construir, Canacol Energy también decidió cancelar el contrato de venta de gas a largo plazo que había firmado con Empresas Públicas de Medellín (EPM), pues las entregas estaban programadas para iniciar el 1 de diciembre de 2024.

Además de los problemas legales, sociales y de seguridad, también influyó en esta decisión las dinámicas dentro del mercado de gas colombiano, y la decisión de la compañía de invertir en sus programas de exploración de gas natural en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena y en Bolivia.



Durante 2023 Canacol Energy invirtió aproximadamente 6 millones de dólares en el gasoducto Jobo-Medellín, pero la cancelación del contrato firmando con Setco no incurrirá en ninguna penalidad para la empresa.



Como resultado de la terminación del proyecto, Canacol Energy planea reducir el gasto de capital en la Cuenca del Valle Inferior del Magdalena (VIM) a partir de 2024, ya que los volúmenes planeados para ser enviados a Medellín a partir de diciembre de 2024 por 12 años ya no serán necesarios.



También prevé invertir el capital futuro en el VIM para apuntar al uso completo de la infraestructura de transporte existente y para perforar el pozo de exploración de gas de alto impacto Pola-1 en el Valle Medio del Magdalena en el segundo trimestre de 2024.



De ser exitoso, el gas natural que se encuentre en este pozo podría comercializarse en el mercado interior (Bogotá, Medellín y Cali) a través del gasoducto existente de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), situado a 10 kilómetros al este de la ubicación de Pola.



Adicionalmente, la compañía planea utilizar el exceso de capital procedente de un programa de capital reducido en el VIM para reducir la deuda.



Charle Gamba, presidente de Canacol Energy. Foto: Cortesía Canacol Energy

Canacol Energy entra a Bolivia



Canacol Energy también anunció que hizo una entrada estratégica en Bolivia con la ejecución de tres contratos de exploración y producción con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa estatal boliviana de petróleo y gas.



La empresa ha constituido garantías iniciales por un total de 1,4 millones de dólares. Adicionalmente, está tramitando la aprobación gubernamental para la adjudicación de un cuarto contrato.



"La producción de gas de Bolivia ha disminuido en los últimos años, y estos acuerdos, ejecutados con la participación de YPFB, forman parte de los esfuerzos del Gobierno boliviano por atraer inversiones para aumentar las reservas y la producción de gas", aseguró Charle Gamba, presidente y CEO de Canacol Energy.

Foto: Archivo / ELTIEMPO

Los cuatro contratos exponen a Canacol Energy tanto a redesarrollos de campos maduros de gas de bajo riesgo, como a un potencial significativo de exploración de gas en la mayor cuenca productora de gas de Bolivia, con un modesto compromiso de capital durante 5 años de aproximadamente 27 millones de dólares de inversión.



"El gas de estos contratos se puede comercializar rápidamente si se tiene éxito, ya que están situados estratégicamente a lo largo de las principales rutas de gasoductos con exportación a Brasil. Prevemos iniciar la inversión y las operaciones en Bolivia en 2024", agregó Gamba.