El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) informó que se acerca la fecha de cierre para las inscripciones para la certificación de competencias laborales de campesinos, quienes tendrán la posibilidad de ingresar a la entidad como instructores.



El director del Sena, Jorge Londoño, fue el encargado de anunciar que el próximo 24 de abril vencerá el plazo de inscripción para esta certificación.



Añadió además que la intención con este programa es que “un campesino y una campesina podrán ser formadores del Sena y eso es lo que estamos promoviendo y esperando, porque la formación de un campesino no es igual a la educación de un joven o de una joven del área urbana, ni siquiera de la cabecera municipal".



También, dijo que la entidad “tiene claro que es el Sena el que debe ir a donde el campesino y no el campesino al Sena y estamos trabajando para que el Sena no olvide, obviamente, su vocación empresarial, industrial, pero que también se involucre en los temas de la economía campesina”.



Londoño aseguró que este sector está conformado por 1'600.000 familias que poseen terrenos que generan 3,2 millones de empleos aproximadamente. De igual manera, esto generaría el 72 % de alimentos que se producen lleguen a los colombios.



Este programa busca campesinos que hagan parte de los sectores de pesca, floricultura, caficultura, acuicultura, agroindustria del banano, entre otros.



Aquí le cotamos cómo puede inscribirse

Ofertas laborales. Foto: iStock

Para inscribirse debe dar clic en esta página www.sena.edu.co, luego ir a la opción de la convocatoria y diligenciar el formulario que se desplego allí y darle clic en enviar.



Si prefiere podrá también dirigirse a un punto de atención del Sena o acercarse a los aliados de la entidad para realizar la inscripción.



Tenga en cuenta que la inscripción de esta convocatoria no es un proceso de formación y es completamente gratuito.

LAURA CAMILA RAMOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS