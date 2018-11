Colombia busca reducir las importaciones de maíz

Esta semana se presentó la iniciativa Maíz para Colombia, diseñada por el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y del Trigo (Cimmyt), la institución líder en la materia a nivel mundial.

“Con esta se busca incrementar la productividad del maíz nacional para el 2030; esta se logrará apropiando nuevas tecnologías, mejores prácticas sustentables, de la mano con el mejoramiento de semillas e integrando la agroindustria con los pequeños productores”, dijo Bram Govaerts, director global de Innovación Estratégica del Cimmyt.



Con la puesta en marcha de las estrategias anotadas se logrará cubrir una buena parte de la demanda con el fin de reducir las importaciones del cereal.

La mayor productividad del maíz local logrará, apropiando nuevas tecnologías, mejores prácticas sustentables y con el mejoramiento de semillas, e integrando la agroindustria con pequeños productores; así se logrará satisfacer demanda y reducir las importaciones.



En las cuentas de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas (Fenalce), las compras colombianas de maíz en el exterior sumaron 3,1 millones de toneladas durante el primer semestre de este año. En el 2017, estas totalizaron 4,9 millones de toneladas.



“Esta situación implica un costo económico al país, superior a los 1,000 millones de dólares”, dice un reporte del Cimmyt.



La metodología de la iniciativa responde a tres preguntas principales; la primera, ¿dónde estamos? El maíz se siembra en poco más de 451 mil hectáreas del país, la tercera parte de ellas con híbridos, que presentan un rendimiento promedio en maíz tecnificado de 5,4 toneladas por hectárea, mientras que en maíz tradicional es de 2 toneladas por hectárea.



La producción total actual llega a 1,6 millones de toneladas, en su mayoría de maíz amarillo que es utilizado en la industria de alimentos balanceados (ABA), insumo clave para el sector pecuario.



“La segunda pregunta se refiere a hacia dónde vamos si no hacemos nada. En respuesta, modelando la situación actual con herramientas como big data, se concluyó que dentro de 12 años, los rendimientos se verán muy afectados como resultado del cambio climático, incrementando las pérdidas de los agricultores.

“A través de la tercera pregunta, ¿hacia dónde queremos ir?, se proponen seis motores de cambio o estrategias para desarrollar y planear un escenario objetivo del maíz en 2030”, dice el estudio de referencia.



Actualmente, la Iniciativa Maíz para Colombia, como parte de la metodología planteada, se encuentra en proceso de validación con el sector agropecuario colombiano.



Por su parte, el gerente del gremio cerealero, Henry Vanegas, indicó que quienes planean el desarrollo solo piensan en vías y puertos, no en sector productivo, y para demostrarlo puso el ejemplo de cómo el maíz mueve diez veces más carga que el café, “pero no tiene ni el 10 por ciento de la infraestructura con la que cuentan los cafeteros”.



La iniciativa Maíz para Colombia cuenta con el apoyo de Fenalce, el Centro de Investigación Agrosavia y de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), entre otros.



JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ

ESPECIAL PARA EL TIEMPO