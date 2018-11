Así ha cambiado IVA que los colombianos han pagado en los últimos años

Bernardo Toloza / Archivo EL TIEMPO

Ley 111 de 2004: Eliminó el requisito de patrimonio para determinar si se pertenece o no al régimen simplificado. También, obligó a dar cuenta del cobro del IVA en las diversas facturas, acción que sigue vigente en la actualidad. Si bien trató de gravar con un 2 % de IVA todos los productos de la canasta familiar, esto no fue posible gracias a la sentencia C- 776 de 2003, la cual impidió que el Incremento sobre el Valor Agregado fuera aplicado a, prácticamente, todos los insumos cotidianos de compra.