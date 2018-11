Solo la ponencia mostrará cambios en reforma tributaria: Minhacienda

El Ministerio de Hacienda dijo que las propuestas y demás ideas en torno a los cambios sugeridos a la Ley de Financiamiento, como parte de las sesiones de trabajo con sectores de opinión, deben contar con el aval del Gobierno y serán incluidas en la ponencia definitiva que se espera presentar para el primer debate la próxima semana.



En el caso específico de la propuesta del cambio del régimen del IVA de cervezas y gaseosas, afirmó que es una de las muchas ideas surgidas en las mesas de trabajo, que debe tener un riguroso análisis técnico sobre sus posibles efectos.

“Solo en el momento de la publicación de la ponencia para el primer debate del proyecto de Ley de Financiamiento se conocerán los cambios definitivos que tendrá la iniciativa, por lo cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se ha abstenido de divulgar información parcial o segmentada de las discusiones que se llevan a cabo en las mesas de trabajo creadas con el Congreso”, agregó.



Por ello, dijo que mientras no haya una ponencia definitiva de proyecto para primer debate en el Congreso, no se puede llegar a conclusiones definitivas sobre los cambios que tendrá la iniciativa.



De hecho, la información sobre el acuerdo para no ampliar el IVA a casi todos los productos de la canasta familiar, por ejemplo, se conoció gracias a varios de los congresistas ponentes del proyecto con quienes el Gobierno adelanta diálogos, y no a la cartera de Hacienda.



Se espera que la ponencia sea presentada este lunes.



