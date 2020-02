Campesinos en el altiplano cundiboyacense luchan por ganarle a heladas.

Las heladas de las últimas semanas en Cundinamarca y Boyacá registran temperaturas por debajo de los cero grados centígrados, que contrastan con los altos índices de radiación solar al mediodía.



Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las temperaturas mínimas han descendido hasta los -11.2 °C en zonas de Boyacá.

La secretaria de Agricultura de Cundinamarca, Viviana Pulido, cataloga las cifras que deja este fenómeno como “alarmantes” y expresa que es “una situación supremamente dura y muy trágica” para el campesinado del altiplano cundiboyacense.

En efecto, esta población es la más afectada por los cambios de temperatura y la congelación de cultivos, la cual se intensificó por las bajas históricas de este año.

Ese es el caso de José Murcia, cuyos cultivos fueron arrasados por las heladas en Chocontá, Cundinamarca.



Este cultivador, que lidera la Asociación de Paperos en su municipio, dice que el sentimiento de toda su comunidad es de abandono y tristeza. “La producción es muy poca y no nos alcanza para pagar los servicios”, dice sobre la situación de su comunidad, y cuenta que productos como papa, fresa, arveja y maíz han sido devastados por completo por las heladas del 6 y el 7 de febrero.



Murcia explica cómo impacta la alimentación del campesino, pues, en su caso, las raciones de alimentos fueron disminuidas por la futura escasez de algunos productos y la disminución de ingresos: “Si cinco personas nos comíamos una libra de arroz, ya toca comernos media (...). Si la familia se come siete papas en una comida, nos toca comernos cuatro”.



En nombre de los agricultores de Chocontá, solicitó ayuda del Gobierno Nacional y departamental. En sus peticiones, el agricultor argumenta que el Gobierno mitiga erróneamente las consecuencias de las condiciones climáticas al importar los alimentos escasos. “El Presidente está pidiendo productos del otro lado; a él no le importa, no nos entiende, no nos escucha”, enfatiza.



Incluso anuncia un plan para declarar un paro por la falta de diálogos entre las comunidades y el Gobierno Nacional.



“Si en dos semanas no nos ayudan, optaremos por un paro indefinido”, concluye Murcia, y explica que su comunidad le concedió al Gobierno un tiempo de respuesta de 15 días, desde el 7 de febrero, para concertar una solución.



En Sesquilé, Cundinamarca, hay casos como el agricultor Julio Rozo, que, además de perder sus cultivos, tiene deudas por la inversión de la siembra. Dice que la incertidumbre, la tristeza y el temor rodean a su familia. Al hacer las cuentas, calcula que las heladas le habrían causado pérdidas por 80 millones de pesos.



El agricultor mencionó que las ayudas del Gobierno en forma de insumos no condonan las deudas que tienen con el Banco Agrario. “¿Qué me representa si a los dos años el Gobierno me trae fertilizante? Con eso no puedo ir al Banco Agrario a pagar. De aquí a ocho meses, estoy en un proceso de cobro jurídico y de remate del predio porque el banco no le regala a nadie”, expresa Rozo, quien agrega que cuando no pueden acudir al Banco Agrario, tienen que pedir préstamos a personas naturales con tasas de interés elevadas.



Rozo hace un llamado al presidente Iván Duque por la excesiva importación de alimentos que los campesinos colombianos podrían producir con un impulso del Gobierno. “¿Para qué traen lo que aquí producimos? Somos capaces de mantener el país”.



Los cambios de temperatura también afectan a los ganaderos. Hernán Cortés, campesino de Villa de Leyva, Boyacá, enfrenta la disminución de su producción en un 80 por ciento.



A diferencia de aquellos que se dedican al cultivo, la escasez en la producción ganadera tiene repercusiones inmediatas porque la leche no se puede almacenar por largos periodos de tiempo. “Para alimentar el ganado, como no hay pasto, hay que comprar bultos de concentrado de 40.000 pesos”, explica Cortés.



Para esta época, las ayudas para los campesinos están en proceso, y se concertó con el Ministerio de Agricultura la entrega de 10.000 millones en insumos para los afectados por las heladas, además de 6.000 millones que, junto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se darán para mitigación de riesgos e insumos, y así fomentar la prevención de los daños causados por las bajas temperaturas.



Por su parte, la Gobernación de Cundinamarca designó 300 millones para fortalecer el sistema de ayudas. No obstante, la secretaria de Agricultura de Cundinamarca, Viviana Pulido, acepta que “hay que generar procesos para prepararnos” y que a las instituciones les falta mayor organización anticipada a las épocas anuales.



Otros anuncios de ayudas vienen del presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía Sendoya, al anunciar prórrogas de cartera de hasta seis meses para todos los campesinos que habitan en las zonas afectadas. Además, han sido ofrecidos con nuevas opciones de crédito para recuperar los cultivos.

Las proyecciones climáticas muestran que las heladas serán aún más impredecibles e inclementes en los años por venir.

NATALIA CORTÉS ALARCÓN

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

Twitter: @cortesnatalia4