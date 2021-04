¿Cambiarse o no cambiarse de operador? Vea qué tener en cuenta

Muchas personas suelen tener un dilema tecnológico: cambiarse de operador por diversas razones. En ocasiones, el cambio se da ante la insatisfacción por el servicio o por la posible mejoría promocionada por otros operadores.



En la actualidad, existen varios operadores de telefonía móvil que ofrecen paquetes para casi todo tipo de personas. En el mercado colombiano es posible contratar con Claro, Tigo, Movistar, Virgin, Móvil Éxito,Wom, ETB y Flash Mobile.



(Además: El panorama de la telefonía móvil ante la llegada de Wom).

Con la amplia oferta de operadores que existe, es posible encontrar paquetes que se adapten a las necesidades de cada usuario.



También es posible cambiar de operador siguiendo ciertos lineamientos estipulados por cada empresa.



Lo que sí es un hecho es que ya no se pueden aplicar las cláusulas de permanencia para usuarios de telefonía celular.



(Además: LG dejará de fabricar celulares tras millonarias pérdidas).



La ley de cláusula de permanencia en Colombia, destinada a regular la actividad de las operadoras, dictamina que puede haber cláusula solo en contratos de servicios fijos, los cuales contemplan televisión, Internet y telefonía para el hogar.



Así las cosas, ninguna compañía puede obligar a un usuario a durar cierta cantidad de tiempo utilizando sus servicios. Además, si la persona lo desea, puede cambiarse de operador utilizando su mismo número de celular.



(Le puede interesar: ¿Cómo reportar su celular si se lo robaron?).



Si desea ‘dar ese paso’ debe tener en cuenta las características de los planes que le ofrecen de otras entidades, pues lo ideal es tener completa seguridad sobre lo que se necesita y, sobre todo, si el cambio representa algún tipo de mejoría.



En ese sentido, estos son algunos aspectos a tener en cuenta:

Cobertura

Trate de conocer la calidad de la cobertura que ofrecen los operadores. Foto: iStock

Una de las razones a considerar para cambiarse de operador debe ser la calidad de la cobertura que tenga a nivel nacional.



En Colombia uno de los mejores es Tigo, según un análisis realizado por Opensignal, una empresa de análisis móvil. De acuerdo con un informe realizado por la entidad, se concluyó que Tigo ganó cinco de las siete categorías evaluadas en 2020.



Se quedó con el primer lugar en experiencia en video, experiencia en aplicación de voz, experiencia de velocidad de descarga, experiencia de velocidad de carga y disponibilidad 4G.



(Además: Proponen que celulares se desactiven de forma remota al ser robados).



Otras dos características examinadas fueron experiencia en juegos (que ganaron Tigo y Claro) y experiencia en cobertura 4G (la cual lideró Claro).



Usted puede verificar un mapa actualizado con datos sobre cobertura de Tigo, Claro y Movistar por medio de la aplicación para dispositivos móviles de Opensignal.



(Le puede interesar: Esta será la primera jugada de WOM frente a competencia por usuarios).

Ofertas de operadores

Conozca las ofertas de los operadores en Colombia. Foto: iStock

Claro ofrece gran variedad de paquetes para servicios prepago. Para consultarlos puede ingresar a la página web oficial..



Además, usted puede conocer los planes de servicio pospago. Uno de estos es el ‘Planes Power’, en el cual se ofrecen 30 GB y redes como Instagram, Facebook, Twitter y WhatsApp ilimitadas.



Por otra parte, Tigo también ofrece a sus usuarios de prepago varias opciones para navegación y redes sociales.



Para consultar mayor información de los planes pospago, puede acceder a la página oficial en la que podrá comparar cada una de las opciones.



También puede encontrar información oficial en la web de Virgin, Movistar, Móvil Éxito, Wom, ETB y Flash Mobile.



(Le puede interesar: Cargador de su celular explotó mientras dormía y su rostro se quemó).

Cómo realizar el cambio de operador

Todos los operadores manejan la posibilidad de vincularse a ellos con el mismo número telefónico. Foto: iStock

En general, todos los operadores manejan la posibilidad de vincularse a ellos con el mismo número telefónico. También puede acceder a los beneficios de cada empresa llenando formularios en línea, presentándose en un punto físico o comunicándose mediante los números de call centers.



La mayoría de los operadores comparten pasos similares para que un usuario pueda vincularse con el mismo número de celular, sin embargo, puede detallar las especificaciones de Claro, Tigo, Movistar, Virgin, Móvil Éxito, Wom, ETB y Flash Mobile por medio de sus respectivas páginas web.



En general, debe contar con su documento de identidad y ser el titular de la línea a cambiar, en caso de ser una persona natural.



(Además: Tenga cuidado con el ‘vishing’: consejos para que no caer en el engaño).



Por otra parte, si es una persona jurídica la que realizará el procedimiento puede que se le solicite una copia del Certificado de Cámara de Comercio, con una fecha de expedición no mayor a 30 días.



En caso de querer hacer el cambio y, por alguna razón válida, no ser el titular de la línea, el paso indispensable es la adquisición de un poder autenticado por parte del titular del contrato con el operador actual.



Tendencias EL TIEMPO

