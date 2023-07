Hay evidencias de conciencia y físicas que nos llevan a cambiar el aceite del motor del carro. La distancia o tiempo de uso es la que pesa en la mente porque una buena mayoría de los vehículos no tiene anuncios específicos sobre esa operación o los hacen a criterio del computador que estima los kilómetros andados o los días transcurridos sin refrescar el cárter.



El primer dato del tiempo de uso es el válido, pero el del calendario obliga más a ir al concesionario a pagar la operación cuando hay garantías de por medio que en realidad a proceder a cambiarlo porque el aceite se deteriora por el trabajo y la contaminación del ambiente en el cual opera y no por el tiempo. De ser esto último cierto, todos los tarros tendrían fecha de vencimiento, como los remedios.

Establecida su rutina o preferencia, viene también una inquietud. ¿Se cambia el aceite cuando el motor está caliente, o mejor, en frío? Las dos rutas son válidas pero, como en todo, hay una mejor.



Hacerlo en frío supone varias condiciones previas no muy fáciles de cumplir. Primero, porque el aceite y el motor toman muchas horas para enfriarse, por lo general toda la noche, tiempo durante el cual todo el aceite que anda por fuera de las galerías escurre al cárter y entonces se hace un vaciado más completo, en teoría.



Pero, salvo que esta operación se vaya a hacer en el taller al día siguiente o la piense realizar usted mismo, es difícil obtener esta situación por el tiempo previo de reposo que requiere.



Esa escurrida del aceite frío sí recupera una muy pequeña cantidad residual que va a resbalar hasta el cárter, pero no es una cuota importante en volumen con respecto al llenado total del recipiente.

Y de todas maneras, queda aceite viejo dando vueltas, lo cual es comprobable cuando se desarma un motor totalmente drenado y se encuentra lubricante adherido en las paredes de los cilindros, rincones del cárter, tapa de válvulas, etc. Luego nunca sale todo el aceite viejo.



Al hacer el drenaje con el motor caliente, el aceite es más fluido y escurre más fácil. Además, como se va a sacar momentos después de apagado, está cargado de los residuos contaminantes que han caído al cárter en los momentos previos de funcionamiento o los que transporta, luego se logra una mejor evacuación de los agentes nocivos.



Está la forma como sucede en la vida real de los carros, que llegan al taller o ‘cambiadero’ andando y por ende la operación en caliente es la más común y elimina más elementos contaminantes que al hacerlo en frío no salen y ensucian el aceite nuevo.



También hay tesis sobre la forma de medir el aceite, si caliente o frío. En realidad, el “calentamiento global” de la máquina en esta caso no hará grandes diferencias en lo que muestre la varilla, pero sí es indispensable dejar pasar unos buenos minutos después de apagar el motor para que el aceite baje completamente y se pueda saber exactamente el nivel.

Hay que tener en cuenta una cosa. Una medida es la que muestra el motor detenido y otra cuando está andando, que ya no es comprobable en el medidor porque el aceite de inmediato es succionado por la bomba y viaja por todos los canales del motor, por lo cual la referencia de la varilla es para garantizar que la toma de la bomba siempre está inmersa en el líquido y no chupa en vacío.



Las rayas de la varilla están previamente calculadas para que no se use el motor por debajo de ese mínimo de lubricación garantizable, ya que en las frenadas o en las curvas cuando se inclina el carro el nivel puede quedar por debajo de la zona de trabajo y se producen caídas de presión que los instrumentos no detectan pero sí causan daños en el motor por insuficiente circulación del aceite y parches de burbujas de aire.



Una norma imperativa es siempre cambiar el filtro cuando se reemplaza el aceite. La razón es más que evidente porque no tiene sentido poner un lubricante fresco en una olla vieja y contaminada.

Hay otro factor determinante para esto y es la detergencia del aceite fresco que llega a todo el motor como escoba nueva, desprendiendo residuos y, obviamente, toda la mugre que hay en el filtro viejo empieza a circular, causando daños en partes del motor que se rayan micrométricamente con esas partículas.



La evidencia al respecto es que un buen aceite, al poco tiempo de ser aplicado, se pone negro o sucio si el motor ya está muy usado porque ha removido toda la mugre y eso quiere decir que está trabajando correctamente. Pero si pasa con todo ese poder limpiador por un filtro lleno de sedimentos, pierde sus propiedades rápidamente y se lleva todo el ripio al motor.



Además, hay que saber que el filtro tiene una válvula de alivio que se abre si el elemento de papel interno está taponado y permite que el aceite pase al motor sin limpiar, pues de lo contrario la presión lo estalla.



Esa condición no es observable, por lo cual el mantenimiento al respecto es cambiar el filtro, sí o sí, siempre a la par con el aceite.

