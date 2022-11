Este martes se conoció que José Fernando Prada será el nuevo director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), quien desde julio de 2019 se desempeña como experto comisionado de esta entidad.



Es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en finanzas de la Universidad Eafit. Además, cuenta con una maestría en ingeniería eléctrica y en tecnología y políticas energéticas del Massachusetts Institute of Technology (MIT), y es PhD en ingeniería y políticas públicas de Carnegie Mellon University (CMU).



Aunque aún no ha salido el decreto que hace oficial el nombramiento de José Fernando Prada, la noticia la dio a conocer Jorge Valencia, quien ocupaba este cargo desde enero de 2020. “El día de ayer (14 de noviembre) se ha definido mi relevo como director ejecutivo, este es un proceso que se hace recurrentemente”, aseguró.



Vale la pena mencionar que cada comisionado de la Creg es nombrado por el presidente de la República para que ocupe el cargo durante cuatro años, por lo tanto, en julio de 2023 se le vencerá el periodo a quien será el nuevo director ejecutivo.



El periodo de cuatro años de Jorge Valencia como comisionado de la Creg terminó el pasado domingo, 13 de noviembre, pues fue nombrado en noviembre de 2018. Sin embargo, seguirá ocupando este cargo hasta que el presidente Gustavo Petro nombre a quien será su reemplazo.



Jorge Valencia duró casi tres años como director ejecutivo de la Creg, un caso excepcional ya que, normalmente, la rotación en este cargo se hace cada año o, máximo, cada año y medio.



El cambio de director ejecutivo se da sólo unos días después de que Empresas Públicas de Medellín (EPM) radicará una carta ante la Creg solicitando que se amplíe la fecha límite de entrada en operación de las dos primeras unidades de generación de Hidroituango, ya que el plazo vence el próximo 30 de noviembre.



La compañía manifestó que requiere un tiempo extra porque, a pesar de que el cronograma de construcción y montajes de la obra avanza sin retrasos, se recibieron nuevos requerimientos de diferentes autoridades que le imponen cumplir una serie de obligaciones y actividades adicionales.

Sin embargo, en un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, Jorge Valencia aseguró que la Creg no es quien define la entrada en operación de los proyectos de generación de energía, sino que se trata de una decisión autónoma de las empresas.



Además, resaltó que fue EPM la que se presentó, voluntariamente, a las subastas de Cargo por Confiabilidad y adquirió Obligaciones de Energía en Firme (OEF). “La Creg no tiene facultades para establecer ningún otro tipo de condicionamientos ni de permisos ni de autorizaciones ni de nada que se quiera hacer ver”, agregó.



Y es que si Hidroituango no entra a operar el 30 de noviembre se le haría efectiva una garantía bancaria que suma unos 850.000 millones de pesos, ya que estaría incumpliendo la obligación que adquirió de generar energía a partir de esa fecha. Además de perder los ingresos que recibiría del Cargo por Confiabilidad.



Respecto a la respuesta que se dará a la solicitud realizada por EPM, Valencia manifestó que la decisión que se tomará se está discutiendo al interior de la Creg. “Mal haría yo, siendo uno de nueve votos, decir lo que va a pasar o no frente a la solicitud que ha elevado EPM”, dijo.



Como lo mencionó, las decisiones en la Creg las toman seis comisionados independientes, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González y los ministros de Minas y Energía, Irene Vélez, y de Hacienda, José Antonio Ocampo.