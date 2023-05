La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco Campuzano, acaba de presentar el programa Cambia Mi Casa, un estrategia del gobierno que busca mejorar las condiciones de vivienda de los hogares colombianos. Durante la presentación, se explicó cómo funcionará su primera convocatoria, acá le contamos.



El beneficio, que se espera reciban 400.000 hogares, podrá ser de hasta 22 SMMLV, dependiendo del tipo de intervención que se realice para mejorar las condiciones de vivienda. El Ministerio explicó que este subsidio podrá ser complementario con los aportes del orden municipal y departamental.



Gobierno abrió primera convocatorio de Cambia Mi Casa Foto: Cortesía

Así funcionará Cambia Mi Casa

El proyecto usará el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) como herramienta para la verificación de las condiciones de vulnerabilidad en todas las modalidades, informó el Ministerio a través de un comunicado oficial.



Adicionalmente, se espera que A través de la base de datos del Sisbén sirva para evaluar las condiciones socioeconómicas de los hogares. Entre las condiciones que pide el programa se encuentra que sus beneficiarios deben tener un puntaje Sisbén igual o inferior a C18.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

En el sector urbano, las familias que cuenten con dos y hasta cuatro persona durmiendo en un solo cuarto podrán acceder al beneficio. Adicionalmente, aquellos hogares que no tienen conexión al servicio de alcantarillado, quienes no tengan sanitario o no cuenten con conexiones a pozo séptico y en general quienes no tienen acceso al acueducto, podrá disfrutar de los beneficios de esta primera convocatoria.



En el sector rural, también se priorizará a aquellas familias que tienen más de dos personas durmiendo en un solo cuarto, quienes tienen dificultades para acceder al agua y los que tengan carencias en sistemas sanitarios. Otros factores para ser beneficiario de Cambia Mi Casa es tener pisos de tierra de tierra, arena o barro. Tener paredes exteriores en materiales inadecuados y no contar con un cuarto para uso exclusivo de cocina.



¿Cómo acceder al programa?

La postulación de los hogares estará a cargo de la entidad territorial y de las entidades ejecutoras del proyecto de mejoramiento, tales como asociaciones populares, juntas de acción comunal, cajas de compensación familiar y pequeños constructores, entre otros.



Las familias deberán acercarse a las alcaldías, gobernaciones o entidades gestoras de proyectos que tengan oferta disponible para mejoramientos de vivienda del programa. Los hogares no deben presentar documentación al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.



Los hogares deben cumplir las siguientes condiciones:



1. Habitar la vivienda a intervenir.

2. Ser propietarios, poseedores u ocupantes de la vivienda con al menos cinco (5) años de anterioridad a la postulación del subsidio.

3. Un valor de la vivienda inferior al tope de VIS, de acuerdo con el avalúo catastral.

4. Tener un puntaje de Sisbén IV igual o inferior a C18.

5. No haber sido beneficiado ninguno de sus miembros con un subsidio familiar de vivienda en modalidad de adquisición, durante los últimos diez (10) años, con algunas excepciones.



En el caso de las organizaciones comunitarias, estas podrán manifestar su interés de participar en Cambia Mi Casa a través de la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (www.minvivienda.gov.co), donde encontrarán la información general, preguntas frecuentes y convocatorias.



Las organizaciones deberán remitir los anexos de la convocatoria de su interés al correo cambiamicasa@minvivienda.gov.co. Dependiendo del esquema al que deseen presentarse, deberán informar sus posibilidades y necesidades de cofinanciación.



Por último, las entidades territoriales interesadas en participar podrán manifestar su interés de participar en Cambia Mi Casa a través de la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (www.minvivienda.gov.co), donde encontrarán la información general, preguntas frecuentes y convocatorias.



¿Cuándo inicia la convocatoria?, ¿es permanente?

Las fechas de apertura, la duración y los canales de acceso a las convocatorias estarán a cargo de la entidad territorial, municipio o departamento, o la entidad ejecutora del proyecto de mejoramiento de vivienda, a las cuales deben acudir los hogares para postularse. Esta convocatoria para las organizaciones se abrirá el martes 16 de mayo de 2023 y estará abierta permanentemente. En el caso de las entidades territoriales, la convocatoria para la postulación se abrirá el 16 de mayo hasta el 9 de junio de 2023.

