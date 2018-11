Opiniones encontradas de los gremios sobre impoconsumo a vivienda

Tras la radicación de la ponencia del proyecto de ley de financiamiento, los gremios de los sectores constructor e inmobiliario se pronunciaron.

Para Sandra Forero, presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), en términos generales "lo que quedó garantiza y mantiene el marco tributario de beneficios para la promoción, la producción, la construcción y la financiación de vivienda de interés social (VIS), lo que nos pone en un escenario muy positivo porque el riesgo del que se habló al comienzo se aleja”.



Según la directiva, con el ciclo de recuperación de la economía y con estas decisiones “cumpliremos la metas del gobierno garantizar la continuidad de programas como Mi Casa Ya”.



En el caso puntual del impoconsumo del 2 por ciento para el segmento alto, específicamente para las viviendas nuevas y usadas con precios de más de 918 millones de pesos, Forero dijo que “es equilibrada, en la medida en que permitirá un volumen importante de recaudo que se espera para cumplir con el presupuesto del 2019”.

Con el impoconsumo planteado en la ley de financiamiento para

las viviendas nuevas y usadas se recaudarían 1,1 billones de pesos FACEBOOK

La presidenta de Camacol recordó que para este tipo de oferta, que tiene un IVA para la primera compra de 5 por ciento, se había planteado inicialmente un tributo del 19 por ciento. Por eso, considera que haber llegado al 2 por ciento no representa mayor impacto.



“La lectura que yo le daría es que se trata del aporte del sector a la coyuntura fiscal, si se tiene en cuenta que con este la idea es recaudar 1,1 billones de pesos”, anotó.



Es antitécnico: Fedelonjas



Otra opinión tiene la presidenta de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas, María Clara Luque, quien se quejó por ese impoconsumo en el caso específico de la vivienda usada: “Gravar la venta de esta oferta es altamente inconveniente porque frena la dinámica inmobiliaria e incentiva la informalidad y la evasión de impuestos”, comentó.



Agregó, además, que “el impuesto de consumo ha sido concebido para gravar las diferentes etapas de un ciclo económico de producción, importación o distribución, hecho que no se presenta en este caso de la vivienda usada por lo que el mismo resulta antitécnico”.



EL TIEMPO consultó a Manuel Alfonso Carrillo, gerente de la inmobiliaria Avacol, quien, en términos generales, destacó el hecho de que la ley radicada no hubiera afectado la VIS.



Según el empresario, “esta oferta es intocable y así está quedando. Sin embargo, respecto a la usada, el impoconsumo sí sería un golpe de percepción grande y encarece la vivienda porque subirá el precio; además, a las personas les resulta difícil declarar ese IVA. En un país con déficit de vivienda gravar más es perjudicial y recaudar será complicado”.



Luque, por su parte, instó al Gobierno a no afectar a la única rama que ha tenido indicadores positivos en la actividad de los bienes raíces en los dos últimos años, cuando la economía ha estado tan frenada. Incluso, señaló que “la usada es el principal patrimonio de la mayoría de los colombianos y con esa decisión se estaría incentivando la informalidad, porque las personas van a buscar escriturar por debajo de los valores reales para hacerles el quite a esos impuestos como fue tradición por muchos años".



GABRIEL E. FLÓREZ G.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS