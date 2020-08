‘Se necesita una modernización integral del régimen laboral’

Sandra Forero, presidenta del Consejo Gremial y de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), no solo es la voz cantante de los empresarios colombianos; sus conceptos y propuestas en torno a la reactivación económica en esta dura etapa también la han convertido en referencia cuando de empleo y desempleo se trata.



Mucho más ahora, que el país se enfrenta al reto de recuperar por lo menos 4,3 millones de puestos de trabajo perdidos este año, en su mayoría por causa de la pandemia, y con una dinámica lenta de generación de empleo.



“Entre el 2017 y el 2019 –advierte Forero– creamos en promedio 44.000 puestos de trabajo por año; antes de esa fecha teníamos niveles cercanos a los 370.000. A eso hay que sumar el problema de la productividad laboral, que en los últimos cinco años solo ha crecido 0,25 % en promedio, que es un aporte al valor agregado muy bajo”.



A la presidenta del Consejo Gremial no solo le inquieta la tasa de desempleo, que en junio llegó al 19,8 %, también la informalidad, que alcanza un 47 %. “Hay que encontrar la manera de atacar este fenómeno estructural que desemboca en desprotección social, en una menor base de contribuyentes y en desbalances en el tema pensional”.



De hecho, durante el foro #TodosPorElEmpleo, organizado hace algunas semanas por Corficolombiana, señaló como un reto que el país “logre reducir la informalidad por lo menos en un 50 %, durante los próximos cinco años”.



¿Por qué no hemos logrado superar fenómenos como el de la informalidad laboral?



Porque el país no ha dado el paso hacia la modernización integral de su régimen laboral. En Colombia y en el mundo han cambiado los modelos productivos, de comercio, de servicios, que soportan el empleo y la economía. Y nosotros seguimos con el temor de hacer los cambios que se requieren de forma estructural, que permitan no solo mantener los puestos de trabajo que tenemos sino garantizar más empleos de buena calidad.



¿Qué aspectos del actual régimen tendríamos que modernizar con mayor urgencia

para atacar estos males estructurales?



Desde el Consejo Gremial tenemos algunas propuestas; entre ellas que se permita hacer las contribuciones por horas o por días a la seguridad social. También debemos revisar qué desincentiva la contratación formal, pues hay elementos que garantizan la protección de los trabajadores, que son legítimos pero que deben blindarse con mecanismos de verificación para evitar abusos; entre ellos están, por ejemplo, las incapacidades, normas como la estabilidad laboral reforzada y el control de tercerización.



Por tratarse de beneficios adquiridos, es difícil abordar su discusión…



Poner estos temas sobre la mesa no significa, de ninguna manera, que estemos promoviendo desmejoras para los trabajadores. Al contrario, estamos diciendo: mantengamos esas condiciones de bienestar, pero blindadas para que se usen bien y para que las empresas, libres de las sobrecargas y del abuso que a veces se hace de estas figuras, puedan contratar más población. Así podemos jalar la informalidad hacia la formalidad.

Hay elementos que garantizan la protección de los trabajadores,

Sería necesario capacitar trabajadores que vienen de la informalidad en habilidades que demanda el mercado laboral…



Sí, contamos con formación para el trabajo, pero esta tiene que profundizarse y direccionarse hacia lo que necesita el sector productivo. Los tiempos de formación son un inconveniente, pues puede tomarnos años la capacitación y certificación del empleado, por eso es importante la tecnología. Desde las políticas públicas se están buscando, además, formas para que las prácticas sean tenidas en cuenta como experiencia.



¿Cuáles son las competencias que está necesitando el mercado laboral de sus trabajadores?



En el Plan Nacional de Desarrollo se estableció la necesidad de hacer el marco de cualificación para todos los sectores; se está haciendo un piloto que será adoptado e implementado y estamos en la formulación del catálogo de cualificación para el sector de la construcción de edificaciones, en el que también se habla de habilidades y competencias. Algunas de ellas son transversales a diversas disciplinas, como la digitalización; hay otras habilidades que tienen que ver con la programación tecnológica, la comunicación y la resolución de problemas y conflictos.



¿El régimen laboral, como está, y la carencia de competencias ajustadas a las necesidades del mercado explican la baja generación de empleo?



Sí, pero no son los únicos factores, también están las condiciones de contratación. Además de la modernización integral de régimen laboral se necesita que fluya la actividad productiva; hay que revisar las restricciones para hacer inversión y el exceso de regulación y trámites que muchas veces desincentivan grandes proyectos; allí se da un freno a la generación de puestos de trabajo formales.



¿Qué propuestas hay, desde el Consejo Gremial, para generar empleo prontamente?



El Gobierno Nacional tiene una ruta trazada y sectores empresariales identificados que serán el pilar de la reactivación económica; ese es el camino acertado, pues allí hay proyectos financiados y lo que requieren es salir adelante.



¿Cuáles son esos proyectos?



Entre ellos se cuentan proyectos de infraestructura y agropecuarios, que tienen la capacidad de generar empleo en el corto plazo. En estos sectores no solo se mueve la mano de obra directa sino el encadenamiento del 4 % del aparato productivo, como en construcción de edificaciones. Desde el sector productivo estamos, también, desarrollando los pactos por el crecimiento y la generación de empleo, que lidera la Vicepresidenta de la República; ya se inició la revisión de los pactos firmados hace un año y, dada la coyuntura actual, se espera que superen ese cuello de botella y podamos generar empleo de calidad.



¿Qué opina del anuncio de reapertura de actividades?



Esta nueva fase de aislamiento selectivo va en la dirección correcta de ganar vida productiva y generar empleo. Con el reinicio de actividades económicas antes restringidas estamos creando las condiciones necesarias para avanzar en la reactivación. Sin embargo, para que ese objetivo se cumpla es fundamental que las autoridades municipales y regionales reabran en línea con lo dispuesto por el Gobierno, y solo bajo riesgo inminente se establezcan acciones de aislamiento aplicando de forma muy precisa el criterio de selectividad, y salvaguardando la vida productiva en las ciudades.



¿Cómo valora las medidas puestas en marcha por el Gobierno para proteger el tejido

empresarial?



Reconocemos el esfuerzo que ha hecho el Gobierno para proteger las empresas y el empleo en esta coyuntura. El paquete de medidas que se puso a andar ha tenido un impacto positivo, pero es necesario darle revisión y ampliar estos mecanismos, porque todavía hay empresas en altísima vulnerabilidad.



Entonces, ¿se requieren apoyos adicionales en esta etapa?



Para lograr una efectiva recuperación y creación de puestos de trabajo son necesarios una ampliación y el fortalecimiento de los programas de acceso al crédito para las compañías y que se extienda la cobertura de los subsidios a la nómina para las empresas hasta el cierre del 2020.

SONIA PERILLA SANTAMARÍA

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

En twitter: @Soniaperilla