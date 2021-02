Los colombianos se pasaron a las chancletas durante el 2020

El año pasado el sector del calzado fue el más impactado en el comercio minorista por la pandemia, ya que según el Dane, entre enero y noviembre la categoría cayó 36,3 por ciento, frente al mismo periodo del 2019.



Y con la gente ya no en la calle sino en las casas, además de la reducción de compras se registró una fuerte reconfiguración de la demanda, por lo que las categorías de preferencia cambiaron significativamente.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam), se estima que el 75% de las ventas del año pasado en todo el sector fueron aportadas por el segmento ‘confort’.



Aquí se encuentran las chancletas tres puntadas, las pantuflas, el calzado inyectado en EVA, y el deportivo fabricado con materiales sintéticos y textiles, según el gremio.



“Aunque desde hace unos años este tipo de productos viene acaparando el mercado, con el confinamiento su participación en el total de ventas aumentó debido a que las personas buscan una mayor comodidad para sus pies mientras están en sus hogares”, explicó Jorge Andrés Zuluaga, presidente de la Junta Nacional de Acicam.

Para empresarios como Juan Manuel Rueda, gerente de Colhuellas S.A., compañía que vente calzado inyectado en la línea de dama, hombre y niños, la percepción es la misma.

“Obviamente al reducir los eventos masivos y las reuniones, las personas han cambiado un poco el consumo de moda y están migrando a cosas más informales”, dice.



No obstante, destaca que el verdadero diferencial está en el tema del precio porque en las crisis la gente busca productos más económicos.



Del lado de las ventas digitales, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) reportó que el calzado no es una categoría que se mida de manera independiente, sino que se agrupa junto con las de moda y belleza.



Entre enero y junio del 2020 este segmento tuvo una participación del 6,1% en el mercado total de e-commerce en Colombia, siendo mayo el mes de mayor incidencia (8,7%).



Pero plataformas como Linio, sí tienen desagregada la participación del sector, y de hecho, afirman que el calzado creció un 50% en el año anterior, especialmente por la compra de tenis y zapatillas deportivas de marcas como Adidas, Nike, Skechers, Fila, Reebok, Tellenzi, Asics, Outfit Colombia, New Balance Brahma y Croydon.



Y es que respecto a esta última compañía, Leicel López, el gerente comercial y de mercadeo argumentó que el portafolio de Croydon va desde calzado para hacer deporte hasta zapatos cómodos para estar en casa. Razón por la cual las ventas solo disminuyeron un 5% en los pasados doce meses.



Entre los renglones con mayor dinamismo, apunta a su turno Carlos Pareja, gerente general de Grulla y Wellco, el de dotación, con marcas como Multinal, fue uno de los más constantes porque “básicamente es una obligación de ley dotar a los trabajadores de calzado”.

Las caídas del sector

Según los datos de la compañía FollowUp, que analiza el comportamiento de algunos retailers en el país, durante el mes de enero la categoría de calzado tuvo una caída de 53% como consecuencia de los cierres y restricciones por el segundo pico de la pandemia.



El resultado fue mucho más pronunciado que el de la contracción de la industria en general, que se ubicó en el 35%.



“También es importante rescatar que el ticket promedio a nivel país aumentó en este mes en un 20,7% con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que para el calzado tuvo una caída del 2%, lo significa que el cliente está comprando más costoso, pero en esta categoría el valor de la canasta disminuye”, explicó la empresa.



En este sentido, como comenta el presidente de Acicam, el calzado de cuero y el formal fueron los de mayores reducciones en el consumo por la inasistencia a las oficinas; y seguida de estos estuvo la línea escolar.



Además de lo anterior, otro problema en esta industria es el contrabando, que, según los datos del gremio, fue del 80% en el segmento confort; y que, a nivel general, le quitó al sector un 25% de participación en las ventas del 2020.

