Colombia continúa con nota de BBB- y perspectiva negativa, según Fitch

La calificadora de riesgo Fitch Ratings ratificó a Colombia con la nota BBB-, con una perspectiva negativa, nota que obedece a las políticas macroeconómicas del país gobernadas por una alta dependencia de los productos básicos, cuentas externas más débiles, flexibilidad fiscal limitada, aumento de la carga de la deuda pública y debilidades estructurales en términos de bajo PIB per cápita e indicadores de gobernanza más débiles en relación con sus pares.

“La Perspectiva negativa refleja los riesgos continuos para la consolidación fiscal y la trayectoria de la deuda pública, el debilitamiento de la credibilidad de la política fiscal y el aumento de las vulnerabilidades externas derivadas de los mayores desequilibrios externos y el aumento del endeudamiento”, explicó la calificadora.



Del mismo modo señaló que a pesar de la alta probabilidad de cumplir con su objetivo fiscal para 2019, existe una continua incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para cumplir con los objetivos del presupuesto de 2020. “Además, las métricas externas de Colombia se han deteriorado en medio de un mayor déficit en cuenta corriente, baja liquidez externa y aumento de la deuda externa neta”, dijo.



“Fitch espera que el gobierno cumpla con su objetivo de déficit fiscal del gobierno central para 2019 del 2,4 por ciento del PIB, una disminución significativa del 3,1 por ciento del PIB en 2018. El resultado es impulsado por el desempeño de los ingresos fiscales debido al repunte del crecimiento económico cíclico, así como a la La Ley de Financiamiento de 2018, que impulsó los ingresos tributarios en un 0,7 por ciento estimado del PIB este año.



Los mayores dividendos de Ecopetrol relacionados con el petróleo también han beneficiado significativamente los ingresos del gobierno”, agregó la calificadora.



En ese sentido, Fitch estimó que se necesitarán más medidas de política fiscal para lograr un aumento sostenible en la base de ingresos no petroleros para cumplir con los objetivos de consolidación fiscal a mediano plazo (con un déficit fiscal estructural del 1 por ciento del PIB para 2022 según la regla fiscal) , dadas las rigideces del gasto fiscal. Sin embargo, Fitch considera que actualmente hay poco apetito político para una reforma fiscal.



No obstante, la calificadora espera que la relación deuda / PIB del gobierno se estabilice en los niveles actuales, suponiendo que el déficit se mantenga cerca del objetivo del 2,2 por ciento del PIB 2020 y no se reconozca de manera significativa los pasivos contingentes.

“Aunque la situación de seguridad en Colombia ha mejorado desde los Acuerdos de Paz de 2016, la política de implementación se ha polarizado, aumentando los riesgos a mediano plazo para la inversión y el crecimiento rural. Las facciones disidentes de las FARC se han rearmado, lo que podría conducir a un cierto deterioro en el entorno general de seguridad”, puntualizó.



