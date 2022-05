Standard & Poor's afirmó que mantuvo la calificación de Colombia en BB+ con perspectiva estable.



Hay que recordar que el año pasado la calificadora redujo la calificación de largo plazo en moneda extranjera a este BB + desde BBB- y el país perdió el grado de inversión en medio de la retirada de la reforma tributaria de Alberto Carrasquilla y el inicio del paro nacional.



Esta perspectiva indica la expectativa de que el crecimiento económico sostenido ayudará a reducir déficits fiscales y estabilizar la deuda neta del gobierno general en alrededor del 60 por ciento del PIB durante los próximos dos a tres años.



En concreto, afirman que los altos precios de las materias primas energéticas y el progreso significativo en el programa de infraestructura nacional podrían sostener un crecimiento del 4,6 por ciento para este año.



“Esperamos que Colombia crezca un promedio de 3 por ciento en los próximos años (cerca del crecimiento potencial). Como resultado, el PIB real per cápita crecerá, en promedio, 2 por ciento (en línea con otros mercados emergentes) durante 2022-2025, y es probable que el PIB per cápita nominal aumente hacia US$7,500 para el 2025”, dice el informe.



Además, la calificadora espera que el endurecimiento monetario ayude a contener la inflación.



Sin embargo, Standard & Poor's advirtió que durante los próximos dos años podrían bajar la calificación en el caso de que el crecimiento esté por debajo de sus expectativas o que el gobierno no tenga la capacidad para mantener el consenso político y ello incida en las perspectivas.



“También podríamos bajar la calificación si el déficit de cuenta corriente se deteriora, lo que resultaría en una mayor deuda externa y un inesperado deterioro de las condiciones de financiación externa”, resalta el informe.



Por el contrario, dice que podrían subir las calificaciones durante los próximos 24 meses si el crecimiento es consistente y significativamente más rápido de lo esperado, junto con medidas estructurales que reduzcan el déficit fiscal, reduzcan su carga de deuda y fortalezcan las finanzas públicas.



"Un sector exportador más grande y diverso, que ayude a reducir la vulnerabilidad externa y fortalecer la resiliencia económica, también podría conducir a una mejora", sostienen.