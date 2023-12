Ministerio de Transporte zanja polémica por calcomanías en las motos: esto debe saber

El Ministerio de Transporte emitió una circular con varias precisiones sobre el cambio de color y uso de stickers o calcomanías en vehículos y carros. El documento surgió después de los videos que se difundieron ampliamente en redes sociales sobre una patrullera de la Policía de Tránsito de Bogotá que inmovilizaba motos porque, a su juicio, los conductores habían modificado el color por ponerle calcomanías.

(En contexto: 'Aprenda colores': hombre denuncia que patrullera inmovilizó su moto de forma injusta).

“Ella me dice que la motocicleta me la inmoviliza por cambio de color. En la tarjeta de propiedad dice blanco y negro. Yo no la veo ni verde, yo no la veo ni rosada, yo no la veo ni azul, yo no la veo ni roja”, dijo el denunciante en el metraje que se volvió viral.

"Tiene verde, naranja, azul, rojo... Aprenda colores, caballero", expresó la policía al señalarle cada una de las calcomanías.

La situación llevó a que Edinson Julián, el concejal electo por Bogotá, conocido como 'Fuchi' por su liderazgo con los moteros, se reuniera con el viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Caicedo, y con el director de Transporte y Tránsito, Luis Alejandro Zambrano.

"Expediremos esta circular para tener la mayor claridad frente a algunas inmovilizaciones que se están presentando en el país por una mala interpretación de la norma", sentenció el viceministro Caicedo.

¿Cuándo puede hablarse de cambio de color en vehículo?

Motos en Bogotá.

Tras el encuentro con líderes de los motociclistas, el Ministerio de Transporte expidió la circular 20234000000767 para este diciembre de 2023, en la cual detalla cuándo se puede considerar un cambio de color en los vehículos.

En primer lugar, aclara que el color registrado en la tarjeta de propiedad de una moto corresponde "al de la cubierta del tanque de combustible, carenados diversos (laterales, frontales, de bordes de radiador si los hay) y puede encontrarse también en la cubierta de elementos mecánicos (esta última no siempre disponible)".

(Más: ¿Pueden inmovilizar una moto por tener stickers o calcomanías? Esto dice la ley).

Circular del Ministerio de Transporte sobre cambio de color en vehículos.

La autoridad recuerda que en las leyes actuales "no existen disposiciones sobre instalación de adhesivos". Únicamente, se determina que los stickers, si se pegan en los vidrios del vehículo, no deben impedir la visibilidad.

Por tanto, solo puede hablarse de cambio de color cuando hay:

- Colores predominantes diferentes a los registrados en la licencia de tránsito. "Se entenderán predominantes los colores no registrados si impiden observar los registrados, o si su área cubierta es superior a aquellos, pues solo en tal caso ameritan ser mencionados en la licencia de tránsito", se lee en la circular.

- Ausencia de alguno de los colores descritos en la licencia de tránsito o imposibilidad de apreciarlo.

¿Cómo se puede evitar inmovilización por cambio de color debido a calcomanías?

El Código Nacional de Tránsito, en su artículo 131, literal B.7, indica que por "no informar a la autoridad de tránsito competente el cambio de motor o color de un vehículo" habrá inmovilización.

(Vea: Moto costosa y de alto cilindraje tuvo grave accidente en viaducto de Bucaramanga).

Imagen de referencia.

Si el ocultamiento del color se produce por adhesivos o calcomanías, el Ministerio de Transporte señala que el conductor podrá retirarlos de inmediato y solo "bastará con la imposición del comparendo". No habrá inmovilización.

Eso sí, el agente de tránsito tomará fotos para el proceso pertinente si el conductor apela la multa.

