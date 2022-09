En la clausura de la versión 21 del Congreso Nacional de las Cajas de Compensación Familiar, el superintendente de subsidio familiar, Luis Guillermo Pérez, destacó la labor que realizan las cajas que hoy en día al beneficiar a más de 10,6 millones de personas. Igualmente, resaltó su impacto social en materia de recreación, deporte, educación y turismo, entre otros.



Sin embargo, puso sobre la mesa los problemas que tiene el sistema, como el de la corrupción y los intereses políticos.



“Hay denuncias de que hay cajas que utilizan su infraestructura o a sus trabajadores en campaña electoral para forzarles a votar por determinado candidato. Ese no es el fin de las cajas. Están manejando recursos públicos. Y yo lucharé contra la corrupción y la politiquería del sistema”, señaló el superintendente.



Otro de los problemas dijo que es el acceso al sistema. Por ejemplo, dijo que los que ganan 1 o 2 salarios mínimos difícilmente pueden acceder a tener un subsidio de vivienda y algunos demandan durante años sin tener respuesta de las cajas.



“También hay tarifas diversas para los diferentes servicios de recreación. Hay que pensar en cómo se puede garantizar un acceso universal igualitario de todos los trabajadores afiliados al sistema”, recalcó.



Igualmente, dijo que las cajas no deberían tercerizar los servicios que prestan. “No hay que tercerizar, debemos crear un trabajo digno y decente”, puntualizó.



Entre los grandes retos de la superintendencia dijo que está el de lograr una personería jurídica y descentralizar la entidad. Para ello, aseguró que su propósito es crear cinco oficinas regionales de la Superintendencia de Subsidio para estar más cerca de las personas.



Regionalización de las cajas

También en la clausura del evento, Ernesto Herrera Díaz-Granados, presidente de la Junta Directiva de Asocajas, aseguró que las cajas llevan bienestar a todo el país, a través del desarrollo de infraestructura y servicios en regiones distintas.



“Conocemos los contextos socioeconómicos regionales, lo que nos facilita la identificación de necesidades y una mayor focalización de los servicios que ofrecemos, demostrando eficiencia en el manejo de los cometidos asignados y superviviendo aún con la progresiva reducción de los recursos a su libre destinación en programas propios de expansión o servicios”, resaltó.