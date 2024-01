En 2023, los hogares dejaron de invertir $ 20 billones en vivienda por menores ventas

El 2023 no fue un buen año para la vivienda nueva. Según reportó Coordenada Urbana de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), se vendieron solo 130.851 unidades.



Esto significa que durante el año pasado las constructoras comercializaron 106.554 viviendas menos frente a lo que se registró en el 2022, la caída es de 44,9 por ciento en un año.



Esta disminución en las ventas representó 20 billones de pesos menos en la inversión de vivienda por parte de los hogares.



Pero si se pone la lupa en las viviendas de interés social (VIS), que en 2023 costaban máximo 174 millones de pesos, la situación es más compleja. Las ventas bajaron 49,7 por ciento, pues se comercializaron apenas 86.468 unidades, prácticamente la mitad de lo que se vendió un año atrás (171.828 unidades).



Entre tanto, en 2023 las ventas de No VIS, que son las viviendas que pueden costar hasta 650 millones de pesos, llegaron a 44.383 unidades, un 32,3 por ciento menos frente al 2022 (21.194 viviendas menos).



La disminución en las ventas terminó impactando los inicios de obra de nuevos proyectos. Para diciembre de 2023, Camacol reporta que se había iniciado la construcción de 138.418 viviendas frente a las 193.387 contabilizadas al cierre del 2022, es decir, la caída fue de 28,4 por ciento.

Ventas de vivienda nueva en 2023 Foto: Camacol

Menores niveles de obra anticipan posibles efectos en el empleo FACEBOOK

El menor ritmo de iniciaciones se ha dado de manera generalizada en la No VIS, que cae a una tasa del 22,5 por ciento, mientras que la VIS cerró el año con una reducción del 30,6 por ciento frente a 2022.



"Menores niveles de obra anticipan posibles efectos en el empleo y el producto interno bruto (PIB), de manera que es imperativo implementar una estrategia que permita impulsar la construcción de nuevas viviendas", aseveró Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol.



El 2023 también fue un año récord en desistimientos de vivienda, que se dispararon desde finales de 2022 en el segmento VIS. El gremio reporta que 37.753 hogares decidieron abandonar su proceso de compra, lo que representa un aumento de 62,9 por ciento frente a lo ocurrido en 2022. El 78,1 por ciento de estas renuncias fueron en VIS, con lo cual el segmento incrementó el volumen de renuncias en un 91,5 por ciento.



De acuerdo con el análisis realizado por Coordenada Urbana, el 31 por ciento de los desistimientos se produjo por los cambios que realizó el Ministerio de Vivienda al programa Mi Casa Ya y el 25 por ciento, por los costos de los créditos que deben asumir las familias para terminar de pagar la vivienda.



Desistimientos de compra de vivienda nueva en 2023. Foto: Camacol

Combinados, ambos factores explicaron cerca de 16.500 de las 29.468 unidades desistidas en el segmento VIS.



Fuentes del sector aseguran que las constructoras han sido flexibles y han permitido que las familias renuncien a los procesos de compra sin penalizarlos, que es básicamente no devolverles el dinero de la cuota inicial que habían aportado a la fecha del desistimiento.



Sin embargo, son múltiples las quejas de personas que aseguran que, tras desistir de la compra porque se quedaron sin trabajo o no pudieron obtener el crédito hipotecario, las constructoras no les han devuelto el dinero que aportaron para la cuota inicial y les han hecho efectiva la cláusula de penalización, que en unos casos es del 15 o 20 por ciento del valor total de la vivienda.



Ante la crisis que atraviesa el sector de la vivienda desde comienzos de 2022, el presidente de Camacol reiteró que la prioridad en 2024 es revertir la tendencia negativa de los indicadores comerciales y de obra.

Foto: EL TIEMPO

Esperamos que durante este año las tasas de interés hipotecarias se empiecen a moderar FACEBOOK

"Esperamos que durante este año las tasas de interés hipotecarias se empiecen a moderar siguiendo la tendencia de la inflación. Esto permitirá mejorar las condiciones de financiación de los hogares que quieran comprar vivienda y será un factor determinante en la reducción de los desistimientos", señaló.



Igualmente, dijo que el segmento VIS requiere del impulso de la política de vivienda que inicia el año con un déficit cercano a los 25.000 subsidios. "Para el 2024 se necesitarán entre 72.000 y 75.000 subsidios del programa Mi Casa Ya, los cuales son superiores a los 50.000 presupuestados por el Gobierno Nacional", dijo Guillermo Herrera.



A su vez, indicó que solo hay recursos garantizados para 33.000 coberturas a la tasa requeridas para la operación de Mi Casa Ya. "Será fundamental que se realicen las gestiones con el fin de garantizar recursos que efectivamente permitan que más colombianos puedan acceder a una vivienda propia con apoyo del Gobierno", manifestó.



Precisamente este lunes se reactivaron las asignaciones de subsidios del programa Mi Casa Ya para el 2024, por lo que las entidades financieras ya pueden retomar el proceso de cargue de documentación para solicitar la asignación.



La primera resolución de asignación se expedirá el próximo el viernes 2 de febrero. Según el Ministerio de Vivienda, la asignación de subsidios iniciará con 1.700 cupos habilitados semanalmente.



Bajan precios, pero no se compra

De acuerdo con el índice del Banco de la República, los precios de la vivienda han estado bajando en términos reales, es decir, suben menos de lo que lo hace la inflación.



En dos años, desde el tercer trimestre del 2021 al tercer trimestre del año pasado, los precios de la vivienda usada han disminuido, en términos reales, 6,73 por ciento.



En vivienda nueva, este índice muestra que se alcanzó un máximo en diciembre del 2021, y luego los precios cayeron hasta mayo del año pasado. Pese a algo de repunte desde mayo, esos precios están aún 3,4 por ciento por debajo del pico que se vio en diciembre del 2021.



Un informe del Fondo Monetario Internacional indica que los precios reales de la vivienda deberán seguir enfriándose hasta alcanzar niveles prepandémicos, lo que permitirá que más personas vuelvan a tener acceso a estos inmuebles.

