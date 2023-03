La persona que reemplazará a Roberto Vélez como nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) se elegirá el próximo 27 de abril en un congreso extraordinario del gremio y saldrá de la siguiente terna de candidatos: Germán Bahamón, Sandra Morelli y Santiago Pardo (en orden alfabético).



Llegue quien llegue a la FNC, uno de los gremios más importantes del país, tendrá que afrontar retos como la cada vez más envejecida mano de obra, la baja productividad y la inestabilidad de los ingresos de los productores debido a los fenómenos climáticos y a la volatilidad del mercado.



Este también deberá tener cualidades de liderazgo para unir al gremio y llevar a buen término sus prioridades, así como generar confianza y convergencia en todos los actores de la cadena de producción, comercialización y valor del café.



Los tres hablaron con EL TIEMPO sobre sus prioridades al frente del gremio, los mayores desafíos y cómo afrontarlos.



Bahamón es ingeniero de producción agroindustrial, actual gerente de Apple Colombia y creador de Zuluaga Coffee; Morelli es abogada y fue contralora entre 2010 y 2014, y Pardo es economista y fue representante en Asia de la FNC.



Esto dijeron:

‘Soy un cafetero al servicio de los cafeteros’, Germán Bahamón,

gerente de Apple Colombia

Germán Bahamón es uno de los ternados para liderar la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). Foto: Archivo

1. ¿Qué cree que le aportaría usted a la Federación?



Unidad gremial, pues mi hoja de vida ha sido bien valorada por las 15 regiones cafeteras. No soy más de lo mismo, tengo una visión fresca y vanguardista, entiendo el nuevo mapa cafetero. Soy un cafetero al servicio de los cafeteros. Aportaré gerencia con sentido de pertenencia. Tengo una experiencia de más de 20 años en empresas multinacionales (...). Puedo verme joven, pero a mis 48 años he acumulado valiosa experiencia que quiero traer a la Federación.



2. ¿Cuáles diría que son los mayores retos y cómo enfrentarlos?



El principal reto es consolidar la unidad como garantía de fuerza para resolver los problemas y aprovechar las oportunidades. Solo alguien que no divide, con experiencia gerencial probada y con conocimiento desde el campo hasta los mercados internacionales puede ofrecer esas garantías a las familias cafeteras y liderar una organización tan importante como la FNC.

3. ¿Cómo lograr una mayor productividad de la cosecha?



Es cierto que confluyeron unas variables de mercado que afectaron la productividad en el pasado reciente. Queremos volver a los 14 millones de sacos y trabajar con el área técnica, los comités departamentales y el Gobierno nacional para lograr los 20 millones de sacos en el 2027, que es cuando la FNC cumple sus 100 años, su primer centenario. El foco es trabajar de la mano con el Gobierno nacional, manteniendo nuestro objetivo más importante como federación, que es la garantía de compra, no hay ningún otro renglón agrícola que tenga esto. Para llevarlo a otro nivel debemos fortalecer y hacerle reingeniería al sistema cooperativo, apoyar la asociatividad y traer la tecnología al café. Vengo de industria tecnológica y es nuestra misión incorporar la tecnología de las apps, blockchain, entre otras, para llevar la caficultura a otro nivel, mucho más a tono con el comercio de vanguardia.



‘Hay desafíos en pensiones y en vías’, excontralora Sandra Morelli

Finalista y miembro de la terna de candidatos a gerente general de FNC Foto: Cortesía FNC

1. ¿Cuáles diría que son los mayores desafíos del sector?



Hay muchos desafíos como el de lograr que los caficultores se pensionen, contribuir al desarrollo de las vías terciarias o buscar una política agresiva para tener fertilizantes a precios módicos. También buscar asociación de los predios cafeteros que son pequeños porque necesitamos sinergias para poder reducir los costos de producción y continuar con una política de comercialización y llegar al consumidor final de manera directa para tener todo ese valor agregado, aprovechando como lo viene haciendo la marca Juan Valdez, pero certificando toda la lógica de los cafés especiales.

2. ¿Cuál cree que es la prioridad para la industria cafetera en la actualidad?



No hay una separada, todo es un sistema, hay que funcionar desde la planta misma hasta llegar al destino final. No se puede descuidar ninguno de los eslabones de toda esta economía cafetera que es muy compleja. La prioridad es cumplir el plan que ya tiene formulada la propia Federación en el Congreso Cafetero realizado a finales del 2022, pero contribuir, desde luego, a reducir los costos de producción con estrategias de asociatividad de predios y una política agresiva de compra de insumos, entre otros aspectos.



3. ¿Qué hacer para defender los precios del café y lograr avanzar más en esta materia para alcanzar niveles de otras décadas?



Tal vez se está refiriendo a las épocas en que hubo pacto internacional del café, que fue una maravilla para Colombia, pero a eso no vamos a volver, estamos en un imperio del libre mercado. De todas maneras, en la actualidad se han hecho unos esfuerzos acercando a todos los actores de la industria y a los productores para lograr unos precios políticamente más responsables, más sociales, donde toda la cadena productiva y comercializadora tenga participación en la distribución de las utilidades y de los ingresos más equitativos. Esos foros internacionales hay que seguirlos aprovechando, pero junto con las estrategias de valor agregado que responden más a la lógica de los mercados modernos.

‘La tarea central es tener un diálogo permanente', Santiago Pardo, exrepresentante en Asia de la FNC

Santiago Pardo, candidato en la terna para la Gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros. Foto: Federación Nacional de Cafeteros

1. ¿Cuál sería su prioridad al frente de la Federación?



Creo que la tarea central es tener un diálogo permanente con las bases caficultoras. El gerente es un vehículo para poder servir a las familias. La sintonía, total y absoluta, con los caficultores de las diferentes regiones es lo que va a permitir la legitimidad de esa institucionalidad, que ya cumple casi 100 años. La unidad es un tema fundamental. Unidos, sabiendo que la caficultura tiene muchas particularidades regionales y con diferentes necesidades, pero entre más unidos estemos todos, mejores resultados vamos a lograr.



2. ¿Cómo ve estos campos de trabajo que han sido recurrentes: empalme generacional, rentabilidad y productividad, y la defensa de los precios internacionales?



Yo creo que el empalme generacional tiene que ser, obviamente, resultado de las acciones que se hagan. Hoy vemos que la edad media de los caficultores cada vez es más alta. Que los jóvenes se están yendo a las ciudades, pero hay todavía espacio, posibilidades, para hacer que haya prosperidad y que el negocio cafetero sea rentable. Un tema fundamental, juntándonos con la renovación, es la innovación: poder aumentar la productividad en las actividades de cosecha y poscosecha cada vez más, aprovechando la tecnología, la innovación. Un reto es la aversión al cambio tecnológico y a las nuevas tecnologías. En la medida en que seamos cada vez más productivos y también podamos tener obviamente unos procesos de cosecha y poscosecha con mayor rentabilidad, habrá mayores capacidades en la caficultura colombiana.



3. ¿Qué acciones pueden animar a los jóvenes a seguir en las fincas?



Para las nuevas generaciones eso se tiene que complementar con nuevas oportunidades dentro y fuera de la finca, para lo cual es muy importante la capacitación de los jóvenes que están hoy en día en las zonas caficultoras.

José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, cuestionó que solo había una mujer en la lista de 7 candidatos. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Advertencias de Hacienda

El Ministerio de Hacienda, en cabeza de José Antonio Ocampo, cuestionó el hecho de que en la lista inicial compuesta por 7 candidatos para ocupar la gerencia solo había una mujer, por lo que pidió revisarla. Sin embargo, finalmente no le hicieron ningún cambio.



"El Gobierno pedirá al Comité que revise la lista de candidatos a la gerencia de la entidad con el fin de que se incluya en la misma a un importante número de candidatas mujeres. Además, rechaza que en la actual lista haya solo una mujer. El Gobierno hará un detallado análisis con el fin de confirmar que todos los candidatos cumplan los requisitos exigidos por el Comité Nacional de Cafeteros", sostuvo hace unas semanas la cartera.

Quiénes eran los otros candidatos

A la Federación llegaron 45 hojas de vida –entre el 2 y el 23 de febrero– para ocupar el puesto. De estas, el Comité Directivo, conformado por los 15 representantes gremiales de los respectivos comités departamentales de cafeteros, eligió a 7 personas.



Aparte de los tres seleccionados para la terna, también estaban Carlos Felipe Robayo, César Augusto Echeverry Castaño, Luis Fernando Mejía y Mauricio Velásquez García.



