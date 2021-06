Café toca el precio más alto en 7 años y petróleo supera los US$ 70

El café y el petróleo, dos de las materias primas que más le aportan a la generación de divisas al país, llegaron a los precios más altos en los últimos siete y dos años respectivamente, en momentos cuando su exportación y producción tienen dificultades por los efectos de los bloqueos desarrollados desde que inició el paro nacional, los cuales aún no se superan del todo.



La libra del café suave colombiano en Nueva York no solo cerró el mes de mayo al alza sino que este 1.° de junio alcanzó los 2,11 dólares por libra, un precio que no se veía desde agosto de 2014, cuando en promedio la libra se ubicó en ese mismo nivel, año en el que la cotización promedio cerró en 1,97 dólares.



(Le puede interesar: No estamos volando a pérdida’: Avianca Holdings)

Este año la libra del grano colombiano en los mercados internacionales ha estado al alza y ello se ha reflejado en un mayor precio interno, que para el 1.° de junio fue de 1’443.000 pesos para la carga de 125 kilogramos, según la Federación Nacional de Cafeteros.



Por su parte, este lunes el petróleo reanudó su avance, alcanzando el nivel de cierre más alto en más de dos años, al tiempo que la alianza Opep pronosticó un mercado de crudo global cada vez más ajustado y el acuerdo nuclear con Irán aún no se concreta.

(También le recomendamos: ¿Cómo puedo comprar casa propia con menos de 2 salarios mínimos?)

El crudo West Texas Intermediate subió un 2,1 %, mientras que el índice de referencia mundial Brent se situó por encima de los 70 dólares por barril por primera vez desde 2019.



Entre tanto, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto terminó en 70,25 dólares en Londres, en alza de 1,34 por ciento sobre el cierre anterior.

En Nueva York, el barril de WTI para julio ganó 2,11 por ciento sobre el cierre del viernes, a 67,72 dólares.



El ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, dijo que "el panorama de la demanda ha mostrado claros signos de mejora", mientras que su homólogo ruso también habló de la "recuperación económica gradual".



También agrega soporte a los precios la postergación de la perspectiva de una resolución inmediata en las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear de 2015.



Los funcionarios iraníes dijeron que es improbable alcanzar un acuerdo final entre el país del golfo Pérsico y las potencias mundiales en la actual ronda de conversaciones, lo que enfrió las especulaciones de que pronto podrían levantarse las sanciones a las exportaciones de petróleo de Teherán.

Encuentre también en Economía:

Renault-Sofasa suspende su operación debido a los bloqueos

'Solo 1 de 50 puntos del paro vale 4 veces la reforma que rechazaron'

Si le afectó la pandemia, todavía tiene plazo de retirar sus cesantías