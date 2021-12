El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, anunció la puesta en marcha de una mesa de trabajo interinstitucional para buscar soluciones al incumplimiento de entregas de café a futuro por parte de algunos productores.



El anuncio se hizo en la clausura del 89 Congreso Nacional de Cafeteros, en el que, además, se conocieron las 82 recomendaciones en los ejes económico, social, ambiental y de gobernanza para el que el sector los siga.



“Para encontrar soluciones, hemos puesto ya en marcha una mesa de trabajo con participación de los ministerios de Hacienda y Agricultura, la oficina de asesores del Gobierno, el Banco Agrario, el Fondo Nacional de Garantías, el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), Finagro, la Superintendencia Solidaria, la Federación, representantes de las cooperativas de caficultores y los exportadores de café”, dijo Restrepo.



Además explicó que las cooperativas, por el incumplimiento en las entregas, no perciben ingresos porque a su vez no pueden entregar el café a los exportadores, incluido el Fondo Nacional del Café (FoNC), ni cuentan con anticipos de los mismos, por lo que deben destinar el doble de recursos para comprar café.



Ante estos problemas de flujo de caja, el Banco Agrario y el FAG, a partir del análisis de los estados financieros actualizados de las 25 cooperativas que son clientes del banco, evaluarán ampliar líneas de crédito con garantías de la Nación.



Mientras tanto, la Supersolidaria verificará la salud financiera de las cooperativas, pues es del interés de todo el sector cafetero y del Gobierno Nacional garantizar su solvencia, porque “son el principal instrumento del Fondo Nacional del Café para llevar la garantía de compra a todas las zonas cafeteras”, dijo.



El ministro insistió en que lo más importante es que se sigan cumpliendo con las entregas, porque la solución a la actual coyuntura reside en la entrega por parte de los productores de los volúmenes pactados, tanto a las cooperativas como a los demás agentes del mercado.



“En paralelo, a través de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, solicitaremos al Consejo de la Judicatura el seguimiento especial a todos los procesos de cobro jurídico adelantados por las cooperativas, por cuanto es deber salvaguardar los recursos públicos del FoNC. Se trata de nuestro activo más poderoso, la institucionalidad, y debemos preservarla en beneficio de los 500.000 hogares cafeteros de nuestro país”, anotó Restrepo.



