El presidente de Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el colombiano Sergio Díaz-Granados, fue elegido en julio de este año y se posesionó el primero de septiembre. Tres meses después logra la capitalización de la entidad que duplica su capacidad de apoyo.



El exministro explica cómo se alcanzó el fortalecimiento y para qué servirá.

No había completado cien días en la presidencia de CAF y logró concretar el aumento de capital más grande en la historia de la entidad. ¿Cómo?



Así es. El pasado 7 de diciembre el directorio aprobó la propuesta que llevamos para fortalecer el patrimonio del banco. Este es el mayor aporte de capital de la historia de nuestro banco y nos va permitir doblar su capacidad de hoy al 2030.



Sin duda, son buenas noticias y demuestra el compromiso de nuestros países por impulsar a CAF y esto se traduce en un mayor bienestar para todos los habitantes de la región.



Esta iniciativa la planteé desde el mismo inicio de la campaña a la presidencia ejecutiva de CAF, porque estamos próximos a concluir los aportes de la última capitalización que fue en 2015 y que se necesita un banco fortalecido para la reactivación económica y social de la región.



Coincidencialmente, Christian Asinelli, quien era el otro candidato y hoy es uno de mis vicepresidentes, tenía la misma propuesta. Anecdóticamente recuerdo que, previo a mi elección, visité al ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Héctor Alexánder, quien es el presidente del Directorio de CAF y una de las personas con mayor experiencia en la región. Me comentó su percepción sobre la necesidad de tener una banca de desarrollo regional que tuviera la capacidad de responder a los desafíos presentes y futuros.



Quince días antes de iniciar mi gestión, junto con todo el equipo directivo de CAF, les di mi visión a 2026; necesitamos un banco fuerte para la reactivación, focalizado en el cambio climático y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A partir de ahí, iniciamos la construcción de un documento sólido con una propuesta de valor, el cual fue producto de un amplio proceso de consultas con todos los miembros del Directorio e incluyó visitas a más de 13 países en 90 días, con la finalidad de reflejar las distintas visiones del desarrollo y prioridades de cada socio.



La noche anterior hicimos en Cartagena una tertulia con los miembros del directorio, en la cual participaron como oradores principales el presidente Iván Duque y el expresidente de CAF Enrique García. Sus reflexiones y el diálogo con ellos nos permitieron sensibilizar sobre la urgencia de las decisiones que debían tomarse.



Al día siguiente, el directorio de CAF tomó la decisión histórica, por consenso, de fortalecer el patrimonio de la institución por 7.000 millones de dólares. Esta es una buena noticia para los latinoamericanos y caribeños. Hemos demostrado que podemos alcanzar objetivos cuando prima el diálogo y la concertación. La región de América Latina y El Caribe ha mandado el mensaje al mundo que estamos unidos para impulsar una institución como CAF que suma más de 51 años de servicio de la integración y al desarrollo sostenible de la región.

¿Qué significa lo conseguido en términos de más financiamiento potencial para América Latina?



Cuando CAF empezó sus operaciones a inicios de los años 70, fue para apoyar un proyecto de infraestructura emblemático, el puente sobre el río Limón en la frontera colombo-venezolana, por un monto de 3 millones de dólares. Gracias a la capitalización, la cartera del banco podrá llegar a cerca de 60.000 millones de dólares en 2030. Ahora nuestro desafío es movilizar más recursos para la región, usando la palanca que tiene CAF. Vamos camino a convertirnos en la principal fuente de financiamiento al desarrollo de América Latina y el Caribe.



Adicionalmente, es un mensaje para las calificadoras de riesgo sobre el compromiso de los socios con el banco; a los mercados, sobre la fortaleza patrimonial que tendrá en CAF para apalancar recursos; a los filántropos y cooperantes, sobre la existencia de un canal idóneo y robusto para trabajar con la región, y al sector privado, sobre la capacidad de CAF para otorgar financiamiento a gran escala, así como para crear o profundizar mercados.



Este incremento de capital nos permitirá apoyar con contundencia a los países en sectores estratégicos para su desarrollo sostenible e integración regional. Estamos hablando de financiamiento a programas y proyectos de inversión públicos y privados, apoyo presupuestario y todo un portafolio de productos de garantías, inversiones patrimoniales y financiamiento estructurado, entre otros.



En síntesis, esta decisión ampliará nuestro radio de acción y nuestra capacidad de acompañar la reactivación económica de la región y sus esfuerzos por reducir la pobreza y la desigualdad, avanzar en la transición energética y la lucha contra el cambio climático, protección a la biodiversidad y al capital natural, y profundizar la transformación digital.



En el grupo de socios de CAF hay países que tienen grandes diferencias entre sí o que ni siquiera cuentan con relaciones diplomáticas. ¿Cómo construir acuerdos en medio de esa realidad?



Hay un acuerdo tácito, como lo explicó en el directorio pasado el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, sobre la concepción de CAF como nuestra casa común y que entre todos tenemos que cuidarla para que siga apoyando a la región a enfrentar sus retos y desafíos. Muchos de ellos de carácter humanitario, como lo hicimos de manera rápida frente a la pandemia.



Por mi parte, desde el primer día y hasta el último de mi gestión, trabajaré para mantener el espíritu de concordia y diálogo entre todos los socios, como bien lo plantearon los fundadores de CAF.



Esta institución se ha caracterizado a lo largo de su historia por ser un brazo técnico y por constituirse en un espacio de diálogo, encuentro, cooperación y construcción colectiva. Esto hace parte de nuestro ADN. Nuestro rol es construir puentes para el desarrollo sostenible y la promoción de la integración regional.

Agenda innovadora del banco

Usted ha hablado de una realineación estratégica del banco a su cargo. ¿En qué consiste?



La realineación de CAF apunta a dos grandes enfoques: la reactivación económica y a convertir a CAF en el banco verde de América Latina y El Caribe.



La recuperación económica es fundamental para fomentar la actividad productiva, la generación de empleos y promover la inclusión social. Esto tiene una dimensión público-privada. Por un lado, desde los gobiernos nacionales y los gobiernos subnacionales; por el otro, de la mano con el sector privado.



Por ejemplo, con alrededor del 80 por ciento de los latinoamericanos y caribeños viviendo en ciudades, nosotros nos hemos convertido en la segunda región más urbanizada del mundo, por lo que la definición de políticas públicas y programas que promuevan el desarrollo sostenible, productivo e inclusivo, necesariamente deben trabajarse con las ciudades. Tenemos el firme propósito de acercarnos más a los territorios para poder apoyar de manera más directa el mejoramiento de la calidad de vida de la población.



En cuanto a la agenda verde y de desarrollo sostenible, vemos necesario incorporar criterios de sostenibilidad en todas nuestras operaciones, apoyar a los países en la construcción de una cartera operaciones verdes para proteger el capital natural, apoyar la transición energética, la agricultura sostenible y construir o reforzar infraestructuras que sean resilientes al cambio climático y respetuosas del medio ambiente.



Pondremos en marcha una agenda innovadora, que traiga a la mesa instrumentos financieros que permitan operar bajo estándares ESG en los mercados de capitales; impulsar la transición del tejido empresarial hacia modelos de producción sostenibles y resilientes; y apoyar la formación de un mercado regional de carbono, entre muchos otros.



Todo lo anterior, de la mano de unos estándares de alto nivel en materia de gobierno corporativo, medición rigurosa de impactos y resultados y generación de conocimiento.



A lo largo de los pasados tres meses largos ha visitado las capitales de la región. ¿Qué impresiones se ha formado sobre lo que está pasando en América Latina?



América Latina y el Caribe ha sido la región más golpeada por la pandemia. Después del covid-19 tenemos una región más debilitada, pobre y endeudada. Esta crisis generó cambios profundos en la manera de comunicarnos, de trabajar y de interactuar. Algunos de estos cambios deberían ser transitorios, como la baja en el turismo o del entretenimiento que conglomera a importantes masas de personas, que siguen de capa caída en muchos países. Pero otras tendencias parecieran haberse consolidado. Aquí hablamos del uso de las tecnologías financieras y de comunicación, del comercio electrónico, de las plataformas de delivery y de streaming, así como del teletrabajo.



En la época actual necesitamos más que nunca articular consensos y crear sinergias para superar la crisis y sentar las bases de una América Latina y el Caribe más próspera, inclusiva y respetuosa con el medio ambiente.



Los cálculos de los expertos sostienen que solo hasta 2024 los latinoamericanos recuperaríamos el ingreso por habitante que teníamos en 2019. ¿Cómo salir más rápido de esa brecha?



CAF no solo es un banco de operaciones, también es un banco de conocimiento. Hemos producido más de 800 documentos y publicaciones en los últimos 30 años. Como parte de su propuesta de valor, CAF trabaja permanentemente para llevar a la mesa de los países estudios y análisis que sirvan de insumo para los tomadores de decisiones.



Por ejemplo, en el último mes se publicaron 2 informes con recomendaciones prácticas y de primer nivel para enfrentar los retos y desafíos actuales.



El primer de ellos, lanzado el 18 de noviembre, el Reporte de Economía y Desarrollo, RED para el año 2021 denominado “Caminos para la integración: facilitación de comercio, infraestructura y cadenas globales de valor”. Este reporte conceptualiza, mide los impactos y destaca políticas y regulaciones claves para promover inversiones en infraestructura que busquen profundizar la integración regional.



El segundo, lanzado el 2 diciembre, el Panorama Económico para América Latina para 2021, conocido como LEO. Es un documento construido en asocio con la Ocde, la Cepal y la Unión Europea, denominado “Trabajando juntos por una mejor recuperación”. Aborda dos aspectos ineludibles para la región por su impacto transformador: la digitalización y el cambio climático y a partir de ellos, hace recomendaciones puntuales de política pública.



Esta producción es pública, razón por la cual, invito a los lectores a que descarguen los documentos en nuestra página web.



A partir de lo anterior, le puedo decir que desde CAF vemos que la principal causa de la brecha entre América Latina y el Caribe y los países de ingresos altos es la baja productividad. Esta brecha explica alrededor del 80 por ciento de la diferencia en términos de PIB per cápita. Por otro lado, tenemos unos de los niveles más bajos de comercio intrarregional y de integración a las cadenas globales de valor. Por ende, nuestro planteamiento concreto es que las debilidades estructurales se pueden revertir a partir de estrategias de integración y transformación productiva.

La recuperación social

Al mismo tiempo tanto pobreza como desigualdad vienen al alza. ¿Qué propone CAF para evitar una década perdida en materia social?



América Latina y el Caribe enfrentan inmensos retos estructurales que se agudizaron con la pandemia. Uno de ellos es el bajo crecimiento potencial de la región, cuyo debilitamiento desde 2015 frenó la reducción de la pobreza y de la desigualdad que se daba desde la década previa. Entre 2015 y 2020, la pobreza aumentó aproximadamente 6 puntos porcentuales desde el mínimo de 27,8 por ciento alcanzado en 2014. La mitad de ese deterioro ocurrió con el desplome de la actividad y el empleo ocasionado por la pandemia en 2020.



La propuesta desde CAF es apoyar a los países a fortalecer sus sistemas de seguridad social; la cobertura y calidad de la educación básica, media, técnica y tecnológica y universitaria, y la prestación de servicios básicos esenciales, tales como agua potable, saneamiento básico y energía. Al mismo tiempo, estamos fomentando la formalización del empleo, la competitividad de las pymes y la inclusión financiera desde diferentes frentes, para contribuir a un crecimiento económico que permee a toda la población.



En esta agenda, CAF tiene en firme propósito de apoyar a los países para que se aproximen a ella con una visión de equidad, igualdad de oportunidades e inclusión. Estos esfuerzos deben incorporar mecanismos claros para que tengan un impacto en mujeres, jóvenes y población vulnerable.



El calentamiento global es visto como una amenaza mucho mayor que la del Covid. ¿Está haciendo la región lo necesario para enfrentar peligros que ya se sienten en todos los países?



Hacer la paz con la naturaleza tiene que construirse con América Latina y el Caribe, y esta será una de las principales agendas que promoverá CAF. El mundo no puede darse el lujo de que esta región sea irrelevante.



Por ello, América Latina y el Caribe como un todo, está en mora de construir y comunicar una estrategia regional de crecimiento verde y desarrollo sostenible que sea más consciente de lo que enfrentamos en esta materia y de lo que esta región representa para la estabilidad ambiental del mundo.



Nosotros tenemos casi la mitad de la biodiversidad del planeta, con el 50 por ciento de los bosques primarios y el 28 por ciento de la tierra con potencial para la agricultura. Esta región tiene 6 de los 17 países más megadiversos, la mitad de los bosques del mundo y el segundo mayor sistema de arrecifes. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, hasta el 37 por ciento de las necesidades de mitigación frente al cambio climático pueden afrontarse con soluciones basadas en la naturaleza. Esto sitúa a nuestra región en una posición privilegiada y en un jugador decisivo.



Por otro lado, a pesar de que nuestra región solo contribuye con alrededor del 10 por ciento de las emisiones de gases efecto invernadero, será una de las más afectadas por el aumento de la temperatura global. Los episodios de inundaciones se han incrementado en un 80 por ciento en los últimos 20 años, razón por la cual urge adoptar una agenda verde con énfasis en adaptación al cambio climático.



Déjenme darle tres ideas de lo que estamos impulsando desde CAF en esta dirección. Primero, en el marco de la COP26 en Glasgow, anunciamos el apoyo a Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, para proteger y conservar la biodiversidad del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, a la cual aportaremos 1 millón de dólares de recursos de donación para iniciar el plan de acción y monitoreo de esta importante área. Segundo, el pasado primero de diciembre en Barranquilla, lanzamos la Red Latinoamericana de BiodiverCiudades, bajo el entendido que una BiodiverCiudad es aquella que incorpora de forma efectiva e integradora, la biodiversidad local y regional en la planificación, implementación y gestión de sus políticas urbanas, en beneficio de la población. Y tercero, nos asociamos con la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, para alinear nuestros esfuerzos para protección en la Amazonía, uno de los grandes pulmones del mundo, fuente de biodiversidad y casa del 40 por ciento de las selvas tropicales del planeta.



Lo anterior refleja el espíritu con el que estamos trabajando y es que hay que abordar estos desafíos con una perspectiva regional; el medio ambiente no reconoce la ficción de las fronteras. Basta mirar la dramática desaparición de buena parte de la biodiversidad de América Latina y El Caribe.



Por todo esto, desde CAF asumimos el compromiso de convertirnos en el Banco Verde de América Latina y el Caribe. Esto significa que nuestro financiamiento verde será de cerca de 25.000 millones de dólares, lo que hará que nuestra cartera verde pase del 24 por ciento al 40 por ciento a 2026.



Tanto en el hemisferio norte como en el sur la inflación está subiendo. ¿Qué tan serio es el riesgo de que se desborde y cómo manejarlo?



La inflación está subiendo por razón del choque de ofertas asociados al incremento del precio del petróleo y combustibles, de los alimentos y de algunos insumos críticos que se han visto afectados por la disrupción de las cadenas globales de producción o la llamada crisis de los contenedores.



En parte esto se debe a que con la recuperación de las economías, el consumo y la demanda está subiendo fuertemente en algunos de estos productos, mientras la oferta tarda en ajustarse. De esta manera, a medida que la oferta responda al aumento de precios, se esperaría que la inflación se acomode a partir del primer semestre de 2022.



Desde CAF estamos trabajando con las pymes, a través de los bancos de desarrollo públicos como Bancóldex, para fortalecer sus capacidades productivas, su competitividad y su acceso a financiamiento, de manera que puedan estar preparadas para enfrentar los vaivenes de las dinámicas económicas.



Una de las probables consecuencias de las alzas en precios es un incremento de las tasas de interés internacionales. ¿Es sostenible nuestro nivel de deuda bajo el escenario de costos financieros más elevados?



Efectivamente la mayor inflación en los países de ingreso alto, especialmente en Estados Unidos y Europa, puede generar alzas en las tasas de interés internacionales, lo cual podría afectar las finanzas públicas de América Latina y El Caribe. No es un secreto que los niveles de deuda de la región se han incrementado en 12 puntos porcentuales con respecto a los niveles prepandemia; en promedio 70 por ciento respecto al PIB y algunos países ya acercándose al 100 por ciento.



En CAF estamos apoyando a los países para que incorporen mecanismos de cobertura de riesgo de tasa de interés y de tasa de cambio como parte de su estrategia de gestión de deuda. Tenemos también en mira el objetivo de ofrecer financiamiento en moneda local tanto a gobiernos como a sector privado.



En medio de tantos desafíos ¿cómo mantener el optimismo con respecto a América Latina?



Hay muchas razones para ser optimista. Por ejemplo, la pandemia precipitó en distintos grados la digitalización de las empresas, del comercio, la educación y el gobierno a nivel global. América Latina tiene una oportunidad para consolidar la transformación digital con mayor inversión en infraestructura para la conectividad, elevar el uso productivo de las tecnologías digitales, cerrar las brechas de acceso en hogares y trabajadores y mejorar las garantías para la privacidad de datos. Puede aprovecharse, además, la escala regional para promover un mercado digital regional que facilite la conectividad y los emprendimientos digitales.



En complemento a lo anterior, hay una oportunidad de darle un nuevo aire a las cadenas regionales de valor e impulsar el comercio intrarregional. Adicionalmente, con una matriz energética más limpia que la de muchos de los países de altos ingresos, podemos convertir esto en un factor de competitividad de nuestras exportaciones.



En nuestro último reporte para América Latina y El Caribe al que ya hice referencia, estimamos cómo una recuperación centrada en iniciativas verdes puede generar más de 15 millones de empleos formales en áreas como energías renovables, economía circular y turismo sostenible, entre otros. El mundo está urgido de soluciones que protejan el planeta.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS