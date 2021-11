Los costos de los alimentos se acercan a un récord histórico

Los costos mundiales de la comida se dispararon el mes pasado, extendiendo su rumbo hacia un récord y agregando más presión inflacionaria sobre los consumidores y los gobiernos.

El índice de las Naciones Unidas, que sigue productos básicos desde el trigo hasta los aceites vegetales, subió un tres por ciento, a un nuevo máximo de una década, en octubre, lo que amenaza con elevar aún más los costos de los alimentos para los hogares que ya se han visto afectados por la pandemia.



Eso también podría aumentar las preocupaciones de los bancos centrales sobre la inflación y los riesgos de empeorar el hambre mundial, que está en un máximo de varios años.



(También puede leer: Escasez y precios altos: graves problemas que enfrenta industria automotriz).



Este año, el mal tiempo afectó las cosechas en todo el mundo, los costos de transporte se dispararon y la escasez de mano de obra ha afectado la cadena de suministro de alimentos desde las granjas hasta los supermercados.



La crisis energética también ha tenido efectos negativos y ha obligado a oscurecer invernaderos de hortalizas y amenaza con elevar los precios de los fertilizantes agrícolas.



“El problema con los insumos y fertilizantes y sus implicaciones para la cosecha del próximo año es una preocupación”, dijo Abdolreza Abbassian, economista sénior de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

El mercado de ninguna manera ha tenido en cuenta las perspectivas de producción del año entrante FACEBOOK

TWITTER

“A estas alturas, el mercado ha tenido en cuenta la mayoría de los problemas de oferta y demanda. Pero el mercado de ninguna manera ha tenido en cuenta las perspectivas de producción del año entrante”.



Es probable que algunas regiones continúen enfrentando desafíos de seguridad alimentaria. La ONU elevó a principios de noviembre su perspectiva para el comercio mundial de trigo a un récord a medida que aumentan las compras en las naciones del Medio Oriente, desde Irán hasta Afganistán.

Como en 2008

Las sequías allí redujeron drásticamente las cosechas, lo que aumentó la dependencia de los cereales importados en un momento en que los precios se disparan.



Los aumentos de precios están evocando recuerdos de los picos de 2008 y 2011 que contribuyeron a las crisis alimentarias mundiales.



Si bien transcurre un tiempo antes de que los costos de los productos básicos lleguen a los estantes de los supermercados, los funcionarios en regiones como África del Norte y Turquía ya están enfrentando dificultades para proteger a los compradores del golpe.



(Le puede interesar: Hemos ajustado los aranceles: María Ximena Lombana, ministra de Comercio).



El aumento de los costos para los agricultores también podría afectar las plantaciones del hemisferio norte, según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).



Los aumentos de los precios de los alimentos en octubre se debieron principalmente a los mayores costos de los granos y aceites vegetales, dijo la FAO en un informe.



No obstante, hay señales de estabilización de los precios de algunos alimentos, y la carne y el azúcar cayeron el mes pasado, señaló Abbassian.

La crisis de Deere

Los suministros mundiales de cereales y semillas oleaginosas están demostrando ser suficientes para satisfacer la demanda, y los precios del arroz, uno de los alimentos básicos vitales del mundo, siguen bajos, dijo.



“Por el lado de la demanda, estamos empezando a tener una mejor idea de lo que realmente necesitamos, por lo que la incertidumbre quizás esté disminuyendo”, dijo.



Y es que justamente esta semana hubo una huelga en el interior de Deere & Co., el mayor fabricante de equipos agrícolas del mundo. Sus clientes se enfrentan a retrasos de semanas en los pedidos de repuestos.



Las piezas y componentes que los agricultores estadounidenses necesitan para mantener las cosechadoras en funcionamiento en la temporada agrícola más activa del año tardan hasta tres semanas en llegar a los clientes, una eternidad cuando los campos necesitan ser cosechados rápidamente para adelantarse al clima invernal, según distribuidores y clientes de la industria.



La situación de Deere se suma a las tensiones globales provocadas por las cadenas de suministro, con interrupciones mundiales y retrasos en los envíos que afectan todo, desde la construcción y la fabricación de automóviles hasta la agricultura y, en última instancia, la capacidad de llevar los alimentos a las mesas de los consumidores.



(Le recomendamos leer: 'La escasez que vivimos es solo un aviso de lo que vendrá').



Los agricultores estadounidenses de maíz y soja se apresuran a terminar su último tramo de la cosecha y, junto con la interrupción de los flujos comerciales, los retrasos podrían dificultar el trabajo de otoño en los campos para preparar las plantaciones de primavera.



“Yo lo llamaría un doble golpe, porque ya teníamos una escasez en la cadena de suministro y ahora tenemos una huelga”, dijo en una entrevista Jon Fisher, que compra y vende tractores y maquinaria en Columbia, Carolina del Sur.“Ni siquiera han podido cumplir los pedidos por los problemas de la cadena de suministro”.

Cargo por flete

Según Fisher, otro punto de conflicto para los concesionarios y los clientes es que la empresa está cobrando por el flete y el envío, algo inédito hasta el comienzo de la huelga.



Los gastos de transporte son “un gran problema porque las piezas ya son caras”, dijo. “Lo que antes llegaba en dos o tres días, ahora tarda tres semanas”.



Los retrasos están directamente relacionados con la huelga laboral en curso, en la que participan 10.000 trabajadores sindicalizados de Deere, que rechazaron un acuerdo revisado a principios de esta semana.



Antes de que la huelga comenzara el 14 de octubre, las piezas de los equipos llegaban en menos de una semana. Ahora no hay suficientes trabajadores destinados a cargar los camiones para la entrega.



“Ciertamente, la huelga ha añadido una capa adicional de incertidumbre y seguimos evaluando nuestros planes de continuidad del negocio para abordar las áreas de mayor prioridad”, dijo Jen Hartmann, una portavoz de Deere, en un comunicado enviado por correo electrónico.



“Esto ha incluido la garantía de que las piezas estén disponibles para los agricultores que actualmente están en medio de la cosecha o terminándola”.



Los agricultores no tienen casi ninguna opción si sufren averías en sus equipos y las piezas específicas de la marca no están disponibles o se han pedido a su distribuidor local.



Algunos pueden rescatar piezas de equipos más antiguos o pedirlas prestadas a sus vecinos en el momento de mayor desesperación.

Negocio rentable

El negocio de repuestos de Deere es muy rentable y puede generar hasta el 18 por ciento de los ingresos, aunque esta cifra ha descendido a menos del 10 por ciento en los últimos tres años.



El año pasado, las piezas generaron 3.350 millones de dólares, o el 9,4 por ciento de los ingresos.



(Lea también: Exportaciones ya superan el nivel que tenían antes de la pandemia).



Para salvaguardar esos ingresos, Deere ha mantenido sus fábricas en funcionamiento utilizando empleados asalariados. La empresa ha dicho que se está centrando en mantener operativos los depósitos de piezas y su centro de distribución de piezas para garantizar que los agricultores puedan completar la cosecha.



Deere no ha dicho cuántos trabajadores en huelga ha podido reemplazar, lo que dificulta que los inversionistas sepan qué impacto podría tener en la entrega de piezas de Deere y su capacidad para producir nueva maquinaria.



- BLOOMBERG

45 millones de personas padecen hambruna: ONU

La agencia alimentaria de la ONU (FAO) dijo el 8 de noviembre que el número de personas al borde de la hambruna en 43 países ha aumentado hasta 45 millones, mientras el hambre aguda se dispara en todo el mundo. El aumento desde los 42 millones de personas de principios de año se explica en gran parte por una evaluación que incluyó a 3 millones de afganos, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA).



“Decenas de millones de personas se asoman al abismo. Los conflictos, el cambio climático y el covid-19 están aumentando el número de personas que pasan hambre”, dijo el director ejecutivo del PMA, David Beasley.



“Y los últimos datos muestran que ahora hay más de 45 millones de personas que se encamina hacia el borde de la inanición”, dijo tras un viaje a Afganistán, donde el PMA está aumentando su ayuda a casi 23 millones de personas.



“Los costos de los combustibles suben, los precios de los alimentos se disparan, los fertilizantes son más caros, y todo esto impulsa nuevas crisis como la que se está desarrollando ahora en Afganistán, así como emergencias de larga duración como Yemen y Siria”, añadió.



El PMA dijo que el costo de evitar la hambruna en todo el mundo asciende ahora a 7.000 millones de dólares, frente a los 6.600 millones de dólares de principios de año, pero advirtió de que las formas de financiación tradicionales están saturadas.



(Además: Nike enfrenta problemas de escasez y distribución para esta Navidad).



Las familias que se enfrentan a la inseguridad alimentaria aguda se ven “obligadas a tomar decisiones devastadoras”, casando a los niños antes de tiempo, sacándolos de la escuela o alimentándolos con insectos, hojas silvestres o cactus.



“Mientras tanto, la información de Afganistán habla de familias que se ven obligadas a vender a sus hijos en un intento desesperado por sobrevivir”, indicó el responsable. Las sequías en Afganistán se combinan con el colapso económico y llevan a las familias al límite, mientras que en Siria unos 12,4 millones de personas no saben de dónde vendrá su próxima comida, explicó.



-AFP

Más noticias A fondo

- El semáforo de la economía antes del dato del PIB del tercer trimestre

- El 72 % de los jóvenes cree que emprender es muy difícil en Colombia

- ¿A qué clase social pertenece, según las mediciones del Dane?